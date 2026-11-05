उज्जैन पुलिस B श्रेणी में पहुंची तो SP का पारा गर्म, 5 थानों के TI सहित पूरे स्टाफ की परेड
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें निपटाने में लापरवाही देख उज्जैन एसपी भड़क उठे. पुलिस लाइन में लगी तगड़ी क्लास. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:51 PM IST
उज्जैन : सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण के मामले में उज्जैन बी श्रेणी में पहुंचा तो एसपी प्रदीप शर्मा आगबबूला हो गए. सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का समय पर निराकरण और पेंडेंसी कम करने के लिए एसपी ने विशेष व्यवस्था कर रखी है. इसके बावजूद उज्जैन शहर के 5 पुलिस थानों में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है.
इसके बाद एसपी ने इन थानों के टीआई सहित पूरे स्टाफ की पुलिस लाइन में परेड कराई. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "जब तक शिकायतों का निराकरण नहीं हो जाता, पूरे स्टाफ को हर मंगलवार और शुक्रवार परेड करनी होगी."
एसपी ने विशेष व्यवस्था बनाई, फिर भी लापरवाही
एसपी प्रदीप शर्मा ने आम नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था तय कर रखी है. इसके बावजूद शहर के पांच थानों में लापरवाही सामने आई. विशेष व्यवस्था के तहत लाइन में अटैच इंस्पेक्टर्स को भी इस कार्य में जुटा रखा है यानी थाने में स्टाफ अगर किसी ड्यूटी में व्यस्त है तो पुलिस लाइन में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग ले सकता है. इसके बाद भी जब समय पर समस्याएं हल नहीं हुई तो एसपी प्रदीप शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित थाना प्रभारी सहित स्टाफ की परेड लगा दी.
इन 5 पुलिस थानों की रिपोर्ट खराब
एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस लाइन पहुंच कर परेड करने को कहा, जिसमें थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं. जो पांच थाने कार्रवाई की जद में आए हैं, उनमें थाना अजाक, थाना कोतवाली, थाना खाराकुआं, थाना चिमनगंज मंडी और थाना माधवनगर शामिल हैं. इन सभी थानों में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई और पेंडेंसी की स्थिति नहीं सुधरी. इस वजह से सीएम हेल्पलाइन में रैंकिंग में उज्जैन पुलिस बी श्रेणी तक पहुंच गई.
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "हर मंगलवार और शुक्रवार को लापरवाही बरतने वाले थानों के पूरे स्टाफ को अस्त्र शस्त्र के साथ परेड करवाई जाएगी. नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."