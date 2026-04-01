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केमिकल उद्योग ने उजाड़ दी कई मजदूरों और सुपरवाइजर की जिंदगी, क्यों लगा ये गंभीर आरोप

एक केमिकल कंपनी के मजदूरों ने लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर के पास पहुंचकर की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट को बनाया आधार.

CHEMICAL COMPANY WORKERS ALLEGE
केमिकल उद्योग ने उजाड़ दी कई मजदूरों की जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड पर स्तिथ एक केमिकल उद्योग से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां काम कर चुके मजदूर और सुपरवाइजरों का कहना है, उद्योग में काम करने से उनकी सुनने-समझने की क्षमता खत्म हो गई. कान में HEARING AID लगाकर जीवन जीने पर हम मजबूर हैं. उद्योग संचालन में बड़ी लापरवाही के कारण केमिकल उद्योग अब सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है. मामला तब सामने आया, जब उज्जैन कलेक्टर के पास मेडिकल रिपोर्ट्स व अन्य दस्तावेज लेकर 50 से अधिक मजदूर और सुपरवाइजरों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई.

मजदूरों सुपरवाइजरों का गंभीर आरोप?

ETV भारत से चर्चा में मजदूर प्रकाश सोलंकी ने बताया "वह शहर के पंवासा क्षेत्र में रहता है. देवास रोड उज्जैन उद्योगपुरी में ओमकार केमिकल उद्योग में काम करता था. जहां काम के दौरान उद्योग में कई प्रकार के केमिकल बनने के दौरान सुनाई देना बंद हो गया, कानो में बीप की आवाज या कहें सुनने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म होती जा रही है. हमने जब उद्योग मैनेजर को समस्या सुनाई तो हमें कम्पनी से बाहर निकाल दिया गया.

मजदूरों ने कलेक्टर से की शिकायत (ETV Bharat)

पिछले 4 सालों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं. मजदूर वासुदेव सोलंकी ने कहा हम लेबर कोर्ट भी गए, जहां से हमें कहा गया कि आपको काम से निकाला गया है, तो हम लगवा सकते हैं. बाकी दूसरे मामले में जांच करवा रहे हैं. जांच को 4 साल हो गए कोई सुनवाई नहीं हुई. 9000 रु में हेल्परी पर लगा था, आज परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है.

सुपरवाइजर रहे सूरज वाडिया ने बताया "हम 50 लोग आए हैं. लगभग सबके कान में मशीन लगी है, 500 से अधिक मजदूर आज इस उद्योग की वजह से जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही.

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मजदूरों की शिकायत (ETV Bharat)

कंपनी संचालक ने रखी अपनी बात

ओमकार केमिकल कंपनी के संचालक गोपाल चारी व केएन राजू ने अपने सहयोगी हेमंत चारी के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा "ओमकार केमिकल वर्ष 2017 से कार्यरत है. जिसमें 60 वर्कर शिफ्ट अनुसार काम करते हैं. कंपनी में 70 प्रतिशत रॉ मटेरियल डोमेस्टिक होता है, व 30 प्रतिशत चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है. कम्पनी में हार्ट के लिए डाइकीटोन बनाया जाता है, जिसका नाम 1 Ethyl , 2 Amino methyl pyrrolidine(s) (s), S one Ethyl 2 Amino methyl pyrrolidine(s) 2 Aminopyridine बनता है.

सभी मजदूरों को सेफ्टी के साथ काम करवाया जाता है. जो भी आरोप सुनाई कम देने के यहां काम कर चुके मजदूर लगा रहे हैं, बिना तथ्य के हैं. हमसे समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी भी रिपोर्ट मांगते हैं, जो दी जाती है. किसी मजदूर को कोई समस्या है, तो हमने बैठ कर बात भी की, लेकिन उनकी शर्तें नियमों के मुताबिक नहीं है."

मेडिकल रिपोर्ट को बनाया आधार

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के पास पहुंचे मजदूरों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और कहा कि हम पिछले 4 सालों से भटक रहे हैं. उज्जैन ही नहीं इंदौर, गुजरात के अहमदाबाद व अन्य कई जगह अपना इलाज करवा चुके हैं. सामान्य परिवार से हैं, अब नौकरी नहीं होने से भी परिवार का लालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है. वहीं इलाज का खर्चा भी वहन नहीं हो पा रहा. उज्जैन कलेक्टर ने सभी को निष्पक्ष जांच व मामले में वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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