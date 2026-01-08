ETV Bharat / state

सात समंदर पार कर क्षिप्रा स्नान को पहुंचे विदेशी परिंदे, कोहरे के बीच सप्त सागर में लगा रहे डुबकी

उज्जैन में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे विदेशी पक्षी, भारत के पक्षियों के साथ कर रहे हैं सैर.

UJJAIN 67 SPECIES FOREIGN BIRDS
7 समंदर पार से क्षिप्रा में स्नान करने पहुंची विदेशी पक्षियां (APRO Ujjain)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:34 PM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: श्री महाकाल की नगरी में विदेशी पक्षियों का डेरा डलने लगा है. एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन के तालाबों में 67 प्रजातियों के पक्षियों को दर्ज किया गया है. उज्जैन के डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया, "यह रिपोर्ट उज्जैन के जैव विविधता के इतिहास के स्वर्णिम पल को दर्शाती है." एशियन वॉटरबर्ड सेंसस (AWC) 2026 के अंतर्गत उज्जैन के तालाबों में 3 और 4 जनवरी को पक्षी सर्वेक्षण किया गया था. इस सर्वे में कुल 67 प्रजातियों के पक्षियों को दर्ज किया गया है. ये सर्वे 17 बर्डवॉचर्स (पक्षी प्रेमियों) की टीम द्वारा किया गया. जिन्होंने उज्जैन के अलग-अलग स्थानों पर बने तालाबों में गणना की और रिपोर्ट पेश की.

67 प्रजातियों के पक्षियों के नाम दर्ज

डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि "कुल 67 प्रजातियों के पक्षियों में कुछ नाम अगर देखे तो ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, लेसर व्हिस्लिंग डक, लिटिल स्विफ्ट, इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक, सारस क्रेन, पाइड बुशचैट, सिट्रीन वैगटेल, व्हाइट वैगटेल, लिटिल रिंग्ड प्लोवर, नॉर्दर्न शोवेलर, कॉमन सैंडपाइपर, वुड सैंडपाइपर, रूफस-टेल्ड लार्क, प्लेन प्रिनिया, प्साइबेरियन स्टोनचैट, ग्रे वैगटेल, यूरेशियन कूट, मोहन ग्रेन्स (मूरहेन) इसमें शामिल हैं."

67 species birds in Ujjain
उज्जैन में हजारों किलोमीटर दूर से पहुंची विदेशी बर्ड्स (APRO Ujjain)

कहां-कहां पाए गए ये पक्षी

डीएफओ अनुराग तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा, "ये अलग अलग जलाशय व तालाबों में पाए गए. जिसमें उंडासा तालाब, सिलारखेड़ी तालाब, गोगापुर क्षेत्र, पुरुषोत्तम सागर तालाब, क्षीप्रा नदी के अलग अलग क्षेत्र व उज्जैन रोड क्षेत्र में पक्षियों की गणना की गई है. विशेषज्ञों के अनुसार सर्वे के दिनों में कोहरे की स्थिति के बावजूद उज्जैन जिले में दर्ज की गई यह संख्या क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता को दर्शाती है और संरक्षण प्रयासों के लिए उत्साहजनक संकेत है."

Foreign birds arrived Ujjain
उज्जैन में 67 प्रजाति के पक्षी कर रहे विचरण (APRO Ujjain)
67 species birds in Ujjain
हजारों किलोमीटर दूर से पहुंची विदेशी बर्ड्स (APRO Ujjain)

हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर 7 समंदर पार स्नान

इतिहास के जानकार एवं पुराविद डॉ. रमण सोलंकी बताते हैं कि "विदेशी पक्षी अपने रंग और आकार से पहचाने जाते हैं. कभी अपना रास्ता नहीं भटकते और हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं. सुबह सूर्य उदय होते ही ये पक्षी निकल पड़ते, सूर्य अस्त होते ही अपने डेरो में लौट जाते हैं. क्षिप्रा नदी किनारे घने जंगलों में अपने-अपने बसेरों में डेरा डाले महाकाल की नगरी में पक्षियों का पाया जाना नया नहीं है. यहां सदियों से इनका आवागमन का सिलसिला जारी है."

Asian Waterbird Census 2026
उज्जैन में 67 पक्षी प्रजाति के नाम किए गए दर्ज (APRO Ujjain)
Foreign birds arrived Ujjain
हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर 7 समंदर पार स्नान (APRO Ujjain)

डॉ. रमण सोलंकी ने यह भी बताया कि "क्षिप्रा नदी 119 किलोमीटर का सफर तय करती है. यह चंबल नदी में जाकर मिलती है. चंबल नदी, यमुना नदी में मिलती है और यमुना अपना विराट स्वरूप लेकर गंगा नदी में प्रवेश करती है. जब क्षिप्रा चंबल में चंबल यमुना में और यमुना गंगा में मिलती है, तो यह सतरंगी दृश्य हो जाता है. ऐसे दृश्य विरले ही होते हैं. जहां एक साथ इस तरह का प्रवाह हो. क्षिप्रा का अर्थ ही सबसे तेज है. अति प्राचीन काल से तेज बहने वाली नदी क्षिप्रा के सप्तसागरों का महत्व होने से, ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूरी तय कर क्षिप्रा में हमारे देश के पक्षियों के साथ अभ्यारण करने चले आते हैं."

APRO Ujjain
17 बर्डवॉचर्स की टीम ने किया पक्षियों का सर्वे (Assistant Public Relations Officer)
Last Updated : January 8, 2026 at 8:56 PM IST

TAGGED:

ASIAN WATERBIRD CENSUS 2026
UJJAIN BIRD SURVEY
67 SPECIES BIRDS IN UJJAIN
FOREIGN BIRDS ARRIVED UJJAIN
UJJAIN 67 SPECIES FOREIGN BIRDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.