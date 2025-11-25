ETV Bharat / state

अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी ब्लैक स्कॉर्पियो, डूबने से सरपंच की दर्दनाक मौत

उज्जैन: नरवर थाना क्षेत्र के कचनारिया गांव में सोमवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक सरपंच की मौत हो गई. एक कार अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरे तालाब में जा गिरी. जिससे कार चालक सरपंच गाड़ी के अंदर ही फंसकर डूब गए. सूचना मिलते ही नरवर थाना पुलिस और SDERF की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला और जांच शुरु कर दी.

नरवर थाना प्रभारी बल्लु सिंह मंडलोई ने बताया कि "कचनारिया गांव में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. जिसमें कार चालक सरपंच ऋतुराज की मौत हो गई. पुलिस और SDERF टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से लगभग रात 11 बजे कार को तालाब से बाहर निकाला गया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मंगलवार सुबह शव परिजन को सौंप दिया जाएगा." सरपंच के छोटे भाई रघुराज सिंह झाला ने बताया कि "शाम 5 बजे सरपंच ऋतुराज खेत पर जा रहे थे. अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. वाहन डूबने का एक वीडियो भी सामने आया है."

तालाब में डूबने से सरपंच की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

कांग्रेस समर्थक सरपंच की मौत

मृतक सरपंच के सबसे छोटे भाई रघुराज सिंह झाला ने बताया कि "हम 3 भाई हैं. मृतक ऋतुराज (60) परिवार में सबसे बड़े थे. साल 2022 में हुए पंचायती चुनाव में वह पहली बार सरपंच बने थे. वह कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम किये. मुझे वाहन के सस्पेंशन की गुल्ली टूटने की संभावना लग रही है. जिससे गाड़ी अनियंत्रित हुई होगी, क्योंकि गाड़ी में पहले से कुछ खराबी थी."

क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को तालाब से बाहर निकाला गया (ETV Bharat)

भाई रघुराज सिंह झाला ने कहा कि "तीनो भाइयों के पास लगभग 175 बीगा जमीन है. मृतक ऋतुराज सिंह की लगभग 55 बीघा है. उन्होंने गांव में निजी जमीन पर शौक सभा के लिए टिन शेड बनवाया. इसके अलावा ग्रामीणों को शमशान की जगह दी और स्कूल जाने के लिए निजी जमीन पर रास्ता दिया. आंगनबाड़ी और स्कूल के लिए जगह दी."