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उज्जैन में दशहरा से पहले 4 समितियों को कानूनी नोटिस, रावण के वध की तिथी को लेकर मांगा प्रमाण

रावण दहन की परंपरा पर कानूनी नोटिस ( ETV Bharat )

उज्जैन: दशहरे पर होने वाले रावण दहन को लेकर उज्जैन में धार्मिक परंपरा और शास्त्री मान्यताओं के आधार पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शहर की चार दशहरा उत्सव समितियों के संयोजकों को एडवोकेट अश्विनी चौधरी के माध्यम से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर रावण दहन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए संबंधित समितियों से धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की गई है. नोटिस में 7 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

चार प्रमुख दशहरा समितियां, जिन्हें दिया गया नोटिस