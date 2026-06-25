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नहीं खा पाएंगे सिल्वर वर्क वाली मिठाईयां, आखिर क्यों कलेक्टर को देना पड़ा ये आदेश

उज्जैन में कलेक्टर ने की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक, सिल्वर वर्क के इस्तेमाल को कम और बंद करने को लेकर निर्देश,किया जाएगा जागरुक.

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नहीं खा पाएंगे सिल्वर वर्क वाली मिठाईयां (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 4:07 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: मिठाइयों पर लगाए जाने वाले चांदी के वर्क के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पहल अब उज्जैन से शुरू होगी. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग की सलाहकार समिति की बैठक ली. जहां अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिठाई विक्रेताओं और कैटरिंग व्यवसायियों की बैठक आयोजित कर उन्हें खाद्य गुणवत्ता और चांदी वर्क के संभावित दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए.

प्रशासनिक संकुल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर रोशन कुमार ने कहा कि "बाजार में उपलब्ध चांदी के वर्क की शुद्धता को लेकर कई तरह की आशंकाएं रहती हैं. नकली या मिलावटी वर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में मिठाइयों में चांदी वर्क के उपयोग को न्यूनतम करते हुए भविष्य में इसे पूरी तरह बंद करने की दिशा में प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि उज्जैन से इस संबंध में एक सकारात्मक पहल की जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके."

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का बायन (ETV Bharat)

त्योहारों का इंतजार नहीं, लगातार लिए जाएं नमूने

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के लिए त्योहारों का इंतजार न किया जाए. सालभर नियमित रूप से जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई जारी रखी जाए, ताकि बाजार में नकली, मिलावटी या अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ खानपान संबंधी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.

लक्ष्य से अधिक लिए गए खाद्य नमूने

बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि "विभाग ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 420 नमूने लेने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे ज्यादा 513 सैंपल लिए, जो निर्धारित लक्ष्य का 122 प्रतिशत है. वहीं 1 अप्रैल 2026 से 20 जून 2026 तक की अवधि में भी लक्ष्य से अधिक 90 खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं."

ऐसे पहचानें शुद्ध और मिलावटी चांदी का वर्क

विशेषज्ञों के अनुसार आम लोग घर पर ही कुछ आसान तरीकों से चांदी के वर्क की जांच कर सकते हैं. जैसे...

रगड़ने का परीक्षण

चांदी के वर्क को अंगुलियों के बीच रखकर रगड़ें. यदि वर्क पूरी तरह घुलकर अंगुलियों में समा जाता है, तो वह शुद्ध चांदी हो सकती है. यदि वह टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाए या ग्रे अथवा काले रंग के निशान छोड़े तो उसमें एल्युमिनियम या अन्य धातुओं की मिलावट हो सकती है.

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उज्जैन कलेक्टर ने की खाद्य अधिकारी के साथ बैठक (ETV Bharat)

जलाने का परीक्षण

वर्क के छोटे टुकड़े को आग के संपर्क में लाएं. शुद्ध चांदी जलने के बाद सिकुड़कर छोटी सफेद गेंद जैसी बन जाती है, जबकि एल्युमिनियम मिश्रित वर्क काला पड़ सकता है और राख जैसा दिखाई देता है.

सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है नकली वर्क

विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले कुछ सस्ते चांदी वर्क में एल्युमिनियम, लेड (शीशा) और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मिलावट पाई जाती है. इनका लगातार सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. मिलावटी वर्क के सेवन से लिवर और किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा पेट दर्द, संक्रमण, अल्सर और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. लंबे समय तक भारी धातुओं के संपर्क में रहने से नर्वस सिस्टम प्रभावित होने और याददाश्त पर असर पड़ने का खतरा भी बना रहता है.

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जागरूकता और निगरानी दोनों स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

चांदी के वर्क पर विशेष काम करने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि "कलेक्टर की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा विभाग की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई. जिसमें का कलेक्टर रोशन कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के किए गए कार्यों की समीक्षा की गई. जहां निर्देश दिए गए और चांदी के वर्क पर विशेष कार्य करने को निर्देशित किया गया. कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी मिठाई निर्माताओं और विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर उज्जैन को बिल्कुल न्यूनतम कर दिया जाए या धीरे-धीरे वर्क को हटा दिया जाए."

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