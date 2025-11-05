ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर के पास गरजा मोहन सरकार का बुलडोजर, तोड़े गये 12 अवैध निर्माण

उज्जैन में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, बेगमबाग में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, यूडीए की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप.

BULLDOZERS RUN BEGUMBAGH
तोड़ी गईं 12 अवैध बिल्डिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: श्री महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं. बुधवार को अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण के निर्देश पर नगर निगम द्वारा की गई है. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा. लगभग 12 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए. यूडीए की यह कार्रवाई उस जमीन पर की गई है, जिसे कुछ साल पहले लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था.

लीज उल्लंघन के बाद यूडीए द्वारा अवैध निर्माण हटाने को लेकर कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन व्यापारी कोर्ट से स्टे ले आए थे. अब जैसे जैसे स्टे पर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सुनवाई होती जा रही. विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है. लगभग 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है. जिसकी पुष्टि प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने की है.

महाकाल मंदिर के पास गरजा मोहन यादव का बुलडोजर (ETV Bharat)

अतिक्रमण हटाने पहुंची 5 जेसीबी 4 पोकलेन

बुधवार की सुबह जैसे ही विकास प्राधिकरण की टीम, नगर निगम और पुलिस बल बेगमबाग मोहल्ले में पहुंची, तो 5 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीन को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया. कुल 12 मकानों, दुकान होटलों को टीम ने बुधवार को दोपहर तक ध्वस्त कर दिया. ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है.

सिंहस्थ से पूर्व विकास की योजना

आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए गदा पुलिया ब्रिज, बेगमबाग मार्ग सहित अन्य मंदिर से जुड़ी सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य करना है. इसे देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर के आस पास 500 मीटर में हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. साथ ही इस इलाके में बिना अनुमति के निर्माणों पर भी रोक है. बेगमबाग के जिस एरिया में कार्रवाई की जा रही है, ये मंदिर जाने का मुख्य मार्ग है.

ujjain demolished 12 house
बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप (ETV Bharat)

यहां कई बार दो समुदायों में हुई है झड़प

बेगमबाग का ये एरिया मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण बड़ा सेंसिटिव भी है. यहां कई बार दोनों समुदायों के बीच विवाद, पथराव जैसे घटनाएं भी हुई हैं. हालांकि लीज उल्लंघन की इस कार्रवाई में तमाम व्यापारियों, रहवासियों ने शुरुआत में विरोध दर्ज किया था. अब न्यायालय के आदेश जारी होते ही पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं. कुछ लोग स्वेच्छा से मकान दुकान होटल खाली कर रहे हैं.

लीज उल्लंघन के मामले में यूडीए का एक्शन

विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने कहा, "श्री महाकाल मंदिर क्षेत्र में बेगमबाग मोहल्ला है. यहां 1998 में विकास प्राधिकरण ने लोगों को जमीन व दुकानें लीज पर दी थी. जब इस इलाके का सर्वे किया गया, तो पाया गया कि लोगों ने लीज रिन्यू नहीं करवाई. दुकानों के साथ साथ इस एरिया को रहवासी भी बना लिया. उसी के तहत कुल 28 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी. जिस पर 64 से अधिक निर्माण हो चुके हैं. जिन्हें कई नोटिस दिए गए पर जवाब नहीं मिला. अब कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है.

UJJAIN BULLDOZER ACTION
अवैध मकानों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

पहले भी यहां चल चुका है बुलडोजर

बुधवार को हुई कार्रवाई 5वीं बड़ी कार्रवाई है. बीते दिनों 23 मई को 3 निर्माण, 11 जून को 4 प्रॉपर्टी, 29 अगस्त को 7 प्रॉपर्टी और 11 सितंबर को 11 अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा चुका है. आज 05 नवंबर को 12 अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है.

लॉ एंड आर्डर के लिए भारी पुलिस बल तैनात

सीएसपी राहुल देशमुख ने कहा, "लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेगमबाग क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही. फिलहाल, इलाके की स्थिति सामान्य है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं. सबको समझाइश दी गई थी, उसी का असर है. हर बार 250 से अधिक पुलिस बल मौके पर है मौजूद होता हैं, जिसके चलते कार्रवाई शांतिपूर्वक जारी रहती है."

TAGGED:

UJJAIN DEMOLISHED 12 HOUSE
UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY
BULLDOZERS RUN BEGUMBAGH
MAHAKAL TEMPLE WAY ACTION
UJJAIN BULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

रोहिणी से क्रांति बनने का सफर,जानें क्रिकेट में कैसे भूचाल लेकर आई छतरपुर की छोरी

बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के बेची दवाइयां तो खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान

हेलीपैड भी खोद डाला, जनता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, बिहार में बोले मोहन यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.