उज्जैन में दशहरा से पहले 4 समितियों को कानूनी नोटिस, रावण के वध की तिथी को लेकर मांगा प्रमाण
उज्जैन में रावण के वध की तिथि पर उठे सवाल, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने जारी किया नोटिस, वाल्मीकि रामायण और पुराणों दिया हवाला. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:17 PM IST
उज्जैन: दशहरे पर होने वाले रावण दहन को लेकर उज्जैन में धार्मिक परंपरा और शास्त्री मान्यताओं के आधार पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शहर की चार दशहरा उत्सव समितियों के संयोजकों को एडवोकेट अश्विनी चौधरी के माध्यम से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर रावण दहन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए संबंधित समितियों से धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की गई है. नोटिस में 7 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
चार प्रमुख दशहरा समितियां, जिन्हें दिया गया नोटिस
लाल ओम अमरनाथ खत्री दशहरा उत्सव समिति संयोजक शिव खत्री, कार्तिक मेला दशहरा उत्सव समिति संयोजक चेतन यादव, सिद्धवट दशहरा समिति संयोजक राघवेंद्र चतुर्वेदी, शास्त्री नगर दशहरा उत्सव समिति संयोजक विजय सिंह दरबार, इन सभी को दिए गए नोटिस में कहा गया कि दशहरे पर रावण दहन से पहले और बाद में आतिशबाजी की जाती है. इसे असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. यह परंपरा की तिथि और धार्मिक आधार सवालों के घेरे में है.
वाल्मीकि रामायण और पुराणों का हवाला, रावण वध की तिथि पर दावा
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा दिए गए समितियों को नोटिस में वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण का उल्लेख करते हुए भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी घटनाओं की तिथियों का विवरण दिया गया है. इसमें राम जन्म, सीता हरण, हनुमान जी की लंका यात्रा, समुद्र पर सेतु निर्माण और राम रावण युद्ध के क्रम का उल्लेख है. नोटिस जारी करने वाले पक्ष का दावा है कि इन ग्रंथों के अनुसार रावण वध अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को नहीं बल्कि चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ था.
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रावण के चरित्र और मोक्ष को लेकर भी रखे गए तर्क
नोटिस में रावण के चरित्र और भगवान श्रीराम के साथ उसके युद्ध की धार्मिक व्याख्या भी प्रस्तुत की गई. इसमें दावा किया गया कि रावण ने अपने वंश, प्रजा और परिवार के उद्धार के उद्देश्य से भगवान श्रीराम से वैर किया. श्रीराम के हाथों मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति से जोड़कर देखा जाना चाहिए. नोटिस में वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का संदर्भ देते हुए एक श्लोक का भी उल्लेख है.
12 अक्टूबर 2026 को जारी इस नोटिस में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष महेश पुजारी की ओर से पक्ष रखा गया. महेश पुजारी के अनुसार नोटिस का मुख्य तर्क यह है कि रावण वध की तिथि और वर्तमान में प्रचलित रावण दहन की परंपरा के बीच कथित अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए. अब इस पूरे मामले में समितियों के जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है.