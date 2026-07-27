सिंहस्थ के करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तीसरी नजर! पुल से सीवरेज तक ईंट-सीमेंट की जांच करेगी CEIL
सिंहस्थ 2028 के लगभग 18,400 करोड़ की लागत से चल रहा निर्माण कार्य, भारत सरकार ने गुणवत्ता जांच के लिए CEIL की नियुक्ति की. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:17 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आगामी वर्ष 2028 में दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होना है. महापर्व की तैयारियों को लेकर चल रहे अलग अलग विभागों द्वारा पुल, पुलिया, सड़क, होम स्टे से लेकर जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत तक के कामों की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए भारत सरकार की तीसरी नजर से निगरानी की जाएगी. जिसके लिए भारत सरकार ने CEIL की नियुक्ति की है. सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया, ''निर्माण कार्यों को नए स्तर पर ले जाने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण ने भारत सरकार के निर्देशन में यह बड़ा फैसला लिया है.''
क्या है CEIL
सिंहस्थ मेला अधिकारी और कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया, ''सिंहस्थ से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के लिए सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (CEIL) को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम (PSU) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है. ऐसे में भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसी को जिम्मेदारी देने से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और गुणवत्ता को लेकर जनता का भरोसा भी मजबूत होगा.''
इंफ्रास्ट्रक्चर की सामग्री की होगी जांच
आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, ''CEIL स्थायी और अस्थायी तमाम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की हर चरण में टेक्निकल जांच करेगा. उदाहरण के लिए निर्माण में उपयोग में ली जा रही सामग्री, नियमों का कहां पालन हो रहा, कहां उल्लंघन हो रहा, इसका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना है. जिससे लापरवाही बरतने वालों पर समय पर वैधानिक कार्रवाई, ब्लैकलिस्ट करना व तत्काल सुधार करना होगा. सिंहस्थ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है. ऐसे आयोजन के लिए तय समय सीमा में बड़े पैमाने पर मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चुनौतीपूर्ण कार्य है. इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा."
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CEIL के पास लंबा अनुभव
आशीष सिंह ने यह भी बताया, ''CEIL के पास देशभर की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के गुणवत्ता ऑडिट का लंबा अनुभव है. इससे पहले यही एजेंसी उज्जैन के श्री महाकाल लोक परियोजना का भी सफल थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कर चुकी है. इसी अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए सिंहस्थ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए इसका चयन किया गया है.''
18400 करोड़ में कौन कौन से हो रहे काम?
कमिश्नर एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया, ''अभी सिंहस्थ को लेकर थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के दायरे में 18,400 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें सड़कें, पुल, घाट, पेयजल व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, विद्युत व कई सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो आने वाले करोंड़ो श्रद्धालुओं को मिलनी हैं, आवासीय व्यवस्थाएं भी हैं. सभी निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक परियोजना की वर्क-वाइज रिपोर्ट तैयार रखें. क्योंकि ऑडिट के दौरान मांगी गई जानकारी और दस्तावेज तत्काल देना होंगे.''