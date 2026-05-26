ETV Bharat / state

पुलिस की वर्दी में आयरन मैन, 7 साल में जीते 35 मेडल, भारत को दिलाए 4 गोल्ड

आरक्षक सौदान सिंह की उपलब्धियों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी सम्मान मिले है. हाल ही में गोवा के मडगांव में 13 से 16 मई तक आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स पावर गेम्स में सौदान सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 4 गोल्ड मैडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है.

उज्जैन: खाकी वर्दी पहन कर कानून व्यवस्था संभालना और फिर उसी जुनून के साथ जिम में पसीना बहाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहराना. ये कहानी है उज्जैन पुलिस के आरक्षक सौदान सिंह की. उज्जैन पुलिस लाइन में रहने वाले 42 वर्षीय आरक्षक सौदान सिंह ने बीते 7 वर्षों में बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जैसे कठिन कॉम्पिटिशन्स में लगभग 35 मेडल जीतकर खुद को पुलिस का 'आयरन मैन' साबित किया है.

सौदान सिंह ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए कहा, "मैं मूल रूप से रतलाम जिले के डेलवास गांव का रहने वाला हूं. शिक्षा में मैंने बीए किया है और फिलहाल नौकरी के साथ-साथ एलएलबी कर रहा हूं. पुलिस में मेरी भर्ती वर्ष 2012 में आरक्षक पद पर हुई थी. जिसके बाद 2014 में मैंने जिम जॉइन किया. 2019 में बॉडी बिल्डिंग और 2020 से पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी थी. वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के धार में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते. इसी साल हरियाणा के करनाल में नेशनल रैंक हासिल की और गोल्ड मेडल भी जीते."

सौदान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीते 4 गोल्ड (ETV Bharat)

2024 में छत्तीसगढ़ में वेट लिफ्टिंग खेला, जिसमें 5वीं रैंक हासिल की. 2025 में ही स्टेट लेवल में गोल्ड मैडल जीते, जिसके लिए डीजीपी से सम्मान मिला. इसके बाद 3 बार अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर खेला, जिसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में सम्मानित किया था. वहीं, जनवरी 2026 में पुणे में नेशनल स्तर का पावर लिफ्टिंग आयोजित हुई थी, जिसमें गोल्ड जीता.

सौदान ने 7 साल में 35 मेडल जीते (ETV Bharat)

अब 13 मई से 16 मई 2026 के बीच अबुधाबी में वर्ल्ड मास्टर्स पावर गेम्स होना था, जो युद्ध के कारण गोवा के मडगांव में आयोजित हुआ. वहां अंतराष्ट्रीय स्तर पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं. ऐसे 7 सालों में लगभग 35 मेडल जीते हैं.

देश-दुनिया के 98 खिलाड़ी पहुंचे थे गोवा

सौदान सिंह ने बताया, "गोवा के मडगांव में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड मास्टर्स पावर गेम्स में देश-दुनिया के कुल 98 खिलाड़ी शामिल हुए थे. मध्य प्रदेश से हम 2 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे. जिसमें मैं और सिंगरौली से स्पोर्ट्स ऑफिसर विनोद रॉय दोनों ने ही गोल्ड जीता. मेडल मिलने जीत कर उज्जैन लौटा तो डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, आरआई रंजीत सिंह ने खूब हौसला बढ़ाया और सम्मान दिया.

आरक्षक सौदान सिंह (ETV Bharat)

युवाओं को भी देते हैं ट्रेनिंग

सौदान सिंह बताते हैं, पुलिस की ड्यूटी के बाद नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है. पुलिस जिम संभालने के साथ साथ अन्य जवानों और युवाओ को भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ सके."

सौदान सिंह ने कहा, "मेरी बेटी खुशी 12th में है, उसने हाल ही में ब्रॉन्ज मैडल जीता है. बेटा युवराज आईटीआई डिप्लोमा कर रहा है और स्टेनोग्राफी में उसने रनिंग में पदक जीते है. उसे एथलीट में आगे बढ़ाकर ओलिंपिक में पहुंचाना है. दोनों बच्चों के लिए घर में ही छोटा सा जिम बनाया हुआ है. सौदान की बेटी खुशी चौहान ने कहा, वैसे तो मेरा सपना नीट क्लियर कर डॉक्टर बनना है, लेकिन पापा की प्रेरणा से एथलीट में मैंने रीजनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है.