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उज्जैन पुलिस B श्रेणी में पहुंची तो SP का पारा गर्म, 5 थानों के TI सहित पूरे स्टाफ की परेड

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निपटारे में उज्जैन पुलिस पिछड़ी ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण के मामले में उज्जैन बी श्रेणी में पहुंचा तो एसपी प्रदीप शर्मा आगबबूला हो गए. सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का समय पर निराकरण और पेंडेंसी कम करने के लिए एसपी ने विशेष व्यवस्था कर रखी है. इसके बावजूद उज्जैन शहर के 5 पुलिस थानों में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है.

इसके बाद एसपी ने इन थानों के टीआई सहित पूरे स्टाफ की पुलिस लाइन में परेड कराई. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "जब तक शिकायतों का निराकरण नहीं हो जाता, पूरे स्टाफ को हर मंगलवार और शुक्रवार परेड करनी होगी."