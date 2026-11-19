उज्जैन के इस गांव में हो रहे धमाके, आसमान से बरस रहे मौत के पत्थर, 70 फीट की गहराई से आ रही आफत
क्षिप्रा को स्वच्छ बनाने की कीमत चुका रहे किसान, 70 फीट नीचे ब्लास्टिंग, ऊपर बड़वई के घरों पर बरस रहे पत्थर. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 12:39 PM IST
उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज चल रही हैं, लेकिन कई विकास कार्यों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. ऐसी ही एक परियोजना है क्षिप्रा-कान्हा डक्ट परियोजना. इस परिजयोजना के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से बड़वई गांव पर मौत के पत्थर बरस रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे.
दरअसल, कान्हा नदी का दूषित पानी क्षिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 30.15 किलोमिटर लंबी क्लोज डक्ट बनाई जा रही है. उज्जैन की घट्टिया तहसील के 650 आबादी वाले बड़वई गांव के लोगों का आरोप है कि यहां हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में कंपन, दीवारों में दरारें और छतों पर 10 से 20 किलो वजनी पत्थर बरस रहे हैं. कलेक्टर और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या भी सुनी लेकिन स्थाई समाधान और नुकसान की भरपाई पर सवाल बरकरार है.
ब्लास्टिंग से बड़वई गांव मैं खौफ
एक ओर मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 से पहले मोक्षदायिनी क्षिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 919.94 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसी परियोजना के निर्माण कार्य से बड़वई गांव के किसान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ग्राम पंचायत सिलोदा रावल के अंतर्गत आने वाला करीब 650 आबादी का बड़वई गांव अंबोदिया-गंभीर डैम मार्ग पर स्थित है. यहां से गुजर रही कान्हा डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की भूमिगत टनल के निर्माण से जमीन से लगभग 70 से 100 फीट नीचे ब्लास्टिंग की जा रही है.
ग्रामीणों का आरोप है कि धमाकों से मकान में कंपन होता है, छतों और आंगन में पत्थर गिरते हैं, दीवारों में दरारें आ रही है. इंसानों के साथ पशु भी दशहत में हैं.
जून 2026 से जारी इस परेशानी को लेकर ग्रामीण कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, संभाग आयुक्त आशीष सिंह और निर्माण से जुड़े अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और मकानों की मरम्मत का आश्वासन भी दिया है लेकिन ग्रामीणों की चिंता यह है कि अगर निर्माण पूरा होने से पहले किसी मकान को गंभीर नुकसान पहुंचा या कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
10 से 20 किलो के पत्थर गिरने का दावा, बच्चों को बड़ा खतरा
प्रभावित ग्रामीण अंतर सिंह ने ETV भारत से चर्चा में उनके पोते का प्रभावित मकान दिखाते हुए कहा, '' मकान टनल निर्माण स्थल से नजदीक है. यहां एक परिवार के 6 सदस्य रहते हैं और तीन बच्चे भी हैं. ब्लास्टिंग के समय छत गैलरी और मकान के आसपास पत्थर बरसते हैं. कुछ पत्थरों का वजन 10 से 20 किलो तक होता है, जिससे मकान की छत को नुकसान, सीमेंट कंक्रीट गिरना, दीवारों में दरार आना, गैलरी गिरना जैसे समस्याएं सामने आ रही हैं.
घर छोड़कर कैसे चले जाएं?
वहीं, अंतर सिंह के पोते रवि ने बताया, '' जून महीने से यह समस्या आ रही है. इसकी शिकायत हमने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, कमिश्नर आशीष सिंह से भी की और ब्लास्टिंग करने वाले अधिकारियों से भी की. ब्लास्टिंग करने वाले अधिकारी कहते हैं कि कम बारूद इस्तेमाल करेंगे और नुकसान नहीं हो इसका ध्यान रखेंगे. कलेक्टर कहते हैं कि कुछ समय के लिए मकान छोड़कर रिश्तेदारों के यहां रहने चले जाएं, हम आपका प्रभावित मकान ठीक करवाएंगे.'' इसपर अंतर सिंह कहते हैं, '' 40 किलोमीटर दूर रिश्तेदारों के यहां रहना कैसे संभव है? खेती करेंगे कि दूसरे के यहां रहकर खाएंगे? घर के पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे? ब्लास्टिंग से पहले पर्याप्त सूचना भी नहीं दी जाती ये कैसी योजना है?''
बर्तन गिरते हैं, पशु भागते हैं, टीन शेड में हो गए छेद
ग्रामीण गोपाल आंजना ने ईटीवी भारत से कहा, '' कभी शाम 6 बजे से ब्लास्टिंग शुरू होती है, तो कभी सुबह-सुबह. कोई समय अगर निश्चित हो या सायरन बजाकर हमें अलर्ट कर दिया जाए तो समझ में भी आता है. धमाका इतना जोरदार होता है कि घर के बर्तन गिरने लगते हैं, पूरा घर हिल जाता है, इसके बाद आसमान से पत्थर बरसते हैं, जिससे बाहर निकलना तक संभव नहीं. अगर कोई बाहर निकला तो जान का खतरा रहता है. पशुओं को बांधने के लिए टीन शेड लगाए थे, पत्थरों से उनमें भी छेद हो गए. गोदाम की दीवारों और कॉलम में दरारें निकलने लगी हैं.''
14 नवंबर को अधिकारियों ने किया था निरीक्षण
संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्माणाधीन टनल के कट व कवर कार्य का निरीक्षण किया था. संभागायुक्त ने काम की गति धीमी मिलने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे और दिसंबर का विस्तृत कार्य योजना तैयार कर समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया था. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा, '' ग्रामीणों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. ग्रामीणों से चर्चा कर बताया गया है कि प्रभावित मकान ठीक कराए जाएंगे व सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के मकान खाली करवाने का कहा है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे.''
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919.94 करोड़ की कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना
कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और जल प्रबंधन परियोजनाओं में से एक है. कान्हा नदी इंदौर से होकर गुजरती है और अपने साथ शहरी नालों का दूषित पानि का प्रवाह लेकर आती है. यही पानी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के जल को प्रदूषित करता है. इसी समस्या के स्थाई समाधान के लिए कान्हा के पानी को क्षिप्रा के प्रमुख घाटों तक पहुंचने से पहले डायवर्ट करने की योजना बनाई गई है, जो लगभग 919.94 करोड़ की है. इसकी कुल लंबाई 30.15 km है. इसमे भूमिगत टनल 12 km व कट एन्ड कवर 18.15 km है.
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कान्हा का पानी कहां से आएगा और कहां छोड़ा जाएगा?
- इस परियोजना के तहत गांव जमालपुरा में कान्हा नदी पर बैराज बनाया जा रहा है.
- यहां से नदी के दूषित पानी को 30.15 किलोमीटर लंबे बंद डक्ट नेटवर्क के माध्यम से ले जाकर गंभीर बांध के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा.
- 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परियोजना का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे.
- तब 12 किलोमीटर टनल में 8.15 किलोमीटर खुदाई पूरी हो चुकी थी और कट एंड कवर के 18.15 किलोमीटर हिस्से में 4.5 किमी तक प्रीकास्ट सेगमेंट बिछाए जा चुके थे.
- परियोजना को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.