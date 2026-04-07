ETV Bharat / state

उज्जैन में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

उज्जैन के ढाबा रोड में 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिरी, नाला निर्माण कार्य से नींव कमजोर होने के कारण हादसा होने के आरोप.

UJJAIN BUILDING COLLAPSED
उज्जैन में भरभराकर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: ढाबा रोड उज्जैन में सोमवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया है, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई. हालांकि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है. घटना की सूचना मिलते ही 2 सीएसपी सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और रोड को ब्लॉक कर आवाजाही पर रोक लगा दी. दुर्घटनास्थल पर पुलिसबल भी तैनात किया गया है. हादसे का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. बिल्डिंग पहले से ही खाली होने से जनहानि नहीं हो पाई.

नगर निगम पर लगे गंभीर आरोप

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है. इस दौरान ढाबा रोड में नगर निगम द्वारा नाला खुलाई का काम किया जा रहा है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 1 महीने से 10 फीट गहरा नाला खोदकर छोड़ दिया गया है. इसमें पानी भर गया है जिससे आसपास बने कई मकानों की नींव कमजोर हो गई है. इसलिए गेबी हनुमान के पास स्थित 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गई.

नगर निगम पर लगे गंभीर आरोप (ETV Bharat)

पानी भरने से मकान की नींव हो रही कमजोर

मकान मालिक मनोज भावसार और अली अजगर ने आरोप लगाते हुए कहा कि "नगर निगम की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है. क्योंकि नगर निगम 1 महीने से नाली खोद रखी है जिसमें 10 फीट से अधिक पानी भरा गया. जिससे कई मकानों की नींव कमजोर हो गई है. इसके पूर्व भी कई मकान गिर चुके हैं. ठेकेदार सुनता नहीं है, क्योंकि मकान की हालात खराब होने की सूचना दिन में दे दी थी. जिसे ठेकेदार ने नजरअंदाज कर दिया था."

बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही पर रोक

शाम 6 बजे मकान गिरने के दौरान घटनास्थल पर मोहम्मद आमिर, समीर खान, अल्तमश खान सहित कई लोग मौजूद थे. जिन्होंने सड़क पर हो रही आवाजाही को रोक दिया. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक महीने से घरों की नींव में पानी जमा हुआ है. जिसके कारण ये हादसा हुआ है.

4 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही 2 सीएसपी सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. जिसमें महाकाल सीएसपी आइपीएस राहुल देशमुख, जीवाजीगंज सीएसपी पुष्पा प्रजापति के साथ खाराकुआं थाना प्रभारी, महाकाल थाना प्रभारी, चिमनगंज थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

3 storey building collapsed in ujjain
3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

मकान मालिक को मुआवजे का ऐलान

जीवाजीगंज सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया, "गेबी हनुमान मंदिर के पास मकान गिरने की सूचना मिली थी. तुंरत मौके पर कोतवाली और जीवाजीगंज पुलिस फोर्स पहुंची. कोई भी जनहानि नही हुई है. मलबा हटाने के लिए नगर निगम की टीम को सूचित किया गया है. सड़क चौड़ीकरण को लेकर मकान हटाया जा रहा था. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया है. बैंरिकेडिंग लगाकर घटनास्थल जाने के लिए रोका जा रहा है."

नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संतोष टेगोर ने बताया, "हमारा पिछले एक महीने से सवारी मार्ग चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है. इसी दौरान पाया है कि एक मकान गिरने की स्थिति में था, जिसकी सूचना पहले से थी. इसलिए मकान खाली कराकर बैंरिकेडिंग कर रखी थी. जिनका 75 प्रतिशत से ज्यादा मकान जा रहा है उनको मुआवजा दिया जाएगा. बाकी कुछ मकान की स्थिति और खराब है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है."

TAGGED:

UJJAIN ACCIDENT NEWS
UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION
SIMHASTHA 2028 UJJAIN
UJJAIN NEWS
UJJAIN BUILDING COLLAPSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.