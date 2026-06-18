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बाबा महाकाल के गर्भगृह में एंट्री पर मंदिर प्रशासन घिरा, क्यों उठा VIP कल्चर पर सवाल

उज्जैन में बाबा महाकाल की गर्भगृह की दर्शन व्यवस्था को लेकर उठे सवाल, डिजिटल क्रिएटर की एंट्री पर सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे सवाल.

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बाबा महाकाल के गर्भगृह में डिजिटल क्रिएटर की एंट्री से भड़के श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:06 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 4:39 PM IST

5 Min Read
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उज्जैन: बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. महाकाल प्रबंधन ने आम भक्तों पर तो महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन बीते 2 दिन पहले एक डिजिटल क्रिएटर के साथ कुछ लोगों को प्रवेश दे दिया. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते ही आम श्रद्धालुओं के बीच नाराजगी पैदा हुई. इसे लेकर अब महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की तस्वीरें सर्कुलेट

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की तस्वीरें डिजिटल क्रिएटर अक्षय आनंद ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन पोस्ट की थीं. यह तस्वीरें 3 दिन बाद सबके सामने आईं. तस्वीरों में अक्षय आनंद और अन्य 3 सदस्य महिला पुरूष नजर आ रहे हैं.

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डिजिटल क्रिएटर अक्षय आनंद ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 15 जून को पोस्ट की तस्वीरें (ETV Bharat)

पोस्ट की गई तस्वीरों के अनुसार सोमवती अमावस्या का दिन था. इस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और मंदिर समिति ने खुद एक दिन में ढाई लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी किया था. श्रद्धालु लाइन में लग 20 फुट दूर से दर्शन कर रहे थे और ऐसे में वीवीआईपी बन डिजिटल क्रिएटर और अन्य लोग गर्भ गृह में प्रवेश कर दर्शन लाभ ले रहे थे.

सोशल मीडिया पर उठने लगे सवाल

तस्वीरों के सर्कुलेट होते ही लोग सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर अंकित विशु ने लिखा जवाबदार कौन? नियमों को ताक में रख दर्शन की अनुमति किसने दी. ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों को जांच में लिया जाए और निलंबित किया जाए. लव ठाकुर ने लिखा बाबा महाकाल का निजीकरण हो गया है. वाह रे सरकारी नौकरों ये बेहद चिंताजनक और पक्षपातपूर्ण है.

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डिजिटल क्रिएटर की एंट्री पर सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे सवाल (ETV Bharat)

अर्पित यादव ने लिखा क्या यह नियम सिर्फ साधारण आम जनता के लिए है, किसने अनुमति दी. सख्त कार्रवाई होना चाहिए. इसके अलावा अब कांग्रेस भी इस मामले में सवाल खड़ी कर रही है. यहां तक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद सवाल उठाए हैं.

मंदिर परिसर में मोबाइल है प्रतिबंधित

मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध खुद मंदिर समिति ने लगाया हुआ है, बावजूद उसके श्रद्धालु बेझिझक तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. यही कारण है कि नियमों का पालन ना दर्शन करवाने में और ना ही मोबाइल से तस्वीरे खींचने पर ठीक से नहीं हो रहा है. प्रतिबंध के बावजूद गर्भगृह तक मोबाइल से तस्वीरें खीचीं जा रही हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं.

मंदिर समिति ने दी सफाई

इस मामले में मंदिर समिति की ओर से प्रशासक प्रथम कौशिक ने स्पष्ट किया कि "संबंधित लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ मंदिर आए थे. इसलिए उन्हें प्रवेश दिया गया." हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम सावर्जनिक नहीं किया गया. चूंकि गर्भगृह में जाने वाला एक डिजिटल क्रिएटर है इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं.

भाजपा सांसद ने उठाए सवाल

भाजपा के उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया ने पिछले दिनों ही आम दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में कुछ समय तय कर दर्शन करवाने के लिए मांग की थी जो कि ठंडे बस्ते में है. सांसद ने इस मामले में कहा मंदिर में वीआईपी संस्कृति नहीं होना चाहिए. मैं खुद आम दर्शनार्थियो की तरह बेरिकेटिंग के यहां से परिवार सहित दर्शन करता हूं. भगवान के सामने सब बराबर हैं. दर्शन व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.

दर्शन व्यवस्था के क्या हैं नियम

मंदिर समिति के बनाए नियम के अनुसार आम दर्शनार्थियों को सुबह 06 बजे से रात 09:30 बजे तक मंदिर के मानसरोवर द्वार से निशुल्क प्रवेश दिया जाता है. सुबह 4 से 6 के बीच होने वाली भस्मार्ती में बुकिंग के माध्यम से आने वाले दर्शनार्थी और रात को 10:30 बजे होने वाली शयन आरती में भी बुकिंग कर आने वालों को प्रवेश दिया जाता है.

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बाबा महाकाल की गर्भगृह की दर्शन व्यवस्था को लेकर उठे सवाल (ETV Bharat)

यदि कोई शीघ्र दर्शन करना चाहता है तो वह 250 रुपए की काउंटर से रसीद लेकर नंदी हॉल के पीछे बेरिकेटिंग से शीघ्र दर्शन कर सकता है. इसके अलावा पुलिस, प्रशासन, नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, मीडिया, पुजारी पुरोहित, न्यायायिक गेस्ट को सीधा दर्शन की अनुमति है. संपर्क अनुसार उनके गेस्ट को 250 रुपए शुल्क देकर बेरिकेटिंग और नंदी हॉल तक प्रवेश और चौखट तक भी दर्शन करवाए जाते हैं.

किसे है गर्भगृह में जाने की अनुमति

मंदिर समिति के नियमानुसार गर्भगृह में जिले के बड़े अधिकारी, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उच्च पदों पर रहने वालों को ही प्रवेश की अनुमति है. इसके अलावा मंदिर के पुजारी, पुरोहित और देश दुनिया के संत साध्वी और महात्माओं को अनुमति है.

Last Updated : June 18, 2026 at 4:39 PM IST

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