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उज्जैन के कार वाले चोर, टारगेट पर केवल मोबाइल फोन के शोरूम, करतूत CCTV में कैद

उज्जैन में कार सवार 3 चोरों ने दो शोरूम के ताले तोड़कर महंगे मोबाइल फोन उड़ाए. 60 लाख की चोरी से दुकानदारों में दहशत.

Ujjain mobile showrooms theft
चोरों के टारगेट पर केवल मोबाइल फोन के शोरूम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:30 PM IST

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उज्जैन : शहर में शनिवार तड़के कार सवार चोरों ने तहलका मचाया. कार से आए बदमाशों ने माधवनगर क्षेत्र स्थित दो मोबाइल शोरूम के ताले तोड़कर करीब 95 से अधिक प्रीमियम मोबाइल फोन चोरी कर लिए. चोरी गए मोबाइलों की कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग सका.

लोगों ने सुबह शोरूम के ताले टूटे देखे

कार सवार चोरों ने पहले एक शोरूम का ताला तोड़कर महंगे मोबाइल समेटे. इसके बाद पास स्थित दूसरे मोबाइल शोरूम को भी निशाना बनाया. कुछ ही मिनटों में चोर दोनों शोरूम से मोबाइल लेकर फरार हो गए. सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले तो शोरूम के ताले टूटे और आधा शटर खुला देखा. लोगों ने संबंधित शोरूम मालिकों को सूचित किया. दुकानदार पहुंचे तो शटर के ताले टूटे मिले और अंदर सामान बिखरा पड़ा था.

मोबाइल के दो शोरूम में चोरी (ETV BHARAT)

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालना शुरू किए. फुटेज में कार से आए बदमाश वारदात को अंजाम देते नजर आए. शोरूम मालिक नरेश शितलानी ने बताया "करीब ढाई से तीन बजे दुकान पर ताला तोड़कर शटर ऊपर करके चोरी हुई है, जिसमें दो से तीन लोग अंदर जाते हुए नजर आए और कार से आते हुए दिखे."

Ujjain mobile showrooms theft
चोरी के बाद शोरूम की जांच (ETV BHARAT)

नाकेबंदी कर चोरों की तलाश

शोरूम मालिक का कहना है "अंदर रखा सारा स्टॉक चोर ले गए. वारदात को देखकर लगता है कि चोरों ने पहले रेकी की होगी. शोरूम से पैक बॉक्स में रखे सारे मोबाइल फोन गायब हैं. लगभग 40 लाख के आसपास का स्टॉक चोर लेकर गए हैं. सुबह मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि आपके शोरूम का आधा शटर खुला है. वह भागकर मौके पर पहुंचे तो होश उड़ गए." माधवनगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया का कहना है "चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. शहर और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है. मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है."

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