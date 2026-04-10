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जिगर के टुकड़े की आस में नहीं रुक रहे मां के आंसू, एक दिन पहले पिता ने दिलाए थे नए कपड़े

उज्जैन के बड़नगर में गुरुवार रात खुले बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा. मवेशी चराने राजस्थान के पाली से उज्जैन आया था परिवार. ग्राउंड जीरो से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

Boy Fell into Open Borewell Ujjain
बोरवेल में गिरा मासूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 6:00 PM IST

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उज्जैन: 20 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया... लेकिन मां-बाप की नजरें उसी गड्ढे पर टिकी हैं कि कब उनका लाल सही सलामत बाहर आकर उन्हें पुकारेगा. जिस मासूम की हंसी से पूरा डेरा खिलखिलाकर पड़ता था, अब उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही है. मां जत्तू बाई के कलेजे का टुकड़ा उसी की आंखों के सामने चंद सेकंडों में गड्ढे में समा गया और वह कुछ नहीं कर सकी. जिस पिता ने अपने 3 साल के मासूम के लिए एक दिन पहले ही नए कपड़े खरीदे थे अब उस पर मानो आसमान टूट पड़ा है.

राजस्थान के चरवाहों के लिए उज्जैन का बड़नगर शहर भले ही अनजान हो लेकिन झलारिया गांव के लोग भी इस मासूम की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं. राजस्थान के पाली में पहाड़ों से भेड़ चराते चराते चरवाहे का परिवार उज्जैन पहुँचा. रोजी-रोटी की तलाश ने परिवार को इस अनजान शहर में तो ला दिया पर किस्मत उन्हें जो दिखाने वाली थी वो किसी भी माँ बाप के लिए पहाड़ टूटने जैसा है. उनका दो साल का मासूम, जिसकी हंसी से पूरा डेरा खिल उठता था, पिछले लगभग 20 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. गुरुवार शाम खेलते-खेलते मासूम कैसे बोरवेल में गिर गया कोई नहीं समझ पाया.

मासूम को बोरवेल में गिरे 24 घंटे होने आए है. मशीनों ने जमीन के अंदर चट्टानों की वजह से काम करना बंद कर दिया है. SDERF, NDRF की टीमें लगातार मासूम के रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं. माँ का रो-रो कर बुरा हाल है. उसे रेस्क्यू के बाद अपने बच्चे के लौट आने की आस है वहीं पिता की चुप्पी उसके दर्द को साफ बयां कर रही है.

उज्जैन में बच्चे का रेस्क्यू जारी (ETV Bharat)

भारत ने मासूम के माता पिता से चर्चा की...

मासूम की रोती बिलखती मां जत्तू बाई ने कहा, मेरी आँखों के सामने खेलते-खेलते वो बोरवेल में फिसल गया मैं उसे रोक नहीं पाई. कुछ देर पहले ही भेड़ चर कर आए थे और मैं उन्हें एक जगह बांध रही थी. मेरे साथ भगीरथ भी था. कब वापस चला गया मैं उसे रोक ही नहीं पाई. उसने खेल-खेल में बोरिंग का ढक्कन हटाया और उसमें फिसल गया.

Boy Fell into Open Borewell Ujjain
बच्चे के परिजन (ETV Bharat)

वहीं बच्चे के पिता प्रवीण ने बताया, मैं गांव में एक कार्यक्रम में गया हुआ था. फोन पर मेरी बात हुई थी. मेरा बेटा बहुत चंचल और होशियार है. ये सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है. बस वह वापस लौट आए.

Boy Fell into Open Borewell Ujjain
रेस्क्यू की कोशिशें जारी (ETV Bharat)

600 भेड़ व 7 ऊंट के साथ निकले 13 सदस्य...

परिवार के सतीष और प्रतापराम ने जानकारी देते हुए कहा, हम घुमंतू हैं, चरवाहा देवासी और रेबारी समाज से आते हैं. हम राजस्थान के पाली जिले के गांव हिरनखुरी, गुडनला गांव के रहने वाले हैं. हम 4 परिवार के 13 सदस्य पिछले 8 महीने पहले 600 भेड़ व 7 ऊंट और खाने-पीने का सामान लेकर निकले थे.

Boy Fell into Open Borewell Ujjain
रोती बिलखती बच्चे की मां (ETV Bharat)

हम लोग राजस्थान के पाली से निम्बाहेड़ा, मध्य प्रदेश के मंदसौर, दलौदा, रतलाम होते हुए बदनावर फिर बड़नगर पहुँचे हैं. 3 महिने से गांव झलारिया में सरपंच के एक खाली प्लॉट पर रह रहे थे. जगह कम होने की वजह से 3 दिन पहले ही झलारिया गांव के ही इरफान भाई के खेत पर आकर रुके हैं. इरफान भाई परिचित ही हैं हर साल पानी की मदद करते हैं. हम यहां 15 दिन और रुकने वाले थे जिसके बाद वापस राजस्थान चले जाते.

खुदाई में चट्टाने बन रही मुसीबत...

मौके पर रेस्क्यू कर रही टीम में SDERF, NDRF की उज्जैन, इंदौर, हरदा व भोपाल की टीमें है. गुरुवार शाम लगभग 8 बजे बोरवेल में बच्चा गिर गया. भगीरथ का रेस्क्यू 9 बजे से शुरू हुआ. SDERF और पोकलेन मशीनें व जेसीबी पहले आईं. खुदाई व केसिंग पाइप के आगे लोहे का एंगल लगाकर बोरवेल में डालकर बच्चे को निकालने की कोशिश की गई. 50 फुट तक कैमरा डाला, ऑक्सीजन दी गई, लेकिन बोरवेल में पानी होने से कैमरा फैल हो गया.

सुबह 4 बजे NDRF टीम आई अब लगभग 20 घंटे हो गए अभी भी टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है. टीम ने बच्चे को 75 फीट पर बोरवेल के अंदर लोकेट किया. जिसके लिए एक अलग से टनल बनाई जा रही है.

Last Updated : April 10, 2026 at 6:00 PM IST

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