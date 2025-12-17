ETV Bharat / state

90 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा बुजुर्ग, 81 पन्नों की लिए है आवेदन

उज्जैन में SDM से नहीं बनी बात तो 80 वर्षीय बुजुर्ग 90 किलोमीटर पैदल चल पहुंचा कलेक्टर के पास, बनवाना चाहता है स्कूल भवन.

UJJAIN OLD MAN GARLAND APPLICATION
स्कूल भवन बनवाने के लिए बुजुर्ग की अनोखी यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 6:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से 90 किलोमीटर दूर गांव भड़ला के रहने वाले 80 वर्षीय अंबाराम परमार 81 आवेदन की माला पहन 51 सूत्रीय मांग लिए पैदल यात्रा कर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जहां बुजुर्ग ने मुख्य रूप से अपने गांव में लंबे वक्त से पक्का स्कूल भवन नहीं होने एवं गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों के पढ़ने पर चिंता जताते हुए बात रखी है. बुजुर्ग ने यह यात्रा 14 दिसंबर को शुरू की, जो 16 दिसंबर को उज्जैन स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पूरी हुई. इससे पहले 6 नवंबर को अंबाराम परमार नागदा तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे. यहां उन्होंने नागदा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्कूल भवन बनवाने की मांग रखी थी, तब एसडीएम ने जल्द समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन दिया था.

स्कूल भवन की मांग लेकर 90 किमी पैदल चला बुजुर्ग

कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों को दिए आवेदन में बुजुर्ग अंबालाल परमार ने बताया गया कि भड़ला गांव में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं. गांव के लोग मूलभूत सुविधा सड़क, शुद्ध पानी और स्कूल भवन सहित अन्य से वंचित हैं. गांव के हालत दयनीय है. यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए भवन नहीं बना है. झोपड़ीनुमा अध कच्चे-पक्के मकान में सालों से प्राथमिक स्कूल चल रहा है. कई बार स्कूल भवन निर्माण का आवेदन जिम्मेदारों को सौंपा गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. स्कूल के लिए जो बिल्डिंग बन रही थी. वह अधूरी पड़ी है और खंडहर में तब्दील होती जा रही है.

उज्जैन में बुजुर्ग 81 पन्नों की माला पहन पहुंचा कलेक्टर कार्यालय (ETV Bharat)

भूख हड़ताल की बुजुर्ग ने चेतावनी दी

51 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने के बाद बुजुर्ग अंबाराम परमार ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा,"अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो भोपाल और संभव हुआ तो दिल्ली तक जाएंगे. बच्चों के हक और अधिकार के लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भूख हड़ताल करेंगे. स्कूली बच्चों का हम स्कूल का भवन दिलाकर रहेंगे. इसके लिए चाहे किसी से मिलना पड़े मिलेंगे. साथ ही अपनी मांग रखेंगे. इस नेक काम में पूरा गांव उनका सहयोग कर रहा है. 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कलेक्ट्रेट कार्यालय उज्जैन पहुंचे हैं. हमारे साथ गांव के अन्य लोग भी आए हुए हैं."

ujjain elderly man Unique protest
स्कूल बनवाने को लेकर बुजुर्ग ने की 90 किलोमीटर पैदल यात्रा (ETV Bharat)

निजी घर में सालों से चल रहा स्कूल

उज्जैन से 90 किलोमीटर दूर नागदा तहसील क्षेत्र में भड़ला गांव आता है. इस गांव के प्रेम नगर नई आबादी में शासकीय प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, जो कि रूपेटा ग्राम पंचायत में आता है. जहां स्कूल भवन के लिए ग्रामीण बुजुर्ग अंबाराम परमार बीते कई सालों से मांग कर रहे हैं. बुजुर्ग अंबाराम परमार ने अपने घर को बच्चों को पढ़ाने के लिए खोल दिया है. यहां शिक्षक बच्चों को बैठाकर पढ़ाते हैं.

school building construction
निजी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे (ETV Bharat)

2 शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य

unfinished school building ruins
अधूरा बनी स्कूल की बिल्डिंग हो रही खंडहर (ETV Bharat)

शिक्षिका हंसा बैरागी ने बताया, "साल 2013 से स्कूल की शुरुआत हुई थी, तब से ही हालात बदतर हैं. पहले हमने झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाया और अब अंबाराम परमार के घर के आंगन में बैठाकर पढ़ा रहे हैं. यहां पहली से पंचवी तक के बच्चे पढ़ते हैं, वर्तमान में बच्चों की संख्या 29 है." शिक्षक मनोज दास ने बताया, "हम दो शिक्षक स्कूल में हैं, मुझे ढाई साल पढ़ाते हुए है. बारिश में स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि सड़क नहीं है और कच्चे रास्ते कीचड़ से पट जाते हैं. हमने कई बार जनशिक्षक संजय शर्मा को अवगत करवाया. उन्होंने इंजीनियर भेजे गांव में स्कूल भवन का निर्माण भी अंबाराम परमार के सहयोग से शुरू करवाया, लेकिन भवन अधूरा है और अब खंडहर होने की हालत में है. स्कूल के प्राचार्य जितेंद्र सिंह रणावत हैं, वो बेरछा में बैठते हैं."

TAGGED:

UJJAIN NEWS
UJJAIN COLLECTOR OFFICE
SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION
UJJAIN ELDERLY MAN UNIQUE PROTEST
UJJAIN OLD MAN GARLAND APPLICATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.