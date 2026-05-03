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महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर, 5 मकान हुए ध्वस्त, 90 पर कार्रवाई होना अभी बाकी

उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में चला बुलडोजर, जल्द ही शुरू होगा ब्रिज निर्माण कार्य, सिंहस्थ 2028 को लेकर चल रही है तैयारी.

UJJAIN BULLDOZERS RUN NEAR MAHAKAL
महाकाल मंदिर के समीप चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 2:30 PM IST

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उज्जैन: सिहंस्थ 2028 की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. विकास कार्यों को लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. रविवार को महाकाल मंदिर से लगे हुए बेगम बाग क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया गया. जिसमें आज 2 प्लॉट पर बने 5 मकान को गिरा दिया गया. इस दौरान हरिफाटक ब्रिज को बंद कर आवाजाही रोक दी गई.

कोर्ट से स्टे खत्म होते ही कार्रवाई हुई शुरू

रविवार को जिन मकानों को गिराया गया, उन मकानों की 15 वर्ष पूर्व ही लीज समाप्त हो गई थी. प्राधिकरण ने लीज नियमों के उल्लघंन का हवाला देते हुए लीज रिन्यू नहीं कर मकान खाली करने के आदेश दिए थे. जिस पर मकान मालिक कोर्ट गए थे. अब कोर्ट से स्टे खत्म होते ही प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में विकास प्राधिकरण, नगर निगम व पुलिस का अमला मौजूद रहा.

उज्जैन में 5 मकान गिराए गए (ETV Bharat)

अब तक हटाये जा चुके हैं 45 मकान

बेगम बाग में पिछले कई महीनों से लगातार कार्रवाई जारी है. जैसे-जैसे कोर्ट से स्टे खत्म होते जा रहे हैं, लगातार विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता जा रहा है. इसी के तहत अब तक 45 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है. जिसमें महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार के पास व सामने के मकान भी गिरा दिए गए हैं. वहीं, अभी करीब 90 मकानों पर कार्रवाई होना है.

UJJAIN BULLDOZER ACTION
उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में चला बुलडोजर (ETV Bharat)

जल्द ही शुरू होगा ब्रिज निर्माण कार्य

उज्जैन विकास प्राधिकरण की अचानक हुई इस कार्रवाई से महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु परेशान होते हुए नजर आए, क्योंकि महाकाल मार्ग पर बने हरि फाटक ब्रिज को सुरक्षा की दृष्टी से बंद कर दिया गया था. इस मामले को लेकर विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी तहसीलदार जीवनलाल मोघी ने बताया कि "आज (रविवार) 5 मकानों को हटाया गया है, जिनकी लीज निरस्त हो गई थी. यहां पर ब्रिज का निर्माण होना है, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा."

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