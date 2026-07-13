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उज्जैन केंद्रीय जेल में वर्दी पहन डांस करते जेलकर्मियों का आया वीडियो, जन्मदिन पर फिल्मी गाने पर झूमे

उज्जैन केंद्रीय जेल में वर्दी में जेलकर्मियों के डांस का वीडियो आया सामने, जेल अधीक्षक के जन्मदिन पर फिल्मी गाने पर झूमे जेलकर्मी.

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वर्दी पहन डांस करते जेलकर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:24 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन: केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में डिप्टी जेलर समेत कई जेल अधिकारी और कर्मचारी वर्दी पहनकर फिल्म अभिनेता गोविंदा के लोकप्रिय गीत 'आपके आ जाने से' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

जेल अधीक्षक के जन्मदिन पर जेलकर्मियों ने किया डांस

जानकारी के अनुसार यह वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है. उस दिन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेल अधीक्षक मनोज साहू का जन्मदिन था. जन्मदिन के अवसर पर जेल परिसर के भीतर एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जेल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. इसी दौरान वर्दी पहने जेलकर्मियों ने डांस किया. जिसका वीडियो सामने आया है.

जेल अधीक्षक के जन्मदिन पर जेलकर्मियों ने किया डांस (ETV Bharat)

वर्दी में डांस करते देख लोग वीडियो को कर रहे हैं शेयर

वीडियो में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल वर्दी पहनकर फिल्मी गाने पर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, उनके साथ अन्य जेल अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी जश्न में शामिल होकर डांस करते नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान जेल परिसर में जन्मदिन का उत्सव मनाया गया. वहीं, वर्दी में जेलकर्मियों को डांस करते देख काफी लोग सोशल मीडिया पर इसे लाइक और शेयर कर रहें हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया

वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. सरकारी परिसर में वर्दी पहनकर फिल्मी गीतों पर नृत्य किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, इस मामले में अभी तक जेल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

इस मामले में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल ने बताया कि "कामकाज की थकान व तनाव को दूर करने के लिए बड़े साहब के जन्मदिन पर जेल प्रहरियों के साथ डांस किया."

Last Updated : July 13, 2026 at 10:37 PM IST

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