मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे BJP विधायक, सड़क पर उतरे लोगों का किया समर्थन

सिंहस्थ 2028 के पूर्व उज्जैन में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं. कहीं सड़कों का चौड़ीकरण तो कहीं पुल पुलिया निर्माण के कार्य हो रहा है. इन विकास कार्यों की जद में वर्षों से रह रहे लोग और उनकी दुकानें आ रही हैं. गुरुवार को शहर के 400 परिवार पिपलिनाक, गढ़कालिका, भैरवगढ़ मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे. जहां उन्होंने विधायक अनिल जैन के दफ्तर का घेराव किया, गाड़ी रोकी व खूब हंगामा किया, तो अनिल जैन ने तत्काल कलेक्टर, प्रदेश अध्यक्ष को कॉल कर जनता की परेशानियों से अवगत करवाया.

उज्जैन: उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बार फिर मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं. विधायक का कहना है अधिकारी सुनते नहीं हैं. ऐसा ही रहा और जनता की सुनवाई नहीं हुई, जहां ध्यान देना है, वहां ध्यान नहीं दिया गया तो मैं जनता के साथ आंदोलन को लीड करूंगा.

विधायक ने दी आंदोलन करने की चेतावनी

बीजेपी विधायक अनिल जैन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि "मुझे विधायक बनने के बाद पहली बार ऐसा लगा, वास्तव में शहर के पिपलिनाका क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है. माता-बहनें विलाप कर रही थीं. कई बुजुर्ग, जिनके बेटे-बेटियां नहीं हैं. अकेले जीवन यापन कर रहे हैं. उनके पूरे मकान टूट रहे हैं. मामले में मैंने कलेक्टर से बात की और कहा इस प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जा सकता है.

3-3 मीटर के फुटपाथ जो बना रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है. आप सिर्फ 24 मीटर का रोड रखिए. जिससे लोगों के मकान भी बच जाएंगे और मार्ग भी तैयार हो जाएगा. मैंने रहवासियों को वचन दिया है कि सड़क 24 मीटर ही होगी, वरना आपका विधायक आपके साथ हर गतिविधि में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा. मैं जन आंदोलन करूंगा और नेतृत्व करूंगा. मैंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री से बात करने को कहा है, मैं खुद भी मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं. सीएम मोहन यादव संवेदनशील हैं, वे जनभावना का ध्यान रखते हैं.

उपचुनाव की आई बात?

विधायक अनिल जैन से सवाल किया गया आपने सुनवाई नहीं होने पर क्षेत्र में उपचुनाव की बात कही. विधायक अनिल जैन ने कहा बात उपचुनाव की नहीं है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा मैं अगर जनभावना का ध्यान नहीं रख सकता, शहर में छोटी-छोटी बातों को तूल देकर काम किया जाए तो यह ठीक नहीं है. आपसी सामंजस्य से सभी प्रकार के काम होने चाहिए. जहां आवश्यकता है, जैसे श्री महाकाल सवारी मार्ग, वहां अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा. शहर की जनता तो साथ है, कई क्षेत्रों में जनता ने स्वेच्छा से घरों को तोड़ा है."