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कांग्रेस करेगी करप्शन का पोस्टमॉर्टम, 250 कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी ने भरा दम

उज्जैन में संपन्न हुआ कांग्रेस का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर ( Etv Bharat )

जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (Etv Bharat)

जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा, '' महाकाल की पवित्र नगरी में जिस तरीके का छोटे से लेकर बड़े टेंडर में घपला और घोटाला हो रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है. कांग्रेस का दायित्व है कि इस भ्रष्टाचार पर हम निगाह रखें. कौन सा टेंडर कहां हो रहा है और किस टैंडर को किस तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है, कैसे करप्शन बढ़ रहा है ये हम जनता को बताएंगे और पूरा पोस्टमॉर्टम करेंगे. हमे जो जनता ने दायित्व दिया है विपक्ष का उसको निभाएंगे.''

250 कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी ने भरा दम (Etv Bharat)

उज्जैन : मध्यप्रदेश कांग्रेस अब भ्रष्टाचार का पोस्टमॉर्ट करने का दावा कर रही है. उज्जैन के दताना गांव में बने एक निजी होटल में प्रदेश कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई. इस कार्यशाला में 250 से अधिक कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ दम भरा. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को संगठित रहने की ट्रेनिंग दी. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दौरान मीडिया से करते हुए सत्ता दल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस जल्द ही भ्रष्टाचार का पोस्टमॉर्टम करेगी.

एक ऑफिस बता दो जहां रिश्वत नहीं ली जाती : जीतू

जीतू पटवारी ने आगे कहा, '' हम मध्य प्रदेश को बचाएंगे. भ्रष्टाचार के कैंसर ने मध्य प्रदेश को गिरफ्त में ले लिया है, तो स्वाभाविक है कि वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल पर भ्रष्टाचार चालू होता हुए नीचे जड़ों तक, छोटे-छोटे कार्यालयों तक जाता है. हमारे मुख्यमंत्री जी यहां उज्जैन से ही हैं, यहां के वो विधायक हैं. ऐसा एक ऑफिस यहां का बता दो जहां बिना पैसे से काम होता है या रिश्वत नहीं ली जाती.

बैठक में शामिल हुए 250 से ज्यादा कार्यकर्ता (Etv Bharat)

कांग्रेस की विचारधारा घर-घर तक ले जाएंगे : जीतू

दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, '' कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाने के लिए विपक्ष की भूमिका में हमेशा आगे होती है. शिविर के माध्यम से कांग्रेस के संगठन को, उसकी विचारधारा को घर-घर तक ले जाना है, संगठन को और मजबूत करना है. हमने पंचायत कांग्रेस कमिटी के निर्माण, मंडल कांग्रेस कमेटी के निर्माण और पूरे मंडल, ब्लॉक और पंचायतों के प्रशिक्षण की व्यवस्था लगातार तीन-चार महीने तक पार्टी द्वारा की है. अभी जिला मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं.

कांग्रेस करेगी करप्शन का पोस्टमॉर्टम (Etv Bharat)

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कर्मचारियों की पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार : जीतू

जीतू पटवारी ने कहा, '' उज्जैन में जिस तरीके से पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की सोच-सोच के लूटने के प्रयास में सहयोग करने के हिसाब से होती है और यह कोई मेरा आरोप नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है, जो लगातार ट्रांसफर होते हैं, यह भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है. वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल पर उद्योग चल रहा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का ट्रांसफर का.''