महाकाल की नगरी में न्यायाधीशों के लिए बड़ी सौगात, CJI सूर्यकांत और मोहन यादव ने साथ किया भूमिपूजन
CJI जस्टिस सूर्यकांत और CM डॉ. मोहन यादव ने 18.66 करोड़ के न्यायाधीश अतिथि गृह का किया भूमिपूजन. 1.947 एकड़ में बनेगा हाईटेक अतिथि गृह. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 6:42 AM IST
उज्जैन : धार्मिक नगरी उज्जैन को शुक्रवार को न्यायिक अधोसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगभग 18.66 करोड़ रु की लागत से बनने वाले आधुनिक न्यायाधीश अतिथि गृह का कलेक्टर निवास के पीछे की और रिंग रोड पर भूमिपूजन किया. यह परियोजना उज्जैन में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और न्यायाधीशों के लिए बेहतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
जजों के लिए हाईटेक भवन
करीब 1.947 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह अतिथि गृह G+1 ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल वाला भवन है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा. इस निर्माण योजना के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर 4 VIP और 2 सामान्य सुइट, जबकि पहली मंजिल पर 1 VVIP और 8 अन्य सुइट बनाए जाएंगे. इससे अलग-अलग न्यायालयों व न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को उच्चस्तरीय आवासीय सुविधा मिल सकेगी.
न्यायिक अधोसंरचना को मिलेगी मजबूती : सीएम
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' यह परियोजना उज्जैन की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. बेहतर न्यायिक अधोसंरचना न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता और दक्षता को नई मजबूती मिलेगी.'' समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति भेंट की. वहीं जिला अभिभाषक संघ की ओर से मौजूद सभी न्यायाधीशों को भगवान श्री महाकालेश्वर का छायाचित्र भेंट किया गया. कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीयो की भी मौजूदगी रही.
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देर रात महाकाल की शरण में मुख्यमंत्री मोहन
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार रात श्री महाकालेश्वर मंदिर पर गर्भगृह में भगवान महाकाल व नंदी महाराज का पूजन-अर्चन किया. 10:30 बजे होने वाली शयन आरती में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने आरती के दौरान झांझ बजाई. वहीं, मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर दर्शन व्यवस्था की जानकारी भी ली. महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया.