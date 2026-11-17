राहुल गांधी को अपना समय नहीं देंगे नरेंद्र मोदी, उज्जैन में मोहन यादव का बयान
उज्जैन में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा, मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:34 PM IST
उज्जैन: भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के तहत 17 नवंबर को उज्जैन में पदयात्रा आयोजित की गई. शहीद पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे. सीएम मोहन ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति और राहुल गांधी की कार्यशैली पर निशाना साधा.
कांग्रेस ने 90 बार सरकारें गिराई, 100 बार संविधान संशोधन किया
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "मोदी सरकार को 12 साल हो गए हैं, लेकिन भाजपा ने कभी किसी चुनी हुई सरकार को नहीं गिराया. इसके उलट कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 90 सरकारें गिराई. आज वही कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है. सीएम ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक इतिहास का पाप बताते हुए कहा कि लोकतंत्र पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का भी जिक्र किया. आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में करीब 100 वर्ष संविधान संशोधन किया और वहीं पार्टी संविधान की किताब लेकर लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है.
केरल में जीत गए तो चुनाव सही, बंगाल में हार गए तो चुनाव आयोग गलत
मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और सही मतदाता सूची दोनों जरूरी है. सूची में मृत व्यक्तियों के नाम नहीं होना चाहिए और एक व्यक्ति का नाम पांच जगह के बजाय एक ही जगह दर्ज होना चाहिए. जब मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है तो कांग्रेस सवाल उठाती है. केरल में चुनावी जीत मिलने पर चुनाव प्रक्रिया सही और बंगाल हारने पर गलत बताना कांग्रेस की दोहरी नीति स्पष्ट है.
सुई दूसरे के छेद गिन रही, पहले अपने छेद देखो
कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सुई और छलनी का उदाहरण दिया. सीएम ने कहा कि दूसरों की कमियां निकालने से पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए. 56 इंच वाले मोदी को जहां बुलाओगे वहां जाकर वह बोलेंगे. प्रधानमंत्री अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगाने का संकल्प ले चुके हैं. ऐसे में वह राहुल गांधी के लिए अपना समय क्यों लगाएंगे.
2000 साल पुराने विक्रमादित्य के इतिहास से जोड़ा लोकतंत्र का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ऐतिहासिक गौरव का उल्लेख करते हुए सम्राट विक्रमादित्य को लोकतंत्र की लड़ाई से जोड़ा. उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले इसी भूमि से सम्राट विक्रमादित्य ने लोकतंत्र की लड़ाई प्रारंभ की थी. उनके न्याय दानशीलता वीरता और गंभीरता जैसे गुणों का उल्लेख भी किया.
2028, 2029 के चुनाव में जीत का लिखित में देने का किया दावा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि सरकारें नेताओं की इच्छा से नहीं बल्कि जनता के मन से बनती है. जनता ही 5 साल के लिए सरकार चुनती है. मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2028 और लोकसभा चुनाव 2029 में लिखकर देता हूं कि भाजपा सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे.