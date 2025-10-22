ETV Bharat / state

दिवाली की रात युवक की चाकू मारकर हत्या, बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद

पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तेलीवाड़ा चौराहे का है. यहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे अब्दालपुरा निवासी संदीप (40) अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था. कुल 3 दोस्त थे. दूसरी गाड़ी पर एक छोटी बच्ची भी थी.

उज्जैन: दीपावली की आधी रात शहर में सनसनीखेज घटना सामने आई. यहां बाइक टकराने के विवाद में आरोपियों ने एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी. हत्याकांड का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया है. कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने (ETV Bharat)

चाकू से गोदकर युवक की हत्या

इस दौरान पीछे से एक बाइक ने आकर संदीप के वाहन में टक्कर मार दी. जिसको लेकर संदीप और उसके दोस्त की आरोपियों से बहस हो गई. देखते ही देखते टक्कर मारने वाले बाइक चालक और उसके साथियों ने संदीप पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर गिर गया. उसके साथियों ने आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया है. जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमला करने वाले लगभग आधा दर्जन बदमाश हैं. जिसमें से एक सफेद शर्ट पहना बदमाश संदीप को चाकू मार रहा है और अन्य संदीप के वाहन में लात मारकर वाहन गिरा रहे हैं. वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो गये.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर के सोमवारिया क्षेत्र निवासी एक आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध FIR दर्ज की. माधवनगर पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है. सीएसपी राहुल देशमुख ने कहा है कि "जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. टीमें जांच एवं तलाश में जुट गई हैं."