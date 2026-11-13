बैलगाड़ियों से शुरू हुई मुहूर्त नीलामी की परंपरा, लॉटरी से चुनते हैं किसान, लगती है ऊंची बोली
दीपावली के छह दिन बाद उज्जैन के चिमनगंज कृषि उपज मंडी में नए व्यापारिक सत्र का आगाज,उपज की लगती है बोली, लॉटरी से चुनते किसान. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:58 PM IST
उज्जैन: दीपावली पर्व के बाद जहां बाजारों में नए व्यापारिक साल की शुरुआत होती है, वहीं उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में भी खास परंपरा के साथ नए व्यापारिक सत्र का आगाज होता है. यह परंपरा मुहूर्त नीलामी की है, जिसमें किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं और व्यापारी शुभ शुरुआत के लिए ऊंची बोली लगाते हैं. कभी इस परंपरा में बैल गाड़ियों का विशेष महत्व हुआ करता था. किसान कई दिन पहले अपनी उपज से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंच जाते थे और मुहूर्त में सबसे पहले नीलामी कराने की उम्मीद में इंतजार करते थे.
डॉलर चना, सोयाबीन और गेहूं की लगी बोली
समय के साथ किसानों की संख्या बढ़ी और इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए लॉटरी से किसानों का चयन किया जाने लगा. इस बार दीपावली के 6 दिन बाद दीपावली मिलन समारोह में किसान व्यापारी मिलन समारोह आयोजित किया गया. लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों की उपज जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की मौजूदगी में मुहूर्त नीलामी हुई. जहां डॉलर चना 21,113, सोयाबीन 9,001 और गेहूं 4,201 प्रति क्विंटल बिका.
बैलगाड़ियों से शुरू हुआ सफर, अब लॉटरी पर पहुंचा
मुहूर्त नीलामी की परंपरा में बैलगाड़ियों का जुड़ाव मंडी की पुरानी कृषि संस्कृति को दर्शाता है. पहले किसान अपनी उपज बैलगाड़ियों में भरकर मंडी पहुंचते थे. मुहूर्त में अपनी उपज की पहली बिक्री कराने के लिए किसान पहले से ही मंडी में जगह घेर कर इंतजार करते थे. अब भी बैलगाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन समय के साथ ट्रैक्टर ट्राली और अन्य वाहनों का चलन बढ़ गया है. किसानों की संख्या भी बढ़ी, ऐसे में हर किसान को पहले सौदा देने के बजाय लॉटरी से चयन की व्यवस्था बना दी गई.
मंडी पहुंचे किसान मनोज राठौर को मिला 21113 का भाव
गांव चक्रावदा के रहने वाले किसान मनोज राठौर डॉलर चना लेकर मंडी पहुंचे. मनोज ने बताया कि "पिछले साल की तुलना में उन्हें इस बार अच्छा भाव मिला है. दीपावली के अवसर पर उनकी फसल का 21,113 रुपए भाव उन्हें मिला जिससे वह बहुत खुश हैं."
व्यापारी शुभ शुरुआत के लिए लगाते हैं ऊंची बोली
कृषि मंडी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि "दीपावली के 6 दिन बाद मंडी की नीलामी का काम शुरू होता है. हर साल इस दिन उत्सव जैसा माहौल रहता है. यह किसान और व्यापारियों के मिलन का समारोह है. व्यापारी बढ़ चढ़कर बोली लगाते हैं और कोशिश रहती है कि किसान को सबसे अच्छा भाव मिले. लॉटरी के माध्यम से एक किसान का चयन किया जाता है. इसके बाद विधायक सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुहूर्त नीलामी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है.
प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी किसान हितेषी हैं. योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुचाने में लगातार प्रयासरत रहते हैं. उन्हीं की मंशा अनुसार किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य दिलवाने की हमारी कोशिश रहती है."