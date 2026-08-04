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जब पूरा शहर सोता है तब बनती है जिंदगी बचाने वाली कैंसर मेडिसिन, चंद घंटों की है इनकी उम्र

यही कारण है कि इस प्लांट में रात के समय उत्पादन होता है और सुबह 10 बजे से पहले अधिकांश दवाइयां अस्पतालों और PET-CT सेंटरों तक पहुंचा दी जाती हैं. जिसके लिए दवाई सप्लाई करने वालो को ट्रेंड किया जाता है, जिसमें वाहन चलाने से लेकर दवाइयों को उठाने, रखने और सेफ्टी किट पहनने के तरीके बताए जाते हैं.

यहां कैंसर और हार्ट पेशेंट्स के लिए बनने वाली दवाइयों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी हॉफ लाइफ होती है. यानि समय बीतने के साथ इनकी रेडियो एक्टिव क्षमता लगातार घटती रहती है. इसलिए इसके उत्पादन से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा काम मिनटों और घंटों की सटीक योजना के अनुसार किया जाता है.

उज्जैन के देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी में यह प्लांट 3 नवंबर 2025 को लोकार्पित हुआ. 27 नवंबर 2025 से इसका टेस्ट रन शुरू हुआ और मार्च 2026 से यहां व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया. यहां तैयार होने वाली दवाइयों की आपूर्ति मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में की जा रही है. प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर रियाज खान के अनुसार, "यह सेंट्रल एशिया का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बताया जाता है."

उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी सिर्फ धार्मिक शहर नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, तब देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी के लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में बने वीआरएम मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के हाईटेक प्लांट में वैज्ञानिक, इंजीनियर, फार्मासिस्ट और रोबोट एक साथ एक्टिव होकर रातभर ऐसी स्पेशल रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयां तैयार करते हैं, जो कैंसर और हार्ट पेशेंट्स की सटीक जांच में उपयोग की जाती हैं.

यहां बनने वाली दवाइयां सामान्य उपचार की नहीं, बल्कि PET-CT स्कैन के लिए उपयोग होने वाली रेडियोफार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं. इन्हें मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जहां ये कैंसर कोशिकाओं या प्रभावित ऊतकों में जाकर जमा होती हैं. PET-CT स्कैन के दौरान यही दवाइयां डॉक्टरों को यह स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैंसर शरीर के किस हिस्से में है, कितना फैला है और उपचार किस दिशा में किया जाना चाहिए.

रेडिएशन के बीच काम लेकिन सेफ्टी फर्स्ट (ETV Bharat)

प्लांट में बनती हैं ये दवाइयां

प्लांट में मुख्य रूप से FDG (Fluorodeoxyglucose), F-PSMA और FES जैसी दवाइयां तैयार की जाती हैं. FDG अधिकांश प्रकार के कैंसर की पहचान के लिए उपयोग होती है. F-PSMA प्रोस्टेट कैंसर की सटीक जांच में सहायक है और FES विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में उपयोग की जाती है. इसके अलावा प्लांट में Gallium-68 आधारित रेडियोफार्मास्यूटिकल्स पर भी काम किया जा रहा है.

पहले CT और MRI और अंतिम पुष्टि PET-CT से

कई बार CT स्कैन और MRI के बाद भी डॉक्टर को केवल कैंसर की आशंका होती है. ऐसे मामलों में PET-CT स्कैन कराया जाता है. PET-CT के दौरान रेडियोफार्मास्यूटिकल दवा शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जमा होती है, जिससे स्कैन में बीमारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है. यही जानकारी डॉक्टर को उपचार की सटीक योजना बनाने में मदद करती है.

रात में बनती है कैंसर और हार्ट की दवाइयां (ETV Bharat)

रात में ही क्यों बनती हैं दवाइयां?

इसके पीछे कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण हैं. सबसे पहला कारण है इन दवाइयों की हाफ लाइफ. दवा में मौजूद रेडियोएक्टिव तत्व समय के साथ लगातार क्षय होते रहते हैं, इसलिए इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकत. दूसरा कारण है रात के समय सड़कों पर ट्रैफिक कम होना. इससे दवाइयां तय समय पर अस्पतालों तक पहुंच जाती हैं. तीसरा कारण मरीजों की सुविधा है.

PET-CT जांच के लिए मरीज को लगभग 10 से 12 घंटे तक खाली पेट रहना पड़ता है. अधिकांश कैंसर मरीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं. उन्हें लंबे समय तक भूखा रखना उचित नहीं होता. इसलिए रातभर खाली पेट के बाद सुबह जल्दी जांच पूरी कराई जाती है.

समय से लड़ाई! हर मिनट कीमती

प्लांट में दवा तैयार करते समय यह पहले से तय किया जाता है कि मरीज का स्कैन किस समय होना है. यदि किसी मरीज का PET-CT सुबह 10 बजे होना है तो उसके अनुसार रात करीब 2 बजे दवा तैयार कर दी जाती है. दवा की मात्रा भी आवश्यकता से अधिक बनाई जाती है, क्योंकि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी रेडियोएक्टिव क्षमता कम हो जाती है.

सुबह 10 बजे से पहले पहुंच जाती हैं दवाइयां अस्पताल (ETV Bharat)

यदि कोई अस्पताल दोपहर 12 बजे उसी दवा की मांग करे तो सामान्यतः उसे वह डोज उपलब्ध नहीं कराई जाती, क्योंकि उस समय तक उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. डोज पूरी तह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए मरीज की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है.

एक मरीज के लिए कई गुना अधिक डोज क्यों बनाना पड़ता है?

विशेषज्ञों के अनुसार मरीज को सामान्यतः 6 से 10 MCI रेडियोएक्टिव डोज की आवश्यकता होती है लेकिन रेडियोएक्टिव क्षय के कारण प्लांट से 30 से 40 MCI तक डोज एक मरीज के लिए तैयार कर भेजा जाता है ताकि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते आवश्यक मात्रा बची रहे.

रेडिएशन के बीच काम लेकिन सेफ्टी फर्स्ट

रेडियोफार्मास्यूटिकल उत्पादन सामान्य दवा निर्माण जैसा नहीं होता. यहां रेडिएशन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. प्लांट में लगभग 50 कर्मचारी दो शिफ्टों में कार्य करते हैं. उत्पादन प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा रोबोटिक सिस्टम संचालित करता है ताकि कर्मचारियों का रेडिएशन एक्सपोजर न्यूनतम रहे. इसके अलावा विशेष लेड-शील्डेड (मेटल कवर्ड) कमरे, ऑटोमेटेड सिंथेसिस यूनिट, रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं.

हार्ट अटैक का खतरा भी पहले से बता सकती है यह तकनीक

प्लांट केवल कैंसर तक सीमित नहीं है. यहां हार्ट पेशेंट्स की जांच के लिए भी स्पेशल रेडियोफार्मास्यूटिकल तैयार किए जाते हैं. NH3 (अमोनिया) Cardiac PET टेक्नोलॉजी के माध्यम से हार्ट की मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह का अत्यंत सटीक मूल्यांकन किया जाता है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किस नस में ब्लॉकेज बनने की संभावना है, रक्त प्रवाह कितना प्रभावित है और भविष्य में आगामी 3 सालों में हार्ट अटैक का जोखिम कितना हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह जांच कई मामलों में सामान्य एंजियोग्राफी से भी अलग प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है. इसकी जांच जरूरी नहीं हार्ट पेशेंट ही करवाये सामान्य व्यक्ति भी करवा सकता है.

'मरीज की सुरक्षा सबसे पहले'

प्रोजेक्ट मैनेजर रियाज खान ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा, "हमारे लिए सबसे पहले मरीज की सुरक्षा है. यदि दवा तय समय के बाद अपनी प्रभावशीलता खोने लगे तो हम उसे मरीज को नहीं देते. कैंसर मरीज पहले से कठिन दौर से गुजर रहा होता है, इसलिए उसके साथ किसी भी प्रकार का जोखिम लेना उचित नहीं है. हमारे पास देश की अत्याधुनिक साइक्लोट्रॉन मशीन, सिंथेसिस लैब और रोबोटिक सिस्टम हैं और हम लगातार नई रेडियोफार्मास्यूटिकल तकनीकों पर काम कर रहे हैं."

हार्ट अटैक का खतरा भी पहले से बता सकती है यह तकनीक (ETV Bharat)

जानिए प्लांट के बारे में

प्रोजेक्ट मैनेजर रियाज खान ने बताया, "यह प्लांट विक्रम उद्योगपुरी, देवास रोड, उज्जैन में लगभग 5 एकड़ में बना है जिसका लोकार्पण 3 नवंबर 2025 को हुआ, जहां टेस्ट रन 27 नवंबर 2025 से शुरू हुआ और यहां व्यावसायिक उत्पादन मार्च 2026 से शुरू हो गया. यहां मुख्य उत्पाद FDG, F-PSMA, FES, Gallium-68 आधारित होता है जो रेडियोफार्मास्यूटिकल्स है विशेष जांच PET-CT एवं Cardiac PET के लिए. इसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है. यहां रात में उत्पादन, सुबह निर्धारित समय तक आपूर्ति विशेषता लक्ष्य है. खास बात यह है अत्याधुनिक साइक्लोट्रॉन, भारत मे पहला रोबोटिक उत्पादन और उच्च स्तरीय सिंथेसिस लैब."

उज्जैन को मिली नई पहचान

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के कारण अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाला उज्जैन अब स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है. हाईटेक न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक, मेडिकल साइक्लोट्रॉन और रेडियोफार्मास्यूटिकल उत्पादन के जरिए यह शहर कैंसर और हृदय रोगों की सटीक जांच के लिए देश के उभरते केंद्रों में शामिल हो रहा है. आने वाले सालों में यह सुविधा न केवल मध्य प्रदेश सहित पश्चिम और मध्य भारत के कुछ राज्यो के मरीजों के लिए होगी बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है क्योंकि प्लांट से उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है.