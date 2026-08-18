ETV Bharat / state

40 करोड़ सालों से धरती के शहंशाह रेप्टाइल! दिमाग खोल देगा सांपों की दीदी का ये रुप रंग

आयोजन समिति के संयोजक मंगल बामनिया बताते हैं अभियान के तहत नागिन की धुनों पर प्रतिभागियों ने सड़क पर लोट-लोटकर डांस किया. इसके बाद विजेताओं को नींबू-मिर्च और अदरक की मालाएं पहनाकर स्वागत किया और ऐसे नामों से सम्मानित किया, जिन्हें सुनकर दर्शक ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए. इसी तरह महिला वर्ग में सांपों की राजकुमारी, सांपों की दादी, अजगर शाही नागिन, भोली नागिन, मिस सर्पिणी, जहरीली नागिन, सुरीली नागिन फुफकारती नागिन, रंगीली नागिन और बड़बड़ी नागिन जैसी मजेदार उपाधियों से प्रतिभागियों का सम्मान किया गया.

उज्जैन: अगर पर्यावरण का संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखना है, तो सरीसृप यानि रेप्टाइल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है. अगर रेप्टाइल के इतिहास की बात करें, तो ये धरती पर करीब 40 करोड़ सालों से हैं. जो पारिस्थितिकी तंत्र यानि ईको सिस्टम का संतुलन बनाए रखने में खास भूमिका बनाते हैं. इससे आप समझ सकते हैं, यह पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी हैं. इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन का भगत जी सेवा संस्थान रेप्टाइल को बचा रहा है. लोगों को संदेश देने के लिए संस्था ने सरीसृप रक्षा अभियान भी आयोजित किया. जिसकी थीम उन्होंने 'पर्यावरण बचाओ, सरीसृप को मुस्कुराओ' दी है.

मंगल बामनिया ने यह भी बताया कि "यह अभियान लगातार पांचवें साल आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक सरीसृप संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है. सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले ने लोगों को विभिन्न प्रजातियों के सांपों की पहचान, उनसे बचाव और सर्पदंश की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी."

रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat Info)

क्या होते हैं रेप्टाइल, कितना पुराना इतिहास

अगर आपके मन में ये सवाल है कि रेप्टाइल किसे कहते हैं. तो बता दें कि चार पैरों वाले, ठंडे खून वाले और संवेदनशील जीव जो धरती के सबसे पुराने प्राणियों में से हैं, उन्हें सरीसृप कहते हैं. इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं. ये आमतौर पर ठंडे खून वाले होते हैं. जिसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ और घोंघा है. धरती पर इनका इतिहास करीब 40 करोड़ साल पुराना माना जाता है. रेप्टाइल मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं. हालांकि दुनिया के कई रेप्टाइल लुप्तप्राय हैं. माना जाता है कि 91 प्रतिशत रेप्टाइल बिना किसी सुरक्षा के हैं.

सरीसृप संरक्षण की सलाह देते संस्था के सदस्य (ETV Bharat)

रेप्टाइल को ऐसे करें संरक्षित

अगर बात रेप्टाइल के संरक्षण की करें तो कई तरीकों से हम उन्हें बचा सकते हैं. प्राकृतिक आवास, जंगल, झरने, झील और घास के मैदानों को बचाना जरूरी है. आज के समय में जितनी तेजी से पेड़ और पहाड़ काटे जा रहे हैं. उन्हें बचाना जरूरी है. जब जंगल, पहाड़ और पेड़ रहेंगे तभी ये जीव सुरक्षित रहेंगे. इसके साथ ही शिकार पर भी रोक जरूरी है. कई बार कछुओं, सांप के अंगों और खाल को बेचने को लेकर इनकी तस्करी की जाती है. जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है. सरीसृप के लिए संरक्षित वातावरण में प्रजनन कराना जरूरी है.