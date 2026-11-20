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सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन व्यवस्था पर सवाल, नियम सभी के लिए हों बराबर

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और दर्शन पूजन की व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने समानता का मुद्दा उठाया है. महासंघ की मांग है कि जब मंदिर समिति द्वारा साधु संतों और पीठाधीश्वरों, महंतों को गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, तो देश के सभी ज्योतिर्लिंगों, 52 शक्तिपीठों, चार धाम समेत अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारी पुरोहितों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए.

महासंघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के पुजारियों को महाकाल मंदिर के गृह में प्रवेश और दर्शन की अनुमति नहीं मिलती है. जबकि दूसरे साधु संतों के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान है. इसे समानता के विपरीत बताते हुए महासंघ ने इस व्यवस्था में सिंहस्थ से पहले बदलाव की मांग की है.

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने मंदिर समिति की अनुमति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "उज्जैन में कई लोग छोटे-छोटे प्लॉट लेकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बना लेते हैं और अपने नाम के आगे संत, महंत, पीठाधीश्वर लिखकर बोर्ड लगा लेते हैं. ऐसे स्वघोषित साधु और संतों को महाकाल बाबा के गर्भगृह में जाने की अनुमति मिल जाती है जबकि देश के प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारियों को अनुमति नहीं दी जाती."

राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन पूजन व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि क्या केवल आश्रम बना लेने और अपने नाम के आगे पदवी लगाने से कोई व्यक्ति इस पद की योग्यता हासिल कर लेता है. क्या मंदिर समिति गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उनके दस्तावेजों और धार्मिक पृष्ठभूमि का सत्यापन करती है." महासंघ ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की जरुरत बताई है.

'वर्षों से भगवान की सेवा करने वाले पुजारी पीछे क्यों'

राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता का कहना है, "देश के प्रसिद्ध मंदिरों और उज्जैन के प्राचीन एवं बड़े मंदिरों के पुजारी वर्षों से भगवान की सेवा पूजा अर्चना और सनातन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती, जबकि कुछ संतों, महंतो को विशेष अनुमति मिल जाती है. जब भगवान की नियमित सेवा करने वाले पुजारियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जा रहा है तो फिर संतों के नाम पर सालों से यह अलग-अलग व्यवस्था क्यों है."

सिंहस्थ 2028 से पहले पुजारी महासंघ ने छेड़ी समानता की मुहिम

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर को इस संबंध में लेकर मांग पत्र सौंपा है. राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता का कहना है, "अगर संत या पीठाधीश्वर महंतों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो देश के प्रमुख और मुख्य धाराओं से जुड़े धार्मिक स्थलों और उज्जैन के बड़े मंदिरों के पुजारी को भी समानता का अवसर मिलना चाहिए. जिससे सिंहस्थ 2028 से पहले इस व्यवस्था में समानता लाकर देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है. सनातन धर्म की परंपरा में संत और पुजारी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है."