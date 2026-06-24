उज्जैन में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, मुहर्रम मनाने आए बच्चे की मौत, 8 घायल
उज्जैन में निर्माणाधीन मकान से लगा जर्जर मकान गिरा, नानी के घर मोहर्रम पर्व मनाने आए नाबलिग की दबने से मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 3:31 PM IST
उज्जैन: जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में आने वाले हम्मालवाड़ी से लगे महावीर मार्ग में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. हादसे में एक निर्माणाधीन मकान के पास जर्जर मकान भरभराकर गिर पड़ा. जिससे परिवार के कुछ सदस्य दब गए. मौके पर रहवासियों ने परिजनों को रेस्क्यू किया, पुलिस और निगम कि टीम भी तत्काल पहुंची और रेस्क्यू तेज कर घायल परिजनों को शासकीय चरक भवन अस्पताल पहुंचाया.
हादसे में 8 घायल और की मौत
घटना के बाद उपचार के दौरान 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई. परिवार की एक बुजुर्ग महिला गंभीर घायल है और अन्य को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज मिल गया. मौके पर पहुंचे कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा, एडीएम व अन्य ने संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए व घायलों के बेहतर उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. अस्पताल पहुंचे एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया " हादसे में 8 सदस्य घायल हैं, जबकि 1 बच्चे की मौत हो गई है."
नानी के घर मोहर्रम पर्व मनाने आए मासूम की मौत
हम्मालवाड़ी के महावीर मार्ग पर रहने वाला ये परिवार कुरैशी परिवार है. परिजन मोहम्मद सलीम ने बताया कि "अभी 2-3 दिन के भीतर बारिश हुई और मकान जर्जर था. इसके अलावा पास में एक मकान निर्माणधीण था, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए थे. इस कारण मकान अचानक गिर गया.मोहम्मद सलीम ने बताया, "हादसे में मेरी बहन, साली और पोता दबे थे. पोते की मौत हो गई है. वह लगभग 16 साल का था." जिसकी मौत हुई. उसके नाना नानी का ये घर था. मोहर्रम का पर्व मनाने पोता अपनी नानी के घर आया हुआ था.
वहीं, क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, "लगभग 50 से 60 साल पुराना ये मकान था. लकड़ी और मिट्टी का बना ये घर जर्जर हो चुका था. पास में नया निर्माण हो रहा था और गड्ढे खोदे गए थे, जिससे दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और परिवार के लोग दब गए. ये मकान इखलास और आमिर कुरैशी दो भाइयों का है."
दो भाइयों के बंटवारे का था मकान
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने कहा, "एक हादसा हुआ है. शहर के हम्मलवाड़ी क्षेत्र में सूचना मिली है. बगल में एक मकान निर्माणधीन था, जिसके कारण हादसा हुआ. हदासा कैसे हुआ इसके लिए टीम जांच में जुटी है. तत्काल निगम की टीम, स्थानीय लोग और पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर दबे हुए लोगों को निकाला. जिनका उपचार शासकीयय चरक भवन में जारी है.
2 भाइयों के बंटवारे के बाद मकान को लेकर काम शुरू होने की सूचना है. शहर के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हम लगातार जर्जर मकानों को चिन्हांकित कर रहे हैं, जिस पर मकान मालिकों को नोटिस की कार्रवाई जारी है. इसके बावजूद नोटिस का पालन कोई नहीं करता है.
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बचाई गई 8 जिंदगियां
टीआई प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मलबे में दबे 8 परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला. मलबे के बीच कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव कार्य में पुलिसकर्मियों ने साहस, सूझबूझ और मानवता की मिसाल पेश की