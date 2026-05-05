उज्जैन में बैंक में हाईटेक चोरी, लॉकर में रखे 85 लाख छोड़ डेटा ले उड़े चोर
उज्जैन के सहकारी बैंक में हुई चोरी, चोरों ने सीसीटीवी और कंप्यूटर के तार किए खराब, पैसे के बजाए सीपीयू ले उड़े चोर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:16 AM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सहकारी बैंक में चोरी का रोचक मामला सामने आया. यहां ताला तोड़कर बैंक में घुसे चोर ने लॉकर में रखे करीब 85 लाख रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि वे सीपीयू लेकर भाग गए. सोमवार को मामला सामने आने के बाद खाचरोद पुलिस पड़ताल में जुट गई है. वहीं पुलिस और लोग चोर द्वारा पैसे नहीं चुराने को लेकर भी अचरज में हैं.
शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित खाचरौद में गल्ला मंडी के सामने जिला सहकारी बैंक स्थित है. यहां रविवार रात चोरों ने धावा बोला. चैनल गेट का ताला तोड़कर चोर सहकारी बैंक में अंदर घुसे. इस दौरान चोर ने सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े तार भी खराब कर दिए. सबसे अहम बात यह रही कि चोरों ने लॉकर में करीब 85 लाख रुपए होने के बावजूद उसे छुआ तक नहीं और बैंक डाटा से लोड सीपीयू ले उड़े.
सोमवार सुबह जब प्यून श्याम नारायण ड्यूटी के लिए बैंक आया तो, ताला टूटा मिलने पर उसे चोरी की घटना का पता चला. कर्मचारी ने बैंक के अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद सभी वहां पहुंचे. इसके बाद पुलिस को मामले के बारे में बताया गया.
डीवीआर नहीं मिलने से जांच पर ब्रेक
सूचना पर पहुंची पुलिस को बैंक का ताला टूटा मिला, लेकिन अंदर का मंजर आम चोरी की घटनाओं से बिल्कुल अलग था. यहां लॉकर सेफ मिला, लेकिन सीसीटीवी कैमरे टूटे और कंप्यूटर के तार कटे मिले, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला, क्योंकि कैमरों का डीवीआर अपडेट नहीं मिला. बैंक अधिकारियों ने तकनीशियन के आने के बाद ही डीवीआर उपलब्ध कराने की बात कही है.
- घर का भेदी लंका ढाए! रिश्तेदार ने मचाई थी शादी में लूट, महंगे शौक और उधारी चुकाने की वारदात
- चंबल में चला पुलिस का हाईटेक ऑपरेशन भैंस, 18 घंटे में 60 मवेशी बरामद, बीहड़ों में तलाश जारी
शक के घेरे में स्टाफ
मामले में एसआई ईश्वर जोशी ने बताया कि "घटना बेहद संदिग्ध है. बैंक लॉकर में करीब 85 लाख रुपए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर केवल डिजिटल सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है. इससे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. प्यून ने बताया वह रविवार को अवकाश होने के बावजूद बैंक आया था और शाम करीब 6 बजे ताला लगाकर गया था. फिलहाल प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे कैमरों के फुटेज के साथ हर एंगल से जांच की जा रही है."