'दिल तो महाकाल का, हम तो किरायेदार', भस्म आरती में मंदिर की दहलीज पर गिरा भक्त, मौत

मौत से पहले सौरभ राज सोनी ने डाला था स्टेटस (Saurabh Raj Soni Social Media)

भक्त ने सोमवार अल सुबह ही सोशल मीडिया पर स्टेटस स्टोरी डाल एक AI बेस्ड इमेज पोस्ट की. जिसमें बाबा महाकाल के गर्भ गृह के बाहर द्वार पर एक युवक हाथ जोड़ बैठा है और लिखा है 'जय महाकाल, मिट्टी का शरीर है, सांसे सारी उधार है, दिल तो महाकाल का है, हम तो किराएदार हैं.' साथ ही स्टेटस में कुछ इमोजी भी लगाए गए थे.

उज्जैन: बाबा महाकाल के अन्यय भक्त हैं, कोई हर दिन, कोई हर सोमवार तो कोई महीने और साल में एक बार दर्शन करने बाबा के दर पर आता है. इसी तरह एक भक्त हर सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने और भस्म आरती में शामिल होने पहुंचता था. हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के शुभ मौके पर वह रविवार-सोमवार की दरमियानी रात महाकाल मंदिर पहुंचा. जहां महाकाल मंदिर की दहलीज पर पहुंचते ही भक्त ने प्राण त्याग दिए. कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से श्रद्धालु की मौत हुई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

कौन थे ये भक्त?

यह भक्त उज्जैन शहर के देवास रोड स्तिथी कॉलोनी पार्श्वनाथ सीटी के निवासी हैं, जिनका नाम सौरभ राज सोनी है. जो हर सोमवार सुबह को बाबा महाकाल की भस्मार्ती में शामिल होने रविवार देर रात ही मंदिर पहुंच जाते थे. सौरभ राज की उम्र 47 वर्ष थी. वे शहर में विनायक नाम से चाय की दुकान संचालित करते थे. रविवार रात 01:30 बजे करीब जब सौरभ मंदिर पहुंचे. वहीं परिसर में अचानक गिर पड़े. तभी मौके पर मौजूद टीम ने प्राथमिक इलाज दिया. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया. कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से श्रद्धालु की मौत हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही भक्त के मौत के कारण का पता चल पाएगा.

हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, जब मंदिर परिसर में किसी भक्त की मृत्यु हुई हो. वहीं कई श्रद्धालु ऐसे भी रहे, जिन्हें मंदिर में परिसर में मौजूट टीम के द्वारा प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर जान बचाई गई है.

थाना महाकाल ने किया मर्ग कायम

इस पूरे मामले में थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने बताया "पुलिस ने मर्ग कायम कर सौरभ राज सोनी का पोस्टमार्टम करवाया है. शव परिवार को सौंप दि गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है."