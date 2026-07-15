चक्रतीर्थ में रात को 3 बजे जमकर हुई तंत्र साधना, तांत्रिकों के लिए श्मशान है सबसे पवित्र स्थान
गुप्त नवरात्रि से एक रात पहले उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान में तंत्र साधना, तांत्रिकों के लिए खास होती है अमावस्या की काली रात. किन्नर अघोरी ने बताया तंत्र साधना का राज. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 8:59 PM IST
उज्जैन: धर्मनगरी उज्जैन में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान चक्रतीर्थ श्मशान एक बार फिर तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र बनता नजर आ रहा है. 14 व 15 जुलाई की दरमियानी रात पड़ने वाली अमावस्या से तंत्र साधना का क्रम शुरू हो गया है. जिसमें देश-दुनिया के साधक 23 जुलाई नवरात्र के आखरी दिन तक मां दुर्गा के साथ दस महाविद्याओं की आराधना करते दिखाई देंगे. साधकों में अघोरी, नागा साधु और शाक्त परंपरा के उपासक साधना करते दिखाई देते हैं. उसी में से एक 'मां काली नंदगिरी दिगंबर अघोरी नागा साध्वी है, जो फर्स्ट लेडी किन्नर अघोरी के नाम से फेमस है. ये अघोरी नागा साध्वी उज्जैन के शमशान में साधना करते हुए दिखाई दी. जहां ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने तंत्र साधना के बारे में बताया.
अमावस्या की देर रात 2 बजे साधना
किन्नर दिगंबर अघोरी ने कहा "आज यानि 15 जुलाई से दुर्गा माता की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है. गुप्त नवरात्रि हमारे लिए बहुत खास होती है. हम लोग जन कल्याण, पशु कल्याण, धर्म की रक्षा और खुद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए साधना करने बैठते हैं. देश-विदेश से हमारे पास जजमान आते हैं. अपने देश से तो कई लोग हम पर, महाकाल और महाकाली पर विश्वास करके हमारे पास आते हैं, उनको संकट से दूर करने के लिए हम लगातार उनके साथ रहते हैं.
अगर कोई गलत उद्देश्य, गलत विचार से गलत काम करने के लिए आता है, तो हम उसको सीधा मना कर देते हैं, कोई असली तांत्रिक गलत कार्य किसी के लिए भी नहीं करता. शमशान बड़ी पवित्र जगह होती है, यहां किया कोई भी गलत काम, उसका दंड बहुत बुरा मिलता है.
पूजन सामग्री
साध्वी ने बताया मेरे पास लगभग कई नरमुंडी हैं, सब सिद्ध की हुई है. वहीं तंत्र साधना में बत्ती, सरसों का तेल, कपूर, नींबू, फूल, माला, मिठाई, हवन सामग्री, जौ, तिल, कील, काला धागा, काला कपड़ा, कंकु व अन्य सामान लगता है.
गुप्त नवरात्र का महत्व
गुप्त नवरात्र विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और शक्ति साधना के लिए महत्वपूर्ण है. साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है. एक माघ और एक आषाढ़ में महीने में पड़ती है. इन दिनों मां दुर्गा के दस महाविद्या स्वरूपों की उपासना होती है. जिसमें बाहरी आडंबर से ज्यादा आंतरिक साधना, आत्मशुद्धि और शक्ति की उपासना होती है. सामान्य श्रद्धालु गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जप, हवन, ध्यान और सात्विक पूजा करके देवी की कृपा प्राप्त करते हैं.
10 महाविद्याओं में मां काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की आराधना शामिल है. तंत्र साधना का उद्देश्य केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, मन पर नियंत्रण और देवी की कृपा प्राप्त करना भी होता है.
सोशल मीडिया पर लाखों भक्त, गूगल पर ट्रेंड
मां काली नंद गिरी दिगंबर अघोरी माता कहती हैं कि वे यूं तो किन्नर अखाड़ा के मध्य प्रदेश के प्रभारी पद पर नियुक्त हैं, लेकिन दुनिया की पहली किन्नर अघोरी लेडी कहलाती हैं. जब भी आप इंटरनेट के सर्च इंजन गूगल व अन्य पर THE WORLD FIRST LADY KINNER दिगंबर अघोरी माता सर्च करेंगे तो मेरी ही तस्वीर पाएंगे. मैं हर रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तंत्र साधना से जुड़ा व अन्य अपलोड करती हूं. जिस पर मुझे एक वीडियो में ही करोड़ों में व्यूज मिलते हैं. मेरे सोशल मीडिया पर बने अलग-अलग एकाउंट में अब तक 6 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं. मेरे भक्त सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में हैं.
सिद्ध की हुई 70 खोपड़ी वाली कार
इसके साथ ही उनके पास दो कार है. दोनों ही कार में मां काली का बड़ा सा चित्र, नर मुंड के चित्र, आगे त्रिशूल लगा हुआ है. वहीं एक कार के अंदर लगभग 70 मृत मानवों की सिद्ध की हुई खोपड़ियां हैं, जो शक्ति के रूप में मेरे साथ रहती है. जब भी कोई तंत्र साधना करती हूं तो 4 खोपड़ी सिद्ध की हुई रखती हूं. साध्वी से सवाल किया क्या लोगों को डर नहीं लगता आपके इस अंदाज से तो वे कहती हैं कि ये लोगों को डराने के लिए नहीं यह हमारी पहचान है. तंत्र साधना किसी का बुरा करने के लिए हम कभी नहीं करते.
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अघोरी होने के बावजूद मर्यादा का रखती हैं ख्याल
मां काली नंद गिरी दिगंबर अघोरी माता यूं तो नग्न अवस्था में ही रहती हैं, क्योंकी अघोरी हैं, लेकिन वे कहती हैं, जब समाज के बीच होती हूं तो शेर की खाल की डिजाइन का कपड़ा पहनती हूं. 108 रुद्राक्ष की माला व मुंड माला गले में होती है. कभी अधिकतर काला कपड़ा ओढ़ कर रखती हूं. चिता की भस्म पूरे समय लगा कर रखती हूं व नहाना 6 महीने में 1 बार होता है. शमशान में ही रात बिताती हूं.