अभिनेत्री नुसरत भरुचा ने महाकाल मंदिर समिति की खूब तारीफ, 5 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन बंद
उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंची नुसरत भरुचा, जम्मू कश्मीर राइफल्स की 5वीं बटालियन से जुड़े शहिद परिवार के 14 सदस्यों ने भी किया दर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 6:34 PM IST
उज्जैन: साल 2025 के आखिरी सप्ताह में बाबा महाकाल के दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ गई है. नए साल को लेकर भी काफी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार सुबह प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल के दर्शन प्राप्त किया. इसके साथ ही महू स्थित इन्फैंट्री स्कूल के जम्मू और कश्मीर राइफल्स की पांचवी बटालियन से जुड़े शहीद परिवार के कुल 14 सदस्यों ने भी भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लिए.
गर्भगृह के द्वार पर माथा टेक लिया आशीर्वाद
मंगलवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा का मंदिर समिति के ओर से शिवकांत पांडे ने उनका स्वागत और सत्कार किया. इसके साथ ही युद्ध वीरों के परिवार के सदस्यों का भी विशेष स्वागत किया गया. अभिनेत्री नुसरत एवं शहीद परिवार की कुल 14 सदस्यों ने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की और गर्भगृह के द्वार पर माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया.
मंदिर समिति के व्यवस्थाओं का सराहना की
अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने मंदिर समिति द्वारा की गई दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि "दर्शन व्यवस्था काफी अच्छी है. प्रत्येक श्रद्धालु बाबा महाकाल को जल अगर गर्भ गृह में से नहीं चढ़ा पा रहा है, तो मंदिर समिति द्वारा जल चढ़ाने के लिए पाइप के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जो की सराहनीय है. मेरा मन है, मैं हर साल बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच पाऊं. यह मेरा दूसरी बार है, जब मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची हूं."
5 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन बंद
बाबा महाकाल धाम में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद की गई है. वहीं, भस्मार्ती दर्शन बुकिंग भी इन 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई. अत्यधिक भीड़ होने की वजह से मंदिर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है. हालांकि मंदिर में आने वाले वीआईपी के लिए मंदिर समिति ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं.
वहीं, आम दर्शनार्थियों को भी सुगमता से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है. भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि "25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 8 लाख दर्शनार्थी, दर्शन लाभ ले चुके हैं. आने वाले साल के अंतिम दिन और साल के पहले दिन यह आंकड़ा 10 लाख और पहुंचने की संभावना है."