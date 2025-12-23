ETV Bharat / state

NRI, जेन जी और टेकीज का मॉडर्न इंग्लिश पंचांग, विदेश में दिखेगा 2026 का भारतीय शुभ मुहूर्त

GEN Z और NRI टेक भी निकाल पाएंगे शुभ मुहूर्त ( ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि इसका नाम मैंने चिलकामर्थी इंग्लिश पंचांग दिया हुआ है. यह केवल एक पंचांग कैलेंडर ही नहीं बल्कि यह सनातन धर्म और आधुनिक पीढ़ी के बीच एक सेतु है. अंग्रेजी भाषा में तैयार यह विश्व का प्रथम पंचांग होगा, जो आज के समय में बहुत उपयोगी, मार्गदर्शक और प्रेरणादायक ग्रंथ की तरह है.

पंडित चिलकामर्थी प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा ने ETV भारत से चर्चा में बताया कि "पंचांग व कैलेंडर बनाने की शुरुआत 2011 में की थी, जबकि लॉन्चिंग वर्ष 2012 के 12वें महीने यानि दिसंबर में 12 बज कर 12 मिनट पर विशेष मुहूर्त अनुसार की थी. जो आज साल 2025-2026 में NRI टेकीज, GEN Z के लिए विचार करते हुए अपडेट के साथ तैयार की है. इसका पहला प्रिंट 1 जनवरी 2026 को बाबा महाकाल के चरणों में भेंट कर शुरू कर देंगे.

पंडित चिलकामर्थी प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा ने देश में अलग-अलग भाषाओं में रहने वाले लोगों, विदेशों में रहने वाले और GEN Z के लिए अंग्रेजी में यह कैलेंडर बनाया है, जिससे वे इसे समझ सकें.

उज्जैन: विदेश में बसे NRI टेकीज ( टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स) के लिए अंग्रेजी में स्पेशल ज्योतिष पंचाग व कैलेंडर तैयार किया गया है. खास बात यह है यह पंचांग कैलेंडर 1 जनवरी 2026 को काल गणना का केंद्र उज्जैन में बाबा महाकाल को भेंट कर लॉन्च किया जाएगा. ये पंचांग और कैलेंडर पंडित चिलकामर्थी प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा ने बनाया है, जो खुद एक इंजीनियर और ज्योतिष हैं.

इसको बनाने का उद्देश्य एकमात्र है कि भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेरित GEN Z, देश में रहने वाले अलग-अलग भाषाओं को बोलने समझने वाले जिनकी सामान्य भाषा अंग्रेजी है, विदेश में बसे भारतीय IT, पेट्रो केमिकल, MNC में कार्यरत युवाओं, जिन्हें भारत की ज्योतिष पंचाग परंपरा की भाषा को समझने में परेशानी आती है. युवाओं के लिए भाषा की जटिलता को दूर कर आसान अंग्रेजी पंचांग का निर्माण किया गया है. कैलेंडर व पंचांग अंग्रेजी के साथ-साथ तेलगु भाषा में भी है.

पंचांग में महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

क्या है पंचांग की खासियत?

शर्मा बताते हैं चिलकामर्थी इंग्लिश पंचांग सिर्फ तिथियों और मुहूर्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र मार्गदर्शिका है. इसमें कई महत्वपूर्ण विषय जोड़े गए हैं. इस पंचांग को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक, पारिवारिक या व्यावसायिक कार्यों के लिए खुद शुभ मुहूर्त निकाल सकता है. साथ ही, किसी भी पंडित द्वारा बताए गए मुहूर्त की शुद्धता की जांच भी इस पंचांग के माध्यम से की जा सकती है. इसमें ज्योतिष शास्त्र की मूल बातें हैं. सनातन धर्म का परिचय और महत्व है.

साल 2026 का इंग्लिश कैलेंडर व पंचाग (ETV Bharat)

पंचांग की संपूर्ण जानकारी है. मुहूर्त विधान व कार्यारंभ नियम है. दैनिक पूजा विधान और स्त्रोत है. जिन्हें अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है. शिव, विष्णु, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा विधि को सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि कोई भी भक्त बिना भाषा बाधा के पूजा कर सके. इसके अलावा, पंचांग में राशि अनुसार वार्षिक स्त्रोतों को भी विस्तार से बताया गया है. जिन्हें पढ़कर व्यक्ति साल भर आने वाली बाधाओं से मुक्ति पा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है.

राशियों से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat)

निःशुल्क मिलेगा पंचांग, अब तक 15000 कॉपी डाउनलोड

उन्होंने बताया समाज और युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह पंचांग निःशुल्क www.chilakamarthi.com से आप प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही, पाठकों की सुविधा के लिए यह पंचांग तय शुल्क 200 रुपए के साथ E-COMMERCE वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं. 2026 में लॉन्च होने वाले पंचाग और कैलेंडर को ऑनलाइन 15000 से अधिक देश-विदेश के लोग डाउनलोड कर चुके हैं. हर साल जारी होने वाले पंचांग और कैलेंडर की कॉपी निःशुल्क 35 लाख के पार डाउनलोड हो जाती है."

अंग्रेजी में पूजा विधि-विधान से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat)

कौन हैं पंडित चिलकामर्थी प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा?

पंडित चिलकामर्थी प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा मूल रूप से दिल्ली और हैदराबाद के एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग ऑयल गैस पर 4 और ज्योतिष, वास्तु और सनातन धर्म जैसे विषयों पर 32 किताबें लिखी हैं. शैक्षणिक रूप से वे बी.टेक (मैकेनिकल) और एम.टेक (पाइपलाइन इंजीनियरिंग) हैं. वर्तमान में खुद की दिल्ली में CGDS प्राइवेट लिमिटेड कपंनी है. पिछले 20 सालों से तेल व गैस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित पेशेवर हैं.

चिलकामर्थी इंग्लिश पंचांग (ETV Bharat)

वेद, शास्त्र और पुराणों के ज्ञान को सरल भाषा में पुस्तकों के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, उनका मुख्य उद्देश्य है. उज्जैन में उन्होंने अवंतिका गैस में कार्य किया और देहरादून से एमटेक करते वक्त जब ऋषिकेश में लोगों को आकर ऋषि ज्ञान परंपरा की बातों पर चर्चा करते हुए देखा और क्षेत्रीय युवाओं को US UK जाने की बात करते हुए सुना, तो मन में विचार आया कि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इतना रिसर्च करके भारतीय संस्कृति परंपरा की नींव को मजबूत किया, उसे वापस पंचांग और कैलेंडर के माध्यम से पहुंचना बहुत जरूरी है. तभी से पंचांग कैलेंडर बनाने कि शुरुआत की. अब 2025 में इसे UPDATE कर 2026 में लॉन्च कर रहे हैं.