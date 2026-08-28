सेवा का ऐसा जुनून जो नहीं करता जान की परवाह, उज्जैन के भाई बहन की अजब कहानी
उज्जैन के भाई बहन समाज के लिए हैं प्रेरणा. बहन ने बचाई डूबती बच्ची की जान और भाई ने 250 से ज्यादा बार करवाया रक्तदान. एक को राष्ट्रपति सम्मान दूसरे को राज्यस्तरीय सम्मान. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 10:10 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 10:52 PM IST
उज्जैन: देशभर में जहां भाई अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं, तो वहीं उज्जैन में एक ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जिसने अपने रिश्ते को सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रखा. यहां हेमलता ने आकाश सूर्यवंशी की कलाई पर राखी बांधी. उनके लिए यह केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी है. लोग त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हेमलता और आकाश शहर के बड़े धार्मिक आयोजनों और पर्वों पर बिना किसी पारिश्रमिक के ड्यूटी करते नजर आते हैं. लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हो शिप्रा घाट पर या आपदा की स्थिति हो या फिर किसी को रक्त की जरूरत हो, दोनों भाई बहन मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं. दोनों भाई बहन की अनेकों उपलब्धियां भी हैं.
शिप्रा की लहरों में उतर गई हेमलता, बचाई 14 वर्षीय बच्ची की जान
हेमलता की कहानी केवल सेवा तक ही नहीं है, साहस की भी है. हेमलता वर्ष 2026 के अप्रैल माह में उज्जैन में निकली पंचकोशी यात्रा के दौरान युवा आपदा मित्र और उज्जैन होमगार्ड की ओर से श्रीराम घाट पर निःशुक्ल ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान एक 14 वर्षीय बच्ची शिप्रा नदी के गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. बिना अपनी जान की परवाह किए हेमलता नदी में उतर गई और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक कार्य और सेवा भावना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में हेमलता को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया. हेमलता के लिए यह सम्मान मंजिल नहीं, बल्कि अपने सपने को और आगे बढ़ाने का एक पड़ाव है. हेमलता सिविल डिफेंस में जाना चाहती हैं और बड़े आयोजनों में लगातार निःशुल्क ड्यूटी देकर वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हासिल कर रही हैं.
भाई ने खुद 13 बार दिया खून, 250 से ज्यादा बार दूसरों को रक्तदान के लिए जोड़ा
बड़ी बहन की तरह आकाश भी सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है. साल 2018 में एनएसएस से जुड़े आकाश ने स्वयं 13 बार रक्तदान किया है. जबकि 250 से अधिक बार लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने में भूमिका निभाई है. इसके अलावा आकाश पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर की अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है. कोरोनो काल में भी उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की. आकाश उज्जैन के बड़े धार्मिक आयोजनों में अपनी बहन के साथ पुलिस और प्रशासन के सहयोगी के रूप में निःशुक्ल ड्यूटी करते हैं. समाज सेवा के क्षेत्र में आकाश को उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा राज्यस्तरीय सम्मान वर्ष 2020- 2021 के लिए 12 अगस्त 2025 को मिला.
राष्ट्रपति सम्मान और राज्यस्तरीय सम्मान एक ही घर के दो गौरव
भाई बहन की कहानी की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने सेवा के क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाई है. हेमलता राष्ट्रपति सम्मान तो आकाश को राज्यस्तरीय सम्मान मिला. मजेदार बात यह है कि दोनों की सोच एक सी है कि सम्मान से ज्यादा जरूरी सेवा है. हेमलता के लिए सिविल डिफेंस की तैयारी समाजसेवा के मैदान से जुड़ी है जबकि आकाश कानून की पढ़ाई के साथ लोगों के लिए काम करने को अपने जीवन का हिस्सा मानता है.
किसान पिता के संस्कारों ने दिखाई सेवा की राह
हेमलता और आकाश का परिवार उज्जैन के देवास रोड स्थित नागझिरि के आगे शिव सिटी कॉलोनी में रहता है. उनकी मां संगीता सूर्यवंशी हैं उनके पिता स्वर्गीय मोहनलाल सूर्यवंशी जो खेती किसानी करते थे. करीब 3 साल पहले पिता का निधन हो गया. परिवार में हेमलता और आकाश के अलावा नंदिनी सूर्यवंशी और मोहित सूर्यवंशी भी हैं. कुल 4 भाई बहन का परिवार है. पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दोनों भाई बहन ने पढ़ाई और सेवा दोनों जारी रखा. हेमलता ने बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और सिविल डिफेंस की तैयारी कर रही है. वहीं, आकाश LLM कर रहा है उज्जैन जिला न्यायालय में एक वकील के साथ प्रैक्टिक्स करता है. साथ ही एक अन्य भाई मोहित ऑनलाइन वर्क कर परिवार की आजीविका को चलाते हैं.
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पैसे की अपेक्षा नहीं, सेवा ही हमारी कमाई
जब दोनों भाई बहन से पूछा गया कि आखिर इतने बड़े आयोजनों में निःशुक्ल ड्यूटी करने के पीछे क्या वजह है और क्या कभी पैसे की अपेक्षा नहीं होती? हेमलता कहती हैं "मेरे लिए मेरी यही पूंजी है मुझे सिविल डिफेंस में जाना है तो मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है. किसी की मदद ही सबसे बड़ी पूंजी संतुष्टि है."
वहीं, आकाश इसे अपने परिवार के संस्कारों से जोड़ते हुए कहता है "समाजसेवा का जुनून परिवार से मिले संस्कारों से आया है. आय के लिए मैंने वकालत की है. अभी भी पढ़ाई जारी है. मेरा सपना है कि जल्द ही एक काबिल वकील बनकर जीवन में आगे बढ़ता जाऊं."
राखी की असली ताकत शायद यही
रक्षाबंधन के दिन हेमलता और आकाश की कहानी एक अलग संदेश देती है. यहां बहन की रक्षा सिर्फ भाई नहीं करता बहन भी किसी अंजान की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है. भाई सिर्फ बहन की कलाई पर राखी का वचन नहीं देता वह जरूरतमंद अनजान लोगों के लिए अपना रक्त देता है.