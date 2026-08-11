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एथेनॉल से किसान आय, अमेरिका से कृषि समझौते तक भारतीय किसान संघ ने साफ की रणनीति

मेरठ में भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय बैठक. बैठक में एथेनॉल,भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

BHARATIYA KISAN SANGH MEETING
मेरठ में भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित माधव कुंज परिसर सभागार में 8 और 9 अगस्त को भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक हुई. बैठक में एथेनॉल, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, जीएम फसल, महिला किसान, जैविक खेती और संगठन के ग्रामीण स्तरीय विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई. भारतीय किसान संघ ने किसानों से जुड़े आर्थिक, कृषि और नीतिगत मुद्दों पर अपनी आगामी रणनीति स्पष्ट कर दी है.

'सदस्यता के जरिए गांव-गांव तक पहुंचेगा संगठन'

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया, "संगठन का मूल लक्ष्य गांव की चौपाल पर होने वाली चर्चा को देश की नीति बनाने वालों तक पहुंचाना है. इसी उद्देश्य के साथ आने वाले साल में सदस्यता वर्ष के रूप में लेकर देश के अधिक से अधिक गांवों में संगठन का विस्तार करने पर जोर दिया गया है."

KISAN SANGH MANAGEMENT MEETING
बैठक में एथेनॉल, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, " बैठक में एथेनॉल के समर्थन से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर निगरानी, जीएम फसलों का विरोध और महिला किसानों को राष्ट्रीय मंच देने के साथ संगठन ने खेती से जुड़े आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों को एक साथ उठाने की तैयारी की है. 30 सितंबर को संगठन महिला किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है. सदस्यता के जरिए संगठन गांव-गांव तक पहुंचेगा.

एथेनॉल पर किसान संघ का स्पष्ट रुख

बैठक में किसानों से जुड़े 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है. अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया, "एथेनॉल को लेकर भारतीय किसान संघ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. किसानों का मत है कि एथेनॉल से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलने और आय बढ़ने की संभावनाएं बनी हैं. ऐसे में किसान संघ का तर्क है कि जब कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य की संभावना बनती है, तब महंगाई के नाम पर उसका विरोध शुरू हो जाता है. ऐसे में किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए इसे महंगाई के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए."

WOMEN FARMERS CONFERENCE
भारतीय किसान संघ ने कई मुद्दों पर साफ की रणनीति (ETV Bharat)

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

प्रांत मंत्री भरत सिंह बैस ने बताया, "बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चा हुई. किसान संघ के अनुसार फिलहाल दोनों देशों के बीच वार्ता रुकी हुई है और सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि कृषि, डेयरी और फिशरी क्षेत्र से जुड़े हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. भविष्य में जब भी वार्ता दोबारा शुरू होगी, संगठन उसकी बारीकी से निगरानी करेगा."

महिला किसान सम्मेलन की तैयारी

प्रांत मंत्री भरत सिंह बैस ने कहा, "भारतीय किसान संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के मौके पर 30 सितंबर को दिल्ली में बड़े महिला किसान सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है. इस सम्मेलन में देशभर से हजारों महिला किसानों के शामिल होने की संभावना है. सम्मेलन के प्रमुख विषयों में गौ आधारित जैविक खेती, विषमुक्त भोजन, रोगमुक्त जीवन, स्वावलंबन और परिवार प्रबोधन जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे.

किसान संघ कर रहा जीएम फसलों का विरोध

महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया, "भारतीय किसान संघ ने जीएम फसलों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है. अधिक उत्पादन के नाम पर बीटी कपास जैसी तकनीकों को अपनाने से कपास की खेती को नुकसान पहुंचा है. अब जीन एडिटेड चावल के माध्यम से देश के चावल उत्पादन की आत्मनिर्भरता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है." बैठक में भारतीय किसान संघ ने ऐसे प्रयासों की कड़ी निंदा करते हुए कृषि हितों को प्राथमिकता देने की बात कही.

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