IAS संतोष वर्मा के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज, सपाक्स भी नाराज, FIR के लिए दिया आवेदन

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS व अजाक्स प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज, एफआईआर के लिए दिया आवेदन.

UJJAIN BRAHMIN SAMAJ ANGRY ON IAS
IAS संतोष वर्मा के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: आईएएस अधिकारी व अजाक्स के प्रात अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा हाल ही में ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया बयान मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. उज्जैन में IAS संतोष के खिलाफ अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों ने एफआईआर के लिए समाज ब्राह्मण व क्षत्रिय महासभा के साथ माधवनगर थाने में आवेदन दिया है.

IAS संतोष वर्मा को बीते दिनों अजाक्स के एक कार्यकम में ही प्रांताध्यक्ष चुना गया है. जहां मंच से संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया था. आईएएस अधिकारी ने बोला था कि "जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. इस भड़काऊ बयान के वायरल होते ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी."

IAS के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज (ETV Bharat)

कालिख पोतने व जूते मारने की चेतावनी

IAS अधिकारी व अजाक्स के प्रांताध्यक्ष संजय वर्मा के बयान के बाद उज्जैन में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा "हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं. हमारी कन्याएं वीरांगना हैं. बैसाखी पर चलकर पद प्रतिष्ठा पाने वालों को तो कभी हमारी कन्याएं पसंद करेगी ही नहीं. ये ऐसी विचारधारा रखने वाले देश की एकजुटता, अखंडता को खंडित करना चाहते हैं. समय आने पर हमारी वीरांगनाएं ही इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी." वहीं अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज संगठन के महामंत्री रूपेश मेहता ने कहा "ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोतने व जूते मारने का काम भी हमारी वीरांगनाएं करेंगी.

MP IAS Santosh Verma Statement
IAS के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन (ETV Bharat)
Ujjain Brahmin Community Angry
आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

सपाक्स ने दिया FIR के लिए आवेदन

सपाक्स प्रवक्ता जेआर माहुरकर ने बताया कि "IAS संतोष वर्मा ने 23 नवंबर 2025 को अजाक्स सम्मेलन में भाषण दिया. इससे समाज में जाति आधारित विग्रह विद्वेष व अशांति फैली है. जातिगत लांछन से पूरा ब्राह्मण समाज व हिंदू समाज की महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं और उद्वेलित हैं. संतोष वर्मा के अपराधिक बयान पर माधव नगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. वहीं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी क्षत्रिय महासभा के अरविंद सिंह चंदेल के साथ समाजजन थाने पहुंचे व नारेबाजी की. थाना प्रभारी माधव नगर राकेश भारती ने समाज को 2 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है."

