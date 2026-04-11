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सिस्टम की नाकामी! देसी जुगाड़ का उपयोग धरी रह गई मशीनें, बोरवेल में गिरे भगीरथ का अंतिम संस्कार

जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया , "गुरुवार शाम करीब 7 बजे लगभग 8 इंच के 200 फुट गहरे बोरवेल में 2 साल का भागीरथ देवासी गिर गया था. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीईआरएफ की टीम सहित 5 पोकलेन मशीनें पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ."

उज्जैन: बड़नगर तहसील क्षेत्र के झलारिया गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 2 साल के मासूम भागीरथ की मौत के बाद शनिवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके अलावा दुर्घटना की जांच के आदेश दिये हैं.

बोरवेल में फंसे किसी भी बच्चे को या जानवर को निकालने के 2 खास तरीके हैं. एक हुक लगी हुई रेस्क्यू रॉड के सहारे बच्चे को निकाल लिया जाता है. लेकिन एसडीईआरएफ और ग्रामीणों के पास रेस्क्यू रॉड और अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं होने के कारण मुसीबत और बढ़ गई. बच्चे को निकालने के लिए देसी जुगाड़ बनाया गया. जॉइंट केसिंग पाइप के नीचे एक लोहे की रॉड लगाई गई और उसको आगे से मोड़ा गया. उसी से देर रात तक कोशिश चलती रही.

मोटर मैकेनिक के कैमरे से लोकेशन ट्रेस

घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक, कैमरे की मदद से बच्चे को पहले 35 फुट पर ट्रेस किया गया, लेकिन देसी जुगाड़ के कारण बच्चा 75 फुट अंदर चला गया. घरेलू जुगाड़ से रेस्क्यू के चलते बच्चा बार-बार छूट जा रहा था. जिसके चलते वह और अंदर चला गया. काफी देर बाद प्राइवेट मोटर मैकेनिक विजय सिंह सांखला के कैमरे का भी उपयोग किया गया तो उससे बच्चे की स्थिति स्पष्ट हुई.

35 फीट पर मशीन ने भी छोड़ा साथ

दूसरा रेस्क्यू का तरीका समानांतर गड्ढा करके टनल बनाना है. पोकलेन मशीनें खुदाई में लगी रहीं लेकिन 35 फुट पर चट्टानों के कारण मशीनों ने भी दम तोड़ दिया. समय रहते और बेहतर मशीन मौके पर पहुंच जाती तो हो सकता था कि बच्चा टनल के रास्ते ही बाहर आ जाता. आखिर में बच्चे को एसडीईआरएफ ने रेस्क्यू रॉड सहित अन्य उपकरणों की मदद से बच्चे को 21 से 22 घंटों में बाहर निकाल लिया.

मासूम को ऑक्सीजन देने की कोशिश नहीं हुई सफल

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "गुरुवार शाम 7 बजे हुए हादसे की सूचना बच्चे के परिजनों ने कॉल कर खेत मालिक इरफान को दी. इरफान ने आनन-फानन में मामले की सूचना सरपंच और पुलिस प्रशासन को दी. सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम का अमला मौके पर पहुंचा और रात करीब 9 बजे पोकलेन मशीनों के माध्यम से रेस्क्यू शुरू हुआ. पोकलेन मशीनें समानांतर गड्ढा खोद मासूम तक जाने के लिए टनल का रास्ता बनाने में जुट गई. इसके अलावा एसडीईआरएफ टीम ने कैमरे से बच्चे की लोकेशन लोकेट की तो बच्चा पानी में लगभग 35 फुट की गहराई में पाया गया. इस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन देने की भी कोशिश की गई."

प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप

इन सबके बीच अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिस्टम की नाकामी के आगे मासूम जिंदगी की जंग हार गया, देसी जुगाड़ का उपयोग और रखी रह गई मशीनें? आखिर क्या वजह थी कि समय रहते बच्चे को रेस्क्यू टीम समय पर निकाल नहीं पाई? क्या बनी मौत की वजह?

600 भेड़ और 7 ऊंट के साथ आया था पीड़ित परिवार

मृतक के चाचा मोती सिंह ने बताया, "हम राजस्थान के पाली जिले के गड़नला गांव से 600 भेड़ और 7 ऊंट के साथ झलारिया गांव 3 महीने पहले पहुंचे थे. जिस खेत में हादसा हुआ वहां 4 दिन पहले ही आए थे. घुमंतू परिवार है उसी से हमारा घर परिवार चलता है."