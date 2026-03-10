ETV Bharat / state

हनीट्रैप में फंसते-फंसते बचे महामंडलेश्वर, साध्वी ने 50 हजार दे महिला को पीछे लगाया

उज्जैन के चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज साजिश का शिकार होने से बचे. साध्वी सहित दो के खिलाफ एफआईआर.

conspiracy Sadhvi mandakini
हनीट्रैप में फंसते-फंसते बचे महामंडलेश्वर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 3:46 PM IST

रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : उज्जैन के चार धाम मंदिर के संस्थापक एवं महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज के खिलाफ शहर की ही पूर्व महिला महामंडलेश्वर व उसके साथी ने साजिश रची. महामंडलेश्वर को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पुरी और उसके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

उज्जैन के चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद (ETV BHARAT)

महामंडलेश्वर को दुष्कर्म केस में फंसाने की साजिश

उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस के अनुसार "पूर्व महिला महामंडलेश्वर ने महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद को दुष्कर्म केस में फंसाकर बदनाम कर ब्लैकमेल करने का षडयंत्र रचा. पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पर आरोप है कि उसने अपने साथी घनश्याम पटेल के साथ मिलकर 50 हजार रुपये में वाराणसी से एक सुंदर महिला को हायर किया. महिला को जिम्मेदारी दी गई थी कि महामंडलेश्वर शांतिस्वरूपानंद के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराए. इसके बाद ब्लैकमेल किया जाएगा. मंदाकिनी पुरी और घनश्याम पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है."

साध्वी मंदाकिनी पर पहले से केस दर्ज

अब पुलिस आगे की जांच कर अन्य आरोपियों के नाम व तलाश में जुटी है. आरोपी मंदाकिनी पर पहले से एक प्रकरण दर्ज है. 8 मार्च को रंगपंचमी पर उज्जैन के दत्त अखाड़ा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोगों के होने की सूचना उज्जैन पुलिस को मिली. पुलिस ने कुछ महिला एवं पुरुषों को पकड़ा और थाने लेकर आए. पुलिस ने जब महिला का मोबाइल चेक किया तो साजिश की जानकारी लगी. महिला से पूछताछ की गई तो उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

साजिश में और लोग भी हो सकते हैं शामिल

थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने बताया "इस मामले में और आरोपी भी हो सकते हैं. महिला ने बताया 27 फ़रवरी को घनश्याम पटेल उससे मिलने वाराणसी आया था. उसने उसे 50 हजार रुपये दिए और उज्जैन चारधाम के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद के विरुद्ध दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवाने के लिए कहा. मैंने मना किया तो उसने मेरे अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी."

महिला का कहना है "घनश्याम पटेल ने मेरे बेटे के खाते में 2 हजार रुपये डाले और उज्जैन आने का टिकट बनवाने को कहा. दहशत में आकर वह घनश्याम पटेल के कहे अनुसार उज्जैन पहुंची." वहीं, आरोपी घनश्याम पटेल ने भी अपना पक्ष रखते हुए महिला से जुड़े कुछ वीडियो साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाए और कहा महिला द्वारा बताई गई कहानी पूरी तरह से गलत है.

महामंडलेश्वर बोले- यात्री निवास हड़पने की साजिश

महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद महाराज का कहना है "ये साजिश हमारे यात्री निवास को हड़पने की है. ये साजिश 2 साल से की जा रही है. मेरी बीते 40 साल की छवि को धूमिल कर मुझे अयोग्य घोषित करने और यहां से मेरे भाग जाने पर ये लोग आश्रम पर कब्जा करना चाहते थे. भगवान महाकाल की कृपा से साजिश का खुलासा हो गया."

