ETV Bharat / state

40 करोड़ सालों से धरती के शहंशाह रेप्टाइल! दिमाग खोल देगा सांपों की दीदी का ये रुप रंग

पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी रेप्टाइल, ईको सिस्टम बनाए रखने में निभाते हैं भूमिका,उज्जैन के भगत जी की टीम दे रही सरीसृप संरक्षण की सलाह.

UJJAIN REPTILE SAVE CAMPAIGN
40 करोड़ सालों से धरती के शहंशाह रेप्टाइल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: अगर पर्यावरण का संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखना है, तो सरीसृप यानि रेप्टाइल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है. अगर रेप्टाइल के इतिहास की बात करें, तो ये धरती पर करीब 40 करोड़ सालों से हैं. जो पारिस्थितिकी तंत्र यानि ईको सिस्टम का संतुलन बनाए रखने में खास भूमिका बनाते हैं. इससे आप समझ सकते हैं, यह पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी हैं. इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन का भगत जी सेवा संस्थान रेप्टाइल को बचा रहा है. लोगों को संदेश देने के लिए संस्था ने सरीसृप रक्षा अभियान भी आयोजित किया. जिसकी थीम उन्होंने 'पर्यावरण बचाओ, सरीसृप को मुस्कुराओ' दी है.

कोबरा’ से ‘सांपों की दादी’ तक अनोखे अवॉर्ड

आयोजन समिति के संयोजक मंगल बामनिया बताते हैं अभियान के तहत नागिन की धुनों पर प्रतिभागियों ने सड़क पर लोट-लोटकर डांस किया. इसके बाद विजेताओं को नींबू-मिर्च और अदरक की मालाएं पहनाकर स्वागत किया और ऐसे नामों से सम्मानित किया, जिन्हें सुनकर दर्शक ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए. इसी तरह महिला वर्ग में सांपों की राजकुमारी, सांपों की दादी, अजगर शाही नागिन, भोली नागिन, मिस सर्पिणी, जहरीली नागिन, सुरीली नागिन फुफकारती नागिन, रंगीली नागिन और बड़बड़ी नागिन जैसी मजेदार उपाधियों से प्रतिभागियों का सम्मान किया गया.

REPTILES SNAKES LIZARDS TURTLES
सड़क पर उतर सांप बने संस्था के सदस्य (ETV Bharat)

मनोरंजन के साथ सर्प सुरक्षा की जानकारी

मंगल बामनिया ने यह भी बताया कि "यह अभियान लगातार पांचवें साल आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक सरीसृप संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है. सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले ने लोगों को विभिन्न प्रजातियों के सांपों की पहचान, उनसे बचाव और सर्पदंश की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी."

REPTILES 40 CRORE YEAR OLD HISTORY
रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat Info)

क्या होते हैं रेप्टाइल, कितना पुराना इतिहास

अगर आपके मन में ये सवाल है कि रेप्टाइल किसे कहते हैं. तो बता दें कि चार पैरों वाले, ठंडे खून वाले और संवेदनशील जीव जो धरती के सबसे पुराने प्राणियों में से हैं, उन्हें सरीसृप कहते हैं. इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं. ये आमतौर पर ठंडे खून वाले होते हैं. जिसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ और घोंघा है. धरती पर इनका इतिहास करीब 40 करोड़ साल पुराना माना जाता है. रेप्टाइल मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं. हालांकि दुनिया के कई रेप्टाइल लुप्तप्राय हैं. माना जाता है कि 91 प्रतिशत रेप्टाइल बिना किसी सुरक्षा के हैं.

REPTILES 40 CRORE YEAR OLD HISTORY
सरीसृप संरक्षण की सलाह देते संस्था के सदस्य (ETV Bharat)

रेप्टाइल को ऐसे करें संरक्षित

अगर बात रेप्टाइल के संरक्षण की करें तो कई तरीकों से हम उन्हें बचा सकते हैं. प्राकृतिक आवास, जंगल, झरने, झील और घास के मैदानों को बचाना जरूरी है. आज के समय में जितनी तेजी से पेड़ और पहाड़ काटे जा रहे हैं. उन्हें बचाना जरूरी है. जब जंगल, पहाड़ और पेड़ रहेंगे तभी ये जीव सुरक्षित रहेंगे. इसके साथ ही शिकार पर भी रोक जरूरी है. कई बार कछुओं, सांप के अंगों और खाल को बेचने को लेकर इनकी तस्करी की जाती है. जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है. सरीसृप के लिए संरक्षित वातावरण में प्रजनन कराना जरूरी है.

TAGGED:

BHAGAT JI SEVA SANSTHA REPTILE
REPTILES 40 CRORE YEAR OLD HISTORY
REPTILES SNAKES LIZARDS TURTLES
HOW CONSERVE REPTILES
UJJAIN REPTILE SAVE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.