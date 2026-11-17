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राहुल गांधी को अपना समय नहीं देंगे नरेंद्र मोदी, उज्जैन में मोहन यादव का बयान

उज्जैन में बीजेपी का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

उज्जैन: भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के तहत 17 नवंबर को उज्जैन में पदयात्रा आयोजित की गई. शहीद पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे. सीएम मोहन ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति और राहुल गांधी की कार्यशैली पर निशाना साधा.

कांग्रेस ने 90 बार सरकारें गिराई, 100 बार संविधान संशोधन किया

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "मोदी सरकार को 12 साल हो गए हैं, लेकिन भाजपा ने कभी किसी चुनी हुई सरकार को नहीं गिराया. इसके उलट कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 90 सरकारें गिराई. आज वही कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है. सीएम ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक इतिहास का पाप बताते हुए कहा कि लोकतंत्र पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का भी जिक्र किया. आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में करीब 100 वर्ष संविधान संशोधन किया और वहीं पार्टी संविधान की किताब लेकर लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है. उज्जैन लोकतंत्र बचाओ रैली (ETV Bharat) केरल में जीत गए तो चुनाव सही, बंगाल में हार गए तो चुनाव आयोग गलत मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और सही मतदाता सूची दोनों जरूरी है. सूची में मृत व्यक्तियों के नाम नहीं होना चाहिए और एक व्यक्ति का नाम पांच जगह के बजाय एक ही जगह दर्ज होना चाहिए. जब मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है तो कांग्रेस सवाल उठाती है. केरल में चुनावी जीत मिलने पर चुनाव प्रक्रिया सही और बंगाल हारने पर गलत बताना कांग्रेस की दोहरी नीति स्पष्ट है. लोकतंत्र बचाओ रैली में फिसली मोहन यादव की जुबान, बीच मंच से लगाए जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारे सुई दूसरे के छेद गिन रही, पहले अपने छेद देखो