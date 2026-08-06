बड़े गणेश मंदिर में बनती थी आजादी की रणनीति, यहां रुके थे चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह
उज्जैन महाकाल की नगरी का अनसुना इतिहास, आजादी के वक्त विद्यार्थियों के भेष में रहते थे क्रांतिकारी, गुरुकुल से बनती थी आजादी की रणनीति. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 3:40 PM IST
उज्जैन: भारत की आजादी की लड़ाई केवल मैदानों और जेलों तक सीमित नहीं थी. देशभर के कई मंदिर, आश्रम और गुरुकुल भी अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे गुप्त आंदोलन के केंद्र बने. धार्मिक नगरी उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान माना जाता है. मंदिर परिसर में संचालित गुरुकुल में क्रांतिकारियों को गुप्त आश्रय दिया जाता था. मंदिर से जुड़े विद्वानों के अनुसार, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई क्रांतिकारी यहां विद्यार्थियों का भेष धारण कर रहते थे. गुरुकुल के बटुक ब्राह्मण और आचार्य अंग्रेजों की नजरों से बचाकर उनकी सुरक्षा करते और भोजन, ठहराने तक की जिम्मेदारी भी निभाते थे.
गणतंत्र के संकल्प से हुई थी बड़े गणेश मंदिर की स्थापना
मंदिर के ज्योतिषाचार्य एवं पुजारी पंडित अक्षत व्यास ने ETV भारत से चर्चा में कहा "साल 1902 में पंडित नारायण व्यास हमारे दादाजी के भी दादाजी ने बड़े गणेश मंदिर की स्थापना क्षिप्रा नदी किनारे पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास की थी. इसके पीछे कारण था कि नारायण व्यास एक बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, जिन्हें पुणे में आयोजित एक ज्योतिष अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आमंत्रित किया. वहां आयोजित अधिवेशन में नारायण व्यास महाकाल की नगरी से थे, कालगणना का केंद्र यह नगरी मानी जाती है, दोनों के बीच संवाद हुआ और नारायण व्यास से बाल गंगाधर तिलक ने कहा आप मार्ग बताएं, कैसे देश को गणतंत्र की प्राप्ति हो.
नारायण व्यास ने कहा गणतंत्र के आराध्य गणेश हैं. गणेशजी की आराधना और उपासना से ही यह संभव है. उज्जैन लौटे तो बड़ा राष्ट्र बड़े गणेश के संकल्प के साथ उज्जैन में 125 फिट की विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई और उसके साथ गुरुकुल का विस्तार हुआ.
तिथि के अनुसार मनता है स्वतंत्रता दिवस
बड़े गणेश मंदिर की एक और अनूठी परंपरा है. यहां स्वतंत्रता दिवस भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाया जाता है. जो इस बार 11 अगस्त को है. स्वतंत्रता का मतलब यहां स्वयं का तंत्र बताया गया है. इस दिन मंदिर परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, भगवान गणेश को राष्ट्रध्वज अर्पित किया जाता है, महाआरती होती है और देशभक्ति के गीतों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है.
गुरुकुल के बटुक बने आजादी के गुमनाम प्रहरी
अक्षत व्यास ने आगे कहा गुरुकुल में पढ़ने वाले बटुक ब्राह्मण केवल वेद और शास्त्रों के विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रसेवा में भी आगे आते थे. मंदिर से जुड़े विद्वानों के अनुसार, क्रांतिकारी "विद्यार्थियों के वेश में गुरुकुल में रहते थे" ताकि अंग्रेजों को उन पर शक न हो. जब भी आवश्यकता होती, बटुक उन्हें रात के अंधेरे में सुरक्षित मार्ग से जिले की सीमा तक छोड़ने जाते ब्राह्मण वेश में ही भोजन, ठहरने और गुप्त संदेश पहुंचाने का कार्य भी पूरी गोपनीयता से करते थे.
लिखित प्रमाण क्यों नहीं मिलते?
पंडित अक्षत व्यास ने स्पष्ट किया उस दौर में क्रांतिकारियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी. अगर उनके ठहरने या गतिविधियों का कोई लिखित रिकॉर्ड रखा जाता तो अंग्रेजी सरकार उसे आधार बनाकर कार्रवाई कर सकती थी. इसी कारण ज्यादातर गतिविधियां पूरी तरह गोपनीय रखी गईं और कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया. वरना हर एक गतिविधियों को पंचाग में आज भी लिखा जाता है."
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'बड़े गणेश मंदिर था स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़'
ज्योतिषाचार्य व पंडित आनंद शंकर व्यास ने भी ETV भारत से चर्चा में इस बात की पुष्टि की और दावा किया की बड़े गणेश मंदिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण गुप्त केंद्र था. यहां वेश बदलकर कई क्रांतिकारी आश्रय लेते थे और यहीं से गुप्त संदेश भी पहुंचाए जाते थे. गुरुकुल के विद्यार्थी उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सहयोग करते थे. उनके अनुसार, यह सिलसिला आजाद भारत के योगदान तक चलता रहा."
आज भी जीवित है गुरुकुल की परंपरा
अक्षत व्यास ने बताया "समय के साथ गुरुकुल की व्यवस्था बदली, लेकिन परंपरा आज भी जारी है. अब विद्यार्थी परिसर में निवास नहीं करते, हर रोज पढ़ने के लिए आते हैं. वर्तमान में करीब 50 से 60 विद्यार्थी यहां वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.