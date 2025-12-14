ETV Bharat / state

सोमनाथ के शिवलिंगों का महाकाल धाम में दिव्य मिलन, सदियों से हो रही थी गुप्त पूजा

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे गुप्त रूप से पूजे जाने वाले सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष, सतयुग और महमूद गजनवी से जुड़ा है इनका इतिहास.

सोमनाथ के शिवलिंगों का महाकाल धाम में दिव्य मिलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 8:39 PM IST

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में रविवार को सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से बने दिव्य शिवलिंगों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिलन देखा गया. जिसका इतिहास सतयुग और महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंध रखता है. बाबा महाकाल के धाम रोजाना लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

दर्शन के क्रम के साथ रविवार को आर्ट ऑफ लिविंग मुख्यालय बेंगलुरु से भगवान सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से बने 11 बाण लिंग में से 2 विशेष श्री महाकालेश्वर की भोग आरती में विराजमान किए गए. दोनों शिवलिंग का पूजन हुआ और दोनों को मंदिर परिसर में ही जूना महाकाल मंदिर में आम भक्तों के दर्शन के लिए विराजमान किया गया.

महाकाल धाम पहुंचे सोमनाथ के दिव्य शिवलिंग (ETV Bharat)

उज्जैन पहुंचे सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष

आर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर एवं मध्य प्रदेश यात्रा प्रभारी मनीष सोनी ने बताया, "धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में चन्द्रदेव द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को महमूद गजनी के आक्रमण के बाद पवित्र ज्योतिर्लिंग खंडित कर दिया गया था. अग्रिहोत्री पुरोहितों ने खंडित अवशेषों से 11 छोटे बाण शिवलिंग बनाकर कई पीढ़ियों तक उनकी गुप्त रूप से उनकी पूजा की थी.

सदियों से हो रही थी सोमनाथ शिवलिंग के अवशेषों की गुप्त पूजा (ETV Bharat)

साल 1924 में कांची शंकराचार्य के निर्देशानुसार, 100 साल बाद संरक्षक पुरोहित सीताराम शास्त्री ने ये शिवलिंग आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर गुरुदेव को सौंपे थे. इसी क्रम में अब सभी शिवलिंगों का भारत भ्रमण किया जा रहा है. इनमें से 2 शिवलिंग मध्य प्रदेश में दर्शन और भ्रमण के लिए लाए गए हैं, जिनके भ्रमण की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से की गई है.

दर्शन को पहुंचे 2 दिनों में कई दिग्गज

13 दिसंबर को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सपरिवार बाबा महाकालेश्वर की संध्या कालीन आरती में शामिल हुए. महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एसएन सोनी ने बहुगुणा का स्वागत एवं सत्कार किया. वहीं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज अर्जुन और अभिनेत्री सारा अर्जुन ने भी बाबा महाकाल के पावन दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

