जमीन पर लेटे ग्रामीण, ऊपर से दौड़ा गायों का झुंड, रोंगटे खड़े कर देगी उज्जैन की परंपरा

दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर उज्जैन में होता है मौत का खेल! जमीन पर लेटे ग्रामीणों के ऊपर से दौड़ती हैं सैकड़ों गायें.

COWS PASSED OVER DEVOTEES UJJAIN
उज्जैन की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हैरान कर देने वाली परंपरा निभाई गई. भिड़ावद गांव एवं अन्य क्षेत्रों में एक प्राचीन मान्यता है. ग्रामीण दीपावली के दूसरे दिन पड़वा (गोवर्धन पूजन के साथ) पर पूजा कर मौत का खेल खेलते हैं. हजारों गायें एक साथ ग्रामीणों को रौंदती हुई उनके ऊपर से निकलती हैं. ऐसा सिर्फ उज्जैन के ग्रामीण इलाकों में ही नहीं मालवा के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में होता है. इस परंपरा को गौरी पूजा का नाम दिया गया है.

सदियों से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि, इससे गांव में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है. सुबह सुबह होने वाली इस परंपरा के निर्वहन में पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं. गायों को सजाया जाता है, ढोल बाजे के साथ पर्व मनाया जाता है. आइए रिपोर्ट में जानते हैं, इसके पीछे के महत्व को.

govardhan puja 2025
उज्जैन की गौरी पूजन परंपरा (ETV Bharat)

उज्जैन की गौरी पूजन परंपरा
ग्रामीण राजेश चौधरी उर्फ राजू ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''मंगलवार देर रात से ही पड़वा के दिन ग्रामीण गौरी पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं. सूर्यउदय के साथ गायों को नहलाना शुरू कर दिया जाता है, उन्हें श्रृंगारित किया जाता है. गौरी पूजन पर मनोकामना पूरी होने एवं मनोकामना मांगने वाले उपवास रखते हैं. उन्हीं लोगों को गाय रौंदती हैं. उपवास में रहने वाले सभी लोग गौरी पूजा करते हैं. पूजा की थाली में गाय के गोबर को रखकर पूजा की जाती है. ऐसे सभी उपवास वाले लोगों को गौरी पूजन के बाद ढोल बाजे के साथ गांव में तय स्थान पर लाया जाता है और वहां उन्हें जमीन पर औंधे मुंह लेटा कर उनके ऊपर गायों को दौड़ाया जाता है. फिर ग्रामीण परंपरा सकुशल सम्पन्न होने पर जश्न मनाते हैं.

क्यों मनाते हैं जश्न, कब शुरू हुई ये परंपरा?
ग्रामीण राजेश चौधरी के अनुसार, मौत के इस खेल के बाद जब ग्रामीण सकुशल होते हैं तो इसी वजह से ग्रामीण जश्न मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं. राजेश चौधरी उर्फ राजू ने बताया, ''मन्नत धारी भी नहीं जानते ये परंपरा कब से शुरू हुई. सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण अपने पूर्वजों की अनूठी परंपरा को निभाते आ रहे हैं. आज तक भगवान की कृपा से कोई हादसा नहीं हुआ है.''

ujjain bhidavad village tradition
ढोल बाजे के साथ पर्व मनाया जाता है (ETV Bharat)

5 दिन तक घर छोड़ देते हैं ग्रामीण
ग्रामीणों के अनुसार, गाय सुख समृद्धि का प्रतीक होती है. 33 कोटि के देवी देवताओं का उसमें वास होता है. ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली के 5 दिन जो ग्यारस से शुरू होते हैं और पड़वा तक चलते हैं. अमावस की रात के बाद अगले दिन (बुधवार) ग्रामीण मनोकामना मांगते हैं. जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वे उपवास में रहते है और गांव के मंदिर में ही रहकर भजन कीर्तन करते है घर नहीं जाते.

उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर है भिड़ावद गांव
उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में आता है भिड़ावद गांव. जो जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर है. भिड़ावद गांव के अलावा रावदीय, लुहारिया व अन्य ग्रामीण इलाकों में इस परंपरा को निभाया जाता है. खास बात यह भी है कि इस परंपरा को शासन प्रशासन भी कभी रोक नहीं पाया, क्योंकि आस्था से जुड़े विषय में हस्तक्षेप करना विवादित परिस्थितियों से सामना करने जैसा है.

ग्रामीणों का कहना है, मन्नत कई तरह की होती हैं. किसी के घर बच्चा जन्म नहीं ले रहा, तो वह मन्नत मांगता है. किसी के खेत में ट्यूबवेल लगे होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा तब मन्नत मांगते हैं. ऐसी कई अलग-अलग मान्यताएं हैं. मन्नत मांगते वक्त भी ग्रामीण इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं. इस बार दो ही ग्रामीण इस आयोजन में शामिल हुए. हर बार यह संख्या 15-20 भी होती है.

डिस्क्लेमर: ETV भारत परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता.

UJJAIN GAURI PUJA
GOVARDHAN PUJA 2025
COWS PASSED OVER DEVOTEES UJJAIN
UJJAIN BHIDAVAD VILLAGE TRADITION
UJJAIN GOVARDHAN PUJA TRADITION

