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बड़े गणेश मंदिर में बनती थी आजादी की रणनीति, यहां रुके थे चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह

उज्जैन: भारत की आजादी की लड़ाई केवल मैदानों और जेलों तक सीमित नहीं थी. देशभर के कई मंदिर, आश्रम और गुरुकुल भी अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे गुप्त आंदोलन के केंद्र बने. धार्मिक नगरी उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान माना जाता है. मंदिर परिसर में संचालित गुरुकुल में क्रांतिकारियों को गुप्त आश्रय दिया जाता था. मंदिर से जुड़े विद्वानों के अनुसार, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई क्रांतिकारी यहां विद्यार्थियों का भेष धारण कर रहते थे. गुरुकुल के बटुक ब्राह्मण और आचार्य अंग्रेजों की नजरों से बचाकर उनकी सुरक्षा करते और भोजन, ठहराने तक की जिम्मेदारी भी निभाते थे.

गणतंत्र के संकल्प से हुई थी बड़े गणेश मंदिर की स्थापना

मंदिर के ज्योतिषाचार्य एवं पुजारी पंडित अक्षत व्यास ने ETV भारत से चर्चा में कहा "साल 1902 में पंडित नारायण व्यास हमारे दादाजी के भी दादाजी ने बड़े गणेश मंदिर की स्थापना क्षिप्रा नदी किनारे पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास की थी. इसके पीछे कारण था कि नारायण व्यास एक बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, जिन्हें पुणे में आयोजित एक ज्योतिष अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आमंत्रित किया. वहां आयोजित अधिवेशन में नारायण व्यास महाकाल की नगरी से थे, कालगणना का केंद्र यह नगरी मानी जाती है, दोनों के बीच संवाद हुआ और नारायण व्यास से बाल गंगाधर तिलक ने कहा आप मार्ग बताएं, कैसे देश को गणतंत्र की प्राप्ति हो.

बड़े गणेश मंदिर में बनती थी आजादी की रणनीति (ETV Bharat)

नारायण व्यास ने कहा गणतंत्र के आराध्य गणेश हैं. गणेशजी की आराधना और उपासना से ही यह संभव है. उज्जैन लौटे तो बड़ा राष्ट्र बड़े गणेश के संकल्प के साथ उज्जैन में 125 फिट की विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई और उसके साथ गुरुकुल का विस्तार हुआ.

तिथि के अनुसार मनता है स्वतंत्रता दिवस

बड़े गणेश मंदिर की एक और अनूठी परंपरा है. यहां स्वतंत्रता दिवस भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाया जाता है. जो इस बार 11 अगस्त को है. स्वतंत्रता का मतलब यहां स्वयं का तंत्र बताया गया है. इस दिन मंदिर परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, भगवान गणेश को राष्ट्रध्वज अर्पित किया जाता है, महाआरती होती है और देशभक्ति के गीतों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है.