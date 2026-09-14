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महाकाल की नगरी में संघ-भाजपा का शक्ति संगम, जुटेंगे मोहन भागवत और नितिन नबीन

उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन में 17 और 18 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 17 सितंबर को ही उज्जैन पहुंच जाएंगे. दोनों के प्रस्तावित प्रवास को लेकर संघ, भाजपा संगठन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और वीआईपी रूट को लेकर संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी भी इन आयोजनों में रहेगी.

क्षिप्रा तट पर दीपों से जगमगाएगी महाकाल की नगरी

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने कहा "17 सितंबर की शाम सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षिप्रा नदी के किनारे बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम प्रस्तावित है. कार्यक्रम में करीब 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने की योजना है. इस आयोजन के जरिए सेवा, संस्कार और भारतीय संस्कृति का संदेश देने की तैयारी है. बड़ी संख्या में लोगों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.

कोयला फाटक के पास मनोरमा गार्डन में संघ की अहम बैठक

मालवा प्रांत के प्रचार प्रमुख जयशंकर शर्मा ने कहा "17 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ की संगठनात्मक बैठक जो कि शहर के कोयला फाटक के समीप मनोरमा गार्डन में आयोजित की जानी है उसमें शामिल होंगे. जिसमें संघ के संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्ययोजना और मालवा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर मंथन होने की संभावना है. साथ ही मोहन भागवत शहर के अरविंद नगर क्षेत्र में उज्जैन महानगर के स्वयंसेवकों को भी संबोधित करने पहुंचेंगे."

17 से 19 सितंबर तक गीता भवन में युवा धर्म संसद

प्रचार प्रमुख जयशंकर शर्मा ने आगे बताया कि "उज्जैन में 17 से 19 सितंबर तक गीता भवन में सेवायज्ञ संस्थानम द्वारा 'युवा धर्म संसद' का आयोजन किया जा रहा है. इस राष्ट्रीय युवा संवाद में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगें. मालवा प्रांत के प्रचार प्रमुख के अनुसार छात्रों ने दो माह पूर्व ही संघ प्रमुख से संवाद के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन में हो रहा है. इसके पहले अलग-अलग राज्यों में तीन-चार कार्यक्रम हो चुके हैं. आयोजन में युवाओं को संतों, शिक्षाविदों और अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करने का भी अवसर मिलेगा. इसमें आचार्य पुंडरीक गोस्वामी, गीतकार मनोज मुंतशिर, आईआईएम इंदौर के निर्देशक हिमांशु राय, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी सहित कई प्रमुख वक्ताओं और संतों में अवधेशानंद गिरि महाराज की मौजूदगी रहेगी."