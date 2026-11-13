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बैलगाड़ियों से शुरू हुई मुहूर्त नीलामी की परंपरा, लॉटरी से चुनते हैं किसान, लगती है ऊंची बोली

उज्जैन मंडी में उपज उपज की बोली ( ETV Bharat )

उज्जैन: दीपावली पर्व के बाद जहां बाजारों में नए व्यापारिक साल की शुरुआत होती है, वहीं उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में भी खास परंपरा के साथ नए व्यापारिक सत्र का आगाज होता है. यह परंपरा मुहूर्त नीलामी की है, जिसमें किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं और व्यापारी शुभ शुरुआत के लिए ऊंची बोली लगाते हैं. कभी इस परंपरा में बैल गाड़ियों का विशेष महत्व हुआ करता था. किसान कई दिन पहले अपनी उपज से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंच जाते थे और मुहूर्त में सबसे पहले नीलामी कराने की उम्मीद में इंतजार करते थे.

डॉलर चना, सोयाबीन और गेहूं की लगी बोली

समय के साथ किसानों की संख्या बढ़ी और इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए लॉटरी से किसानों का चयन किया जाने लगा. इस बार दीपावली के 6 दिन बाद दीपावली मिलन समारोह में किसान व्यापारी मिलन समारोह आयोजित किया गया. लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों की उपज जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की मौजूदगी में मुहूर्त नीलामी हुई. जहां डॉलर चना 21,113, सोयाबीन 9,001 और गेहूं 4,201 प्रति क्विंटल बिका. बैलगाड़ियों से शुरू हुई मुहूर्त नीलामी की परंपरा (ETV Bharat) बैलगाड़ियों से शुरू हुआ सफर, अब लॉटरी पर पहुंचा मुहूर्त नीलामी की परंपरा में बैलगाड़ियों का जुड़ाव मंडी की पुरानी कृषि संस्कृति को दर्शाता है. पहले किसान अपनी उपज बैलगाड़ियों में भरकर मंडी पहुंचते थे. मुहूर्त में अपनी उपज की पहली बिक्री कराने के लिए किसान पहले से ही मंडी में जगह घेर कर इंतजार करते थे. अब भी बैलगाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन समय के साथ ट्रैक्टर ट्राली और अन्य वाहनों का चलन बढ़ गया है. किसानों की संख्या भी बढ़ी, ऐसे में हर किसान को पहले सौदा देने के बजाय लॉटरी से चयन की व्यवस्था बना दी गई. बुरहानपुर में सोने की चमक लिए उगी हल्दी, किसानों के खेत उगल रहे इको फ्रेंडली गीली-सूखी टरमरिक