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मोहर्रम जुलूस में खतरनाक स्टंट, 50 फीट ऊंचाई पर क्रेन से लटकाई वैन, फिर किया ब्लास्ट

पुलिस ने क्रेन को किया जप्त, कार्रवाई जारी एसडीओपी बड़नगर एम.एस परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''23 जून की रात की घटना है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पुलिस और आग बुझवाई गई. लोगों को सुरक्षित किया गया है. वहीं क्रेन को भी जप्ती में लिया गया है. तस्वीरों और पूछताछ के आधार पर गुरुवार को FIR दर्ज कर आरोपी बनाए गए हैं. मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे.

संत ने सर्कुलेट किया वीडियो फिर बाद में दोनों युवकों ने वाहन से उतरकर उसमें विस्फोट किया. जिससे आग फैलती हुई नजर आ रही है. वहीं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं. स्वामी शिवा नंद गिरी नामक संत ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और फोटो सर्कुलेट किया है. हालांकि मामले में मौके पर पहुंची बड़नगर पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थिति को सामान्य किया और अब गुरुवार को नामजद आरोपियों सहित अन्य पर FIR की कार्रवाईं की गई है.

उज्जैन: बड़नगर थाना क्षेत्र में मोहर्रम पर्व के दौरान एक बड़ी घटना होते होते टल गई. दरअसल थाना क्षेत्र में आने वाले अड़ान मोहल्ला से जय चौक तक पर्व मनाने के दौरान वाहन को क्रेन के सहारे ऊंचाई पर टांग दिया. इस मंजर का वीडियो एक संत स्वामी शिवानंद गिरी ने सर्कुलेट किया है. वीडियो में दिख रहा है कि, भीड़ के बीच क्रेन पर एक वैन लगभग 50 फुट ऊंचाई पर लटकी हुई है. उसके ऊपर चढ़कर दो युवक धार्मिक ध्वज लहरा रहे हैं.

तस्वीरों में दिखा खतरनाक दृश्य

कुल 4 तस्वीरें और एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है. पहली तस्वीर में क्रेन के सहारे 50 फुट हवा में लटकता चार पहिया वाहन दिखाई दे रहा है. दूसरी तस्वीर में वाहन में आग और ब्लास्ट के बाद उठता धुआं है. तीसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में समाज जनों की मौजूदगी और मोबाइल से बनाते हुए विस्फोट की तस्वीरें हैं. व चौथी तस्वीर में पर्व मनाते समाज जन दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में क्रेन से बंधे वाहन के ऊपर चढ़कर दो लोग धार्मिक ध्वज लहराते दिख रहे हैं. आस पास शेर अडान अखाड़ा बड़नगर नाम के पोस्टर हैं. वहीं वाहन पर 'ले फिर आ गए' लिखा नजर आ रहा है.

पुलिस ने किया आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)

स्वामी शिवानंद गिरी भड़के

स्वामी शिवानंद गिरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा "लगता है वीडियो में भड़काऊ संदेश दिया जा रहा है. महाकाल की नगरी में उज्जैन में मुहर्रम के दौरान जहां पटाखे, दही हांडी पर बैन लग जाता है वहां गाडी को विस्फोटक से उड़ाकर, आतंकी गतिविधि जैसी घटना दिखाकर त्योहार मनाने की इजाजत कैसे मिल जाती है.''

जनता को आकर्षित करने किया स्टंट

एएसपी करणदीप सिंह ने मामले को लेकर कहा, ''ये बड़नगर में अड़ान मोहल्ले का अखाड़ा था, जहां पर्व के दौरान एक क्रेन से गाड़ी लटका कर पटाखे और विस्फोट चला कर उड़ाया गया. मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. चार नामजद आरोपी सहित अन्य आरोपी बनाए गए हैं. इसका आयोजक शोएब खान था. इसके अलावा जाहिद, जाहिद खान और तस्लीम गाड़ी के ऊपर चढ़े थे, इन्हें भी आरोपी बनाया है. साथ ही क्रेन मालिक गोपाल माली को आरोपी बनाया. आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 285, 287, 288 में FIR दर्ज की है. इस तरह के कृत्य की कोई अनुमति हमने नहीं दी. ये सिर्फ जनता को आकर्षित करने का एक स्टंट था.''

कहां से आया इतना बारूद: हिंदू जागरण मंच

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रितेश माहेश्वरी ने कहा, ''सोशल मीडिया के माध्यम से बड़नगर की तस्वीरें देखी हैं. उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में भी दो बार इस तरह की घटना हुई है जिसमे लाठीचार्ज हुआ था कार्रवाईं हुई थी. लेकिन बड़नगर की ये घटना छोटी नहीं है. इतना सारा बारूद, इतनी जोर से विस्फोट हुआ, कांच फूटे. कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी. हर साल मोहर्रम पर कोई ना कोई बड़ी घटना होती है. छोटे से छोटे त्योहार हो या कोई पर्व हो, हमें परमिशन लेनी होती है वरना हमे कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता है. अगर इसकी अनुमति नहीं थी तो इतना सारा बारूद कहां से लाया गया? यह सब जांच का विषय है और इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए.''

जोखिम के काम करने से बचें: वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष

वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल का कहना है, ''सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया है. मेरी सभी भाईयों से अपील है कि की इस प्रकार के जोखिम के काम न करें. इससे जान और मानहानि का खतरा रहता है. सब शांति से त्योहार मनाएं.''

मुहर्रम के महीने का आदर करना चाहिए

भोपाल शहर काजी सय्यद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि, ''इस्लाम में मुहर्रम के महीने की बहुत अहमियत है. इसलिए सभी मुस्लिम भाईयों को मुहर्रम का आदर करना चाहिए. और त्योहार को शांति से मनाना चाहिए. किसी तरह का हुडदंग करके नहीं.''