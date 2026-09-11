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सभी बैंकों में लटके रहे ताले, मांग न मानी तो इस माह के अंत में फिर 3 दिन हड़ताल

बैंक यूनियंस ने फाइव डे वर्किंग की मांग उठा शुक्रवार को हड़ताल की. उज्जैन में बैंककर्मियों की रैली. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Bank unions protest
उज्जैन में बैंक कर्मचारियों ने निकाली रैली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 3:50 PM IST

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उज्जैन : देशभर के 8 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी-अधिकारियों ने शुक्रवार 11 सितंबर को हड़ताल की. इस दौरान बैंकों में ताले लटके रहे. कल शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे. अपने कामकाज के सिलसिले में बैंक पहुंचे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ा. हालांकि राहत की बात ये है कि डिजिटल बैंकिंग जारी है.

5 डे वर्किंग की मांग, अतिरिक्त ड्यूटी का प्रस्ताव

यूनाइटेड फॉरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के सहसंयोजक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक यूनियन मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के महासचिव विपिन सिंह ने कहा "बैंक कर्मचारी ढाई साल से सरकार से 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकांश विभागों में 5 दिन कार्य व्यवस्था लागू है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी यह व्यवस्था नहीं है. कर्मियों को 6 दिन काम करना पड़ता है. हम लोग 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू होने पर रोजाना 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई."

यूनाइटेड फॉरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के विपिन सिंह (ETV BHARAT)

26 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी

विपिन सिंह ने कहा "अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी 28, 29 और 30 सितंबर को दोबारा हड़ताल की जाएगी. इसके बाद 26 अक्टूबर से बैंक कर्मचारी-अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. बैंकिंग व्यवस्था अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और कर्मचारियों को बेहतर कार्य व्यवस्था मिलने से उनके कार्यक्षमता भी बढ़ेगी."

Bank unions protest
सभी बैंकों में लटके रहे ताले (ETV BHARAT)

PLI में कर्मचारियों से भेदभाव का आरोप

बैंक कर्मचारी स्वाति ने कहा "5 डे बैंकिंग उनकी प्रमुख मांग है. इसके साथ ही उन्होंने PLI के कारण कर्मचारियों के साथ भेदभाव का विरोध भी किया. सार्वजनिक क्षेत्र के कई अन्य क्षेत्रों में 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू है. जबकि बैंकिंग सेक्टर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है. कर्मचारियों की दोनों प्रमुख मांगों पर सरकार और बैंक प्रबंधन को जल्द निर्णय लेना चाहिए."

उज्जैन में रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हुआ. हालांकि डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं मिलने से लोगों को राहत रही. उज्जैन में बैंक कर्मियों ने शहर के टॉवर चौक पर सुबह 11:00 बजे एकत्रित होकर मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. उज्जैन में 297 ब्रांच के 4000 से अधिक-कर्मचारी अधिकारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

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