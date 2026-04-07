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उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में युद्ध शांत होने के लिए प्रार्थना, संकष्टी चतुर्थी से शुरू हुआ अथर्वशीष पाठ

उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना. अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध जल्दी खत्म होने के लिए हो रहा शांति पाठ.

Ujjain Bada Ganesh Temple Prayer
उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में युद्ध शांत होने के लिए प्रार्थना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: महाकाल नगरी के बड़ा गणेश मंदिर में हर रोज युद्ध शांत होने की प्रार्थना की जा रही है. ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के मार्गदर्शन में पुजारी अक्षत व्यास और 16 बटुक ब्राह्मण शांति पाठ कर भगवान गणेश से युद्ध शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं. खास बात यह है कि ये पाठ हर रोज 1 घंटे और कभी-कभी 2 घंटे तक, दोनों देशों में युद्ध के हालात खत्म नहीं होने तक लगातार जारी रहेगा. इस शांति पाठ में विश्व कल्याण की भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है.

'शांति के लिए कर रहे अथर्वशीष पाठ'

पंडित एवं ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि "यहां विराजमान बड़ा गणेश मंदिर में विशेष प्रार्थना की जा रही है. हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है, वैशाख महीने की संकष्टी चतुर्थी से 16 बटुक ब्राह्मणों के साथ विश्व पर मंडरा रहे संकट की शांति के लिए हमने अनुष्ठान शुरु किया है. विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के निर्देशन में अनुष्ठान के साथ गणपति अथर्वशीष पाठ किया जा रहा है.

संकष्टी चतुर्थी से शुरू हुआ अथर्वशीष पाठ (ETV Bharat)

इसका मूल उद्देश्य यही है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध बंद हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे. इसी के निमित्त जिनके प्राण गए उन्हें शांति मिले, जो बेघर हुए वे सुरक्षित स्थान पहुंचे और युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगे. ऐसी मंगलकामना और मन में भाव लिए पाठ कर रहे हैं."

'युद्ध खत्म होने तक चलेगा पाठ'

पंडित अक्षत व्यास ने बताया "ये पाठ हर रोज 1 घण्टे कभी 2 घण्टे किया जाता है, जो कि युद्ध खत्म होने तक चलेगा. इसमें आम जन, दर्शनार्थी कोई भी आकर विश्व कल्याण की भावना रखने वाला शामिल हो सकता है. भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ प्रार्थना कर सकता है और बटुक ब्राह्मणों के साथ पाठ कर सकता है. गणेश जी विघ्नहर्ता हैं. विश्व पर इतना बड़ा विघ्न आया है तो हम सब विघ्नहर्ता से प्रार्थना कर रहे हैं."

Bada Ganesh Temple Brahmins
अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध जल्दी खत्म होने के लिए हो रहा शांति पाठ (ETV Bharat)

'विश्व का नाभि स्थल है उज्जैन'

पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, "उज्जैन को विश्व का नाभि स्थल शास्त्रों में बताया गया है. जो भी विकास शरीर में होता है तो उसका इलाज नाभि से ही मिलता है, जिससे वह शीघ्र ठीक हो सके. इसी उद्देश्य से विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व को शांति की राह पर भारत ही ला सकता है. भारत से ही विश्व में शांति का उदघोष होगा."

Ujjain Bada Ganesh Temple Prayer
बड़ा गणेश मंदिर में शांति के लिए प्रार्थना (ETV Bharat)

बटुक आरव व्यास ने कहा, "हम उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में इस भाव के साथ अथर्वशीष का पाठ कर रहे हैं ताकि विश्व में शांति बनी रहे. शिवम जोशी ने कहा, "हर रोज भगवान के दर्शन लाभ लेने आता हूं. मैंने देखा यहां भगवान गणेश का अथर्वशीष का पाठ चल रहा है. गुरु जी से मार्गदर्शन लिया और विश्व कल्याण की भावना लिए पाठ शुरू कर दिया."

world welfare Prayer Ujjain
उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना (ETV Bharat)

जानिए मंदिर का इतिहास

उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर 125 वर्ष पुराना मंदिर है. यहां के 89 वर्षीय पंडित आनंद शंकर व्यास बताते हैं कि ये मंदिर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वरः एवं शक्तिपीठि हरसिद्धि माता मंदिर के बीच बड़ा एवं छोटा रुद्र सागर तालाब से लगा हुआ है. इस मंदिर की स्थापना आजादी से पहले मेरे दादाजी नारायण व्यास ने की थी. ज्योतिषाचार्य नारायण व्यास जब अधिवेशन में गए थे तब उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति की स्थापना के प्रचलन के बारे में भी देखा था. उज्जैन लौटने पर उन्होंने तय किया कि एक बड़ा गणराज्य आजाद होना है. जल्द ही प्रथम पूज्य गणेश की भी विशाल प्रतिमा होना चाहिए. उज्जैन में इस तरह बड़े गणेश की स्थापना हुई.

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