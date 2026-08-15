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विदेशी वस्त्रों की होली जला 22 की उम्र में छेड़ा खादी आंदोलन, आजादी के गुमनाम नायक मुरली मनोहर

17 की उम्र में आजादी की लड़ाई में कूदे थे पंडित मुरली मनोहर, घर को बनाया स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र, अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

Pandit Murli Manohar Acharya
आजादी के गुमनाम नायक मुरली मनोहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 3:25 PM IST

10 Min Read
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उज्जैन: उज्जैन से करीब 55 किलोमीटर दूर बड़नगर की मिट्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे सेनानी दिए, जिनका योगदान स्थानीय इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन देश के व्यापक इतिहास में उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार थे. पंंडित मुरली मनोहर आचार्य भी ऐसा ही एक नाम हैं. एक ऐसे गांधीवादी सेनानी, जिन्होंने अपने कई साथियों संग महज 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता चुना और 22 वर्ष की उम्र में खादी और स्वदेशी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का हथियार बना लिया.

मुरली मनोहर आचार्य ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया. बड़नगर के नरसिंह मंदिर चौराहा पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए अंग्रेजी शासन को चुनौती दी. उनका घर भी धीरे-धीरे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं, युवाओं और विचारों की गतिविधियों का केंद्र बन गया. उन्होंने खादी को सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, आत्मनिर्भरता और अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्था के विरोध का प्रतीक बनाया. देश भर में खादी और गांधी टोपी को पहुंचाने का काम किया.

Murli Manohar Independence Struggle
17 साल की उम्र में चुना आंदोलन का रास्ता (ETV Bharat)

17 साल की उम्र में चुना आंदोलन का रास्ता
पं. मुरली मनोहर आचार्य के पोते दीपक आचार्य ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''पंडित जी का जन्म 10 जून 1906 को बड़नगर में ही हुआ था. उनके पिता गोपीनाथ आचार्य और माता कावेरी बाई थीं. उनकी पत्नी मेरी दादी का नाम कंचन बाई था. हम 6 पोते व 3 पोतियां है. पंडित जी (दादा जी) ने बनारस काशी से पंडिताई की शिक्षा प्राप्त की. शिक्षा पूरी कर बड़नगर लौटने के बाद गांधीजी के विचारों और देश में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. 17 वर्ष की उम्र में ही वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए. 1926 में उज्जैन के राष्ट्र श्रृंगार मित्र मंडल के माध्यम से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को नई दिशा मिली. इसके बाद मालवा क्षेत्र में गांधीवादी विचारों के प्रचार और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यों में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई.''

Murli Manohar Freedom Fighter
1929 में सार्वजनिक सभा से मिली बड़ी जिम्मेदारी (ETV Bharat)

पंडित जी के पोते दीपक आचार्य ने बताया, ''1928 में बड़नगर में उज्जैन जिला सार्वजनिक सभा की स्थापना जब की गई. जिसके प्रथम अध्यक्ष पं. मुरली मनोहर आचार्य व मंत्री हफीजु‌द्दीन कुरैशी बनाए गए थे. स्थापना से लेकर आजादी तक इसके माध्यम से आंदोलनकारी गतिविधियों को सक्रियता देने में पंडित जी के साथ सुंदरलाल पटेल, मोतीलाल नीमा, गोपाल भटट, गेंदालाल मुशी, बद्रीलाल दवे, डॉ. रामेश्वरदयाल शर्मा, छगनलाल चौधरी, वृंदावनदास आचार्य, नन्हे खां मोची, अब्दुल लतीफ मंसुरी, सजनसिंह सिसौदिया, राजे खां पंजाबी, हरिश्चंद्र चौधरी, मांगीलाल मारू, मोतीलाल दवे, सिद्धनाथ योगी, लालजी टेलर, श्यामसुंदर ज्ञानी, शंकरलाल त्रिवेदी, विष्णुकुमार वैद्य, गिरधारीलाल माहेश्वरी, रतनलाल शर्मा, सनीजा चम्पालाल भाईजी, नन्दराम पटेल, सरदारसिंह गौसर आदि के नाम योगदान में शामिल हैं और सभी की भूमिका इतिहास में अंकित है.''

22 की उम्र में खादी बनी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ताकत
दीपक आचार्य ने यह भी बताया कि, ''दादाजी स्व. पंडित मुरली मनोहर आचार्य के लिए खादी महज कपड़ा नहीं थी. उनके लिए यह स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्था के बहिष्कार का माध्यम थी. उन्होंने लोगों को विदेशी कपड़े छोड़कर स्वदेशी वस्त्र अपनाने के लिए देश भर में प्रेरित किया. बड़नगर में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और उनकी होली जलाने जैसी गतिविधियों के जरिए अंग्रेजी शासन को चुनौती दी.

खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार के साथ उन्होंने लोगों में यह भावना पैदा करने का प्रयास किया कि देश की आर्थिक मजबूती भी स्वतंत्रता की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका उद्देश्य अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने के साथ-साथ आप सभी कारीगरों, उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. पंडित जी ने खुद भी जीवनभर खादी के वस्त्र पहने और गांधी टोपी उनकी पहचान बनाये रखी. खादी को उन्होंने आंदोलन के दौर की जरूरत नहीं, बल्कि जीवनशैली बना लिया.''

Murli Manohar Independence Struggle
22 की उम्र में खादी बनी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ताकत (ETV Bharat)

घर बना स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र
पंडित जी के एक और पोते तरुण आचार्य ने ETV भारत को बताया कि, ''सक्रियता का असर यह हुआ कि उनका घर धीरे-धीरे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों, युवाओं और कार्यकर्ताओं के मिलने-जुलने का स्थान बन गया. यहां राष्ट्रीय विचारों, स्वदेशी और आंदोलन से जुड़े विषयों पर चर्चा होती थी. उस दौर में आज की तरह सूचना के तेज माध्यम नहीं थे. समाचार पत्र, पुस्तकें, वाचनालय, जनसभाएं, प्रभात फेरियां और व्यक्तिगत संपर्क ही लोगों तक राष्ट्रीय विचार पहुंचाने के प्रमुख माध्यम थे. आचार्य ने इन सभी माध्यमों का उपयोग जनजागरण के लिए किया.''

1929 में सार्वजनिक सभा से मिली बड़ी जिम्मेदारी
साल 1929 में उज्जैन जिला सार्वजनिक सभा की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें इसके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया. इसके बाद उनका काम व्यक्तिगत स्तर पर स्वदेशी प्रचार से आगे बढ़कर संगठन और जनजागरण तक पहुंच गया. वे जनसभाओं के आयोजन, लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने और संगठन तैयार करने में सक्रिय रहे. इसी दौरान पत्रकारिता और वैचारिक लेखन से भी उनका जुड़ाव रहा. समाचार पत्रों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखने का प्रयास किया.

'स्नेह सदन' बना राष्ट्रीय विचारों के प्रसार का केंद्र
1935 में बड़नगर में प्रथम सार्वजनिक वाचनालय 'स्नेह सदन' शुरू हुआ. ऐसे वाचनालय उस दौर में केवल किताबें पढ़ने की जगह नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय विचारों और सामाजिक जागरूकता के महत्वपूर्ण केंद्र बनते थे. स्व. पंडित मुरली मनोहर आचार्य ने भी राष्ट्रीय साहित्य, समाचार पत्रों और राजनीतिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के माध्यमों का उपयोग किया. उनका प्रयास था कि स्वतंत्रता का विचार केवल शहरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित न रहे, बल्कि आम जनता तक पहुंचे.

Murli Manohar Independence Struggle
17 की उम्र में आजादी की लड़ाई में कूदे थे पंडित मुरली मनोहर (ETV Bharat)

किसानों को जोड़ा, गांवों तक पहुंचाया स्वतंत्रता आंदोलन
स्व. पंडित मुरली मनोहर आचार्य की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पक्ष किसानों और ग्रामीण समाज को आंदोलन से जोड़ना भी था. 1937 में रुनिजा के गणगौर मेले से जुड़े किसान सम्मेलनों के माध्यम से किसानों को संगठित करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया. इससे स्पष्ट होता है कि उनका संघर्ष केवल बड़नगर की राजनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं था. वे गांवों, किसानों और आम लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना फैलाने में भी सक्रिय थे.

अंग्रेजी शासन की नजर में आए, मुकदमों का भी सामना किया
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका और लेखन के कारण वे तत्कालीन शासन की नजर में भी आए. उपलब्ध दस्तावेजों और पारिवारिक विवरणों में उनके लेखन तथा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर मुकदमों का उल्लेख मिलता है. जिस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोलना और लिखना जोखिम भरा था, उस समय उन्होंने अपनी वैचारिक गतिविधियों को जारी रखा. उनका सार्वजनिक जीवन इस बात का उदाहरण रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल सड़कों पर होने वाले आंदोलनों तक सीमित नहीं था, बल्कि लेखन, संगठन, जनजागरण और स्वदेशी अभियान भी उसकी महत्वपूर्ण कड़ियां थीं.

1942 में बड़नगर में गूंजा 'भारत छोड़ो', भूमिगत रहकर संभाला मोर्चा
साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ. इस आंदोलन की गूंज बड़नगर तक पहुंची और मुरली मनोहर आचार्य ने यहां आंदोलन के संगठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ब्रिटिश शासन की कार्रवाई से बचते हुए वे उपलब्ध विवरण के अनुसार, 2 सितंबर से 31 दिसंबर 1942 तक उनके भूमिगत रहने का उल्लेख मिलता है. इस दौरान भी आंदोलन को जीवित रखने, युवाओं को संगठित करने और जनजागरण से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका रही. यह उनके संघर्ष का वह दौर था, जब आंदोलन केवल सभाओं और नारों तक सीमित नहीं था. अंग्रेजी शासन की सख्ती के बीच संगठन को बचाए रखना और आंदोलन की गतिविधियों को जारी रखना अपने आप में बड़ी चुनौती थी.

छात्र, युवा और प्रभात फेरियां बनीं जनजागरण की ताकत
स्व. पंडित मुरली मनोहर आचार्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं और छात्रों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया. जनसभाएं, प्रभात फेरियां, राष्ट्रीय साहित्य का प्रचार, खादी-स्वदेशी का संदेश और संगठन निर्माण उनके जनजागरण अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से रहे. उनकी सोच में स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तक सीमित नहीं थी. वे ऐसी सामाजिक चेतना विकसित करना चाहते थे जिसमें आम व्यक्ति देश, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे.

आजादी के बाद भी जारी रही जनसेवा
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन स्व. पंडित मुरली मनोहर आचार्य का सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ. उपलब्ध पारिवारिक विवरण के अनुसार आजादी के बाद वे बड़नगर क्षेत्र में कांग्रेस संगठन के प्रथम मंडलाध्यक्ष रहे और सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे. जिस संगठन और जनसेवा की परंपरा को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजबूत किया था, उसे आजादी के बाद भी आगे बढ़ाया.

बड़नगर के इस गुमनाम नायक को याद करने की जरूरत
स्व. पं. मुरली मनोहर आचार्य की कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी नहीं है. यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी. उनका जन्म 10 जून 1906 को बड़नगर में हुआ और 2 फरवरी 1991 को उनका निधन हुआ. वे अपने पीछे 6 पुत्रों और 3 पुत्रियों का परिवार ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी एक ऐसी विरासत छोड़ गए, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. आजादी के 79 वर्ष बाद जब स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद किया जाता है, तो जरूरी है कि बड़े राष्ट्रीय नामों के साथ उन स्थानीय सेनानियों की कहानियां भी सामने आएं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस संघर्ष की नींव मजबूत की. पंडित जी का घर बड़नगर के विक्रम रोड पर है जहां आज भी उनका परिवार रह रहा है.

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