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सिंहस्थ से पहले सजा बैकुंठ का द्वार, उज्जैन के चक्रतीर्थ में अंतिम संस्कार से मिलता है मोक्ष

पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक मान्यताएं इस स्थान को और भी विशेष बनाती हैं. सिंहस्थ वर्ष 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान का लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है. शमशान को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे इसकी गरिमा और उपयोगिता दोनों में वृद्धि हुई है.

उज्जैन: धर्म नगरी उज्जैन में स्थित चक्रतीर्थ शमशान केवल एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं बल्कि आस्था और मोक्ष का पवित्र तीर्थ माना गया है. मान्यता है जैसे काशी के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार से आत्मा को बैकुंठ की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह देश भर में उज्जैन के शमशान में अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं. ऐसा धर्म के जानकार बताते हैं.

ईटीवी भारत से चर्चा में उज्जैन नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया, "चक्रतीर्थ शमशान में नगर निगम सभी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहा है. खासकर लकड़ी की खपत कम करने के लिए प्रदूषण घटाने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक इलेक्ट्रॉनिक के साथ अब गैस आधारित शवदाह गृह बनाये गए हैं. शेड, डोम, लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता, ग्रीनरी, रंगाई पुताई, गीता के सार स्लोगन लिखवाना, श्रद्धांजलि सभा के लिए हॉल की व्यवस्था की गई है.

शमशान की दीवारों पर पेंटिग्स (ETV Bharat)

इसके अलावा स्नान घर, शौचालय, फाउंटेन वाटर, कूलर, प्याऊ के साथ आने वाले दिनों में 60 फुट ऊंचा सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर की आकृति लगने जा रही है, जो आकषर्ण का केंद्र होगा. वहीं जल्द ही चलित एलईडी के माध्यम से आध्यात्मिक स्लाइड शो के प्रदर्शन की व्यवस्था भी की जा रही है, साथ ही संभवतः मंदिर मे स्थापित अति प्राचीन गणेश मंदिर, यमराज मंदिर व क्षिप्रा किनारे बने घाटों का भी जीर्णोद्धार अलग मद से होना है.

शमशान में दीवारों पर बनाई गईं रंग-बिरंगी पेंटिग्स (ETV Bharat)

'देश में केवल 2 स्थान जहां अंतिम संस्कार से मिलता है मोक्ष'

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने यह भी बताया, "धार्मिक मान्यता के अनुसार उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान और वाराणसी का हरिश्चंद्र एवं मणिकर्णिका घाट शमशान ऐसे स्थान है, जहां पर किसी का भी अंतिम संस्कार करने पर उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है."

शमशान घाट में पंखों की व्यवस्था (ETV Bharat)

'कर्ण का हुआ था अंतिम संस्कार'

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया, "धार्मिक मान्यता है कि महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु पश्चात भगवान श्रीकृष्ण ने कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान को चुनने के लिए कहा. क्योंकी कर्ण सूर्य पुत्र थे और सबसे पवित्र थे. जब किसी को भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला तो भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी शिक्षा स्थली अवंतिका में स्थित शमशान पर कर्ण का अंतिम संस्कार करने को कहा. यहां क्षिप्रा नदी किनारे सुदर्शन चक्र के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया, तभी से इस तीर्थ को चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाने लगा."

शमशान में लगाए गए शेड (ETV Bharat)

जानिए सुदर्शन चक्र की कीमत

महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि "60 फुट से अधिक ऊंचा 15 फुट चौड़ा सुदर्शन चक्र भगवान श्रीकृष्ण की उंगलियों में जिस तरह से रहा, उसी तरह से डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए होगी और जल्द ही चक्रतीर्थ शमशान पर स्थापित करने की तैयारी है. सिंहस्थ 2028 को भी ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द से जल्द काम किया जा रहा है.