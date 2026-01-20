ETV Bharat / state

बाल गृह का ग्रिल तोड़कर 2 नाबालिग फरार, बाल कल्याण समिति और पुलिस खोजबीन में जुटी

उज्जैन में बाल गृह के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर फरार हुए 2 नाबालिग, भगोड़ों की तलाश में जुटी पुलिस.

Ujjain children home Two minors escape
उज्जैन में बाग गृह से 2 नाबालिग फरार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 5:21 PM IST

उज्जैन: नागझिरी थाना क्षेत्र के लालपुर में स्थित शासकीय बाल गृह से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां मंगलवार सुबह 5 बजे 2 नाबालिग बाल गृह के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए. इस घटना के बाद बाल गृह महकमे में हड़कंप मच गया. शासकीय बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक ने आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम बच्चों की खोजबीन में जुट गई है. इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है.

ग्रिल तोड़कर 2 बच्चे फरार

शासकीय बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक लोकेंद्र सोलंकी ने बताया कि "हमने घटना की शिकायत नागझिरि थाना में दर्ज कराई है और बाल कल्याण समिति को भी मामले की सूचना दे दी है. मामले की जांच के बाद लापरवाही का पता चल पाएगा. जांच से पहले कुछ भी नहीं कह सकते हैं. फरार बालकों की उम्र करीब 14 और 15 साल है."

बाल गृह का ग्रिल तोड़कर 2 नाबालिग फरार (ETV Bharat)

नाबालिग की तलाश में जुटी पुलिस

नागझिरि थाना प्रभारी कमल निगवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि "दो बालकों के फरार होने की बाल गृह से लिखित शिकायत मिली है. दोनों बालकों की तलाश में टीमें जुटी हैं. तमाम CCTV फुटेज और मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर जांच कर रहे हैं. रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर खोजबीन की जा रही है, सभी थानों को मामले की सूचना दी गई है. बच्चों के संभावित भागने वाली जगह पर भी टीम लगी है. प्रथम दृष्ट्या पता चला है कि एक बालक 3 महीने पहले ही बाल गृह आया था और दूसरा करीब 1 साल पहले आया था. फिलहाल बच्चो की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं."

नवंबर 2023 में भी शासकीय बाल गृह से 3 नाबालिग बाथरूम की खिड़की तोड़कर और चादर की रस्सी बनाकर फरार हो गए थे. जिसकी जानकारी तत्कालीन सहायक संचालिका मधुमती सिंह ने दी थी. भागने वाले बच्चों में एक बालक मुंबई का रहने वाला था और 2 बालक राजस्थान निवासी थे.

संपादक की पसंद

