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जिगर के टुकड़े की आस में नहीं रुक रहे मां के आंसू, एक दिन पहले पिता ने दिलाए थे नए कपड़े

बोरवेल में गिरा मासूम ( ETV Bharat )

उज्जैन: 20 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया... लेकिन मां-बाप की नजरें उसी गड्ढे पर टिकी हैं कि कब उनका लाल सही सलामत बाहर आकर उन्हें पुकारेगा. जिस मासूम की हंसी से पूरा डेरा खिलखिलाकर पड़ता था, अब उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही है. मां जत्तू बाई के कलेजे का टुकड़ा उसी की आंखों के सामने चंद सेकंडों में गड्ढे में समा गया और वह कुछ नहीं कर सकी. जिस पिता ने अपने 3 साल के मासूम के लिए एक दिन पहले ही नए कपड़े खरीदे थे अब उस पर मानो आसमान टूट पड़ा है. राजस्थान के चरवाहों के लिए उज्जैन का बड़नगर शहर भले ही अनजान हो लेकिन झलारिया गांव के लोग भी इस मासूम की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं. राजस्थान के पाली में पहाड़ों से भेड़ चराते चराते चरवाहे का परिवार उज्जैन पहुँचा. रोजी-रोटी की तलाश ने परिवार को इस अनजान शहर में तो ला दिया पर किस्मत उन्हें जो दिखाने वाली थी वो किसी भी माँ बाप के लिए पहाड़ टूटने जैसा है. उनका दो साल का मासूम, जिसकी हंसी से पूरा डेरा खिल उठता था, पिछले लगभग 20 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. गुरुवार शाम खेलते-खेलते मासूम कैसे बोरवेल में गिर गया कोई नहीं समझ पाया. मासूम को बोरवेल में गिरे 24 घंटे होने आए है. मशीनों ने जमीन के अंदर चट्टानों की वजह से काम करना बंद कर दिया है. SDERF, NDRF की टीमें लगातार मासूम के रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं. माँ का रो-रो कर बुरा हाल है. उसे रेस्क्यू के बाद अपने बच्चे के लौट आने की आस है वहीं पिता की चुप्पी उसके दर्द को साफ बयां कर रही है. उज्जैन में बच्चे का रेस्क्यू जारी (ETV Bharat) भारत ने मासूम के माता पिता से चर्चा की... मासूम की रोती बिलखती मां जत्तू बाई ने कहा, मेरी आँखों के सामने खेलते-खेलते वो बोरवेल में फिसल गया मैं उसे रोक नहीं पाई. कुछ देर पहले ही भेड़ चर कर आए थे और मैं उन्हें एक जगह बांध रही थी. मेरे साथ भगीरथ भी था. कब वापस चला गया मैं उसे रोक ही नहीं पाई. उसने खेल-खेल में बोरिंग का ढक्कन हटाया और उसमें फिसल गया.