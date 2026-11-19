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उज्जैन के इस गांव में हो रहे धमाके, आसमान से बरस रहे मौत के पत्थर, 70 फीट की गहराई से आ रही आफत

धमाकों से दहल रहा उज्जैन का बड़वई गांव ( Etv Bharat Graphics )

उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज चल रही हैं, लेकिन कई विकास कार्यों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. ऐसी ही एक परियोजना है क्षिप्रा-कान्हा डक्ट परियोजना. इस परिजयोजना के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से बड़वई गांव पर मौत के पत्थर बरस रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे.

बड़वई गांव में ब्लास्टिंग से दहशत (Etv Bharat Graphics) दरअसल, कान्हा नदी का दूषित पानी क्षिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 30.15 किलोमिटर लंबी क्लोज डक्ट बनाई जा रही है. उज्जैन की घट्टिया तहसील के 650 आबादी वाले बड़वई गांव के लोगों का आरोप है कि यहां हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में कंपन, दीवारों में दरारें और छतों पर 10 से 20 किलो वजनी पत्थर बरस रहे हैं. कलेक्टर और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या भी सुनी लेकिन स्थाई समाधान और नुकसान की भरपाई पर सवाल बरकरार है.

उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट (Etv Bharat) ब्लास्टिंग से बड़वई गांव मैं खौफ एक ओर मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 से पहले मोक्षदायिनी क्षिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 919.94 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसी परियोजना के निर्माण कार्य से बड़वई गांव के किसान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ग्राम पंचायत सिलोदा रावल के अंतर्गत आने वाला करीब 650 आबादी का बड़वई गांव अंबोदिया-गंभीर डैम मार्ग पर स्थित है. यहां से गुजर रही कान्हा डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की भूमिगत टनल के निर्माण से जमीन से लगभग 70 से 100 फीट नीचे ब्लास्टिंग की जा रही है. छत पर बरसते हैं पत्थर (Etv Bharat) ग्रामीणों का आरोप है कि धमाकों से मकान में कंपन होता है, छतों और आंगन में पत्थर गिरते हैं, दीवारों में दरारें आ रही है. इंसानों के साथ पशु भी दशहत में हैं. जून 2026 से जारी इस परेशानी को लेकर ग्रामीण कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, संभाग आयुक्त आशीष सिंह और निर्माण से जुड़े अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और मकानों की मरम्मत का आश्वासन भी दिया है लेकिन ग्रामीणों की चिंता यह है कि अगर निर्माण पूरा होने से पहले किसी मकान को गंभीर नुकसान पहुंचा या कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डक्ट के लिए कई फीट नीचे किए जा रहे धमाके (Etv Bharat) 10 से 20 किलो के पत्थर गिरने का दावा, बच्चों को बड़ा खतरा प्रभावित ग्रामीण अंतर सिंह ने ETV भारत से चर्चा में उनके पोते का प्रभावित मकान दिखाते हुए कहा, '' मकान टनल निर्माण स्थल से नजदीक है. यहां एक परिवार के 6 सदस्य रहते हैं और तीन बच्चे भी हैं. ब्लास्टिंग के समय छत गैलरी और मकान के आसपास पत्थर बरसते हैं. कुछ पत्थरों का वजन 10 से 20 किलो तक होता है, जिससे मकान की छत को नुकसान, सीमेंट कंक्रीट गिरना, दीवारों में दरार आना, गैलरी गिरना जैसे समस्याएं सामने आ रही हैं. घरों के कॉलम में भी पड़ने लगी दरारें (Etv Bharat) घर छोड़कर कैसे चले जाएं?