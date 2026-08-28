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सेवा का ऐसा जुनून जो नहीं करता जान की परवाह, उज्जैन के भाई बहन की अजब कहानी

उज्जैन: देशभर में जहां भाई अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं, तो वहीं उज्जैन में एक ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जिसने अपने रिश्ते को सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रखा. यहां हेमलता ने आकाश सूर्यवंशी की कलाई पर राखी बांधी. उनके लिए यह केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी है. लोग त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हेमलता और आकाश शहर के बड़े धार्मिक आयोजनों और पर्वों पर बिना किसी पारिश्रमिक के ड्यूटी करते नजर आते हैं. लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हो शिप्रा घाट पर या आपदा की स्थिति हो या फिर किसी को रक्त की जरूरत हो, दोनों भाई बहन मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं. दोनों भाई बहन की अनेकों उपलब्धियां भी हैं.

शिप्रा की लहरों में उतर गई हेमलता, बचाई 14 वर्षीय बच्ची की जान

हेमलता की कहानी केवल सेवा तक ही नहीं है, साहस की भी है. हेमलता वर्ष 2026 के अप्रैल माह में उज्जैन में निकली पंचकोशी यात्रा के दौरान युवा आपदा मित्र और उज्जैन होमगार्ड की ओर से श्रीराम घाट पर निःशुक्ल ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान एक 14 वर्षीय बच्ची शिप्रा नदी के गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. बिना अपनी जान की परवाह किए हेमलता नदी में उतर गई और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक कार्य और सेवा भावना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में हेमलता को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया. हेमलता के लिए यह सम्मान मंजिल नहीं, बल्कि अपने सपने को और आगे बढ़ाने का एक पड़ाव है. हेमलता सिविल डिफेंस में जाना चाहती हैं और बड़े आयोजनों में लगातार निःशुल्क ड्यूटी देकर वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हासिल कर रही हैं.

उज्जैन के बहन भाई की अजब कहानी (ETV Bharat)

भाई ने खुद 13 बार दिया खून, 250 से ज्यादा बार दूसरों को रक्तदान के लिए जोड़ा

बड़ी बहन की तरह आकाश भी सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है. साल 2018 में एनएसएस से जुड़े आकाश ने स्वयं 13 बार रक्तदान किया है. जबकि 250 से अधिक बार लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने में भूमिका निभाई है. इसके अलावा आकाश पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर की अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है. कोरोनो काल में भी उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की. आकाश उज्जैन के बड़े धार्मिक आयोजनों में अपनी बहन के साथ पुलिस और प्रशासन के सहयोगी के रूप में निःशुक्ल ड्यूटी करते हैं. समाज सेवा के क्षेत्र में आकाश को उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा राज्यस्तरीय सम्मान वर्ष 2020- 2021 के लिए 12 अगस्त 2025 को मिला.

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