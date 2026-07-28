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महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के मेनू में बदलाव, सप्ताह में 2 दिन मिलेगी साउथ इंडियन डिशेज

सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दक्षिण भारत के व्यंजन श्रद्धालुओं को मिलेंगे. जिसकी शुरुआत आज मंगलवार से की गई है. आज प्रथम दिन इस सुविधा का लाभ लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. अन्न क्षेत्र में दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांबर, स्टीम राइस और मीठा चावल परोसा गया.

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में एक भारत अनेक परंपरा के तहत एक अच्छा प्रयास शुरू किया गया है. अभी तक महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, मीठा खाने को मिलता था. अब मन्दिर समिति ने बड़ा बदलाव किया है.

भोजन प्रसादी में अब दक्षिण भारतीय व्यंजन भी शामिल

अपर कलेक्टर व प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते बताया, "बाबा महाकाल के जो श्रद्धालु हैं, वह पूरे देश भर से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं. जिनके लिए यहां भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है. इस सोच को ध्यान में रखते हुए महाकाल प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में अन्न क्षेत्र में मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन के लिए दक्षिण भारतीय भोजन प्रसादी के वितरण की शुरुआत की गई है. इसमें इडली, सांबर, राइस, रसम और मीठा चावल शामिल है."

भोजन प्रसादी में अब दक्षिण भारतीय व्यंजन भी शामिल (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

दक्षिण भारतीय व्यंजन की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं का अच्छा फीडबैक आया है. अन्य दिनों की अपेक्षा में आज अधिक संख्या में श्रद्धालु यह भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे. प्रति मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन मंदिर समिति की तरफ से जो भोजन प्रसाद दिया जाएगा उसमें दक्षिण भारतीय व्यंजन सम्मिलित रहेंगे. प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि रोजना की अपेक्षा आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दक्षिण भारतीय व्यंजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया.

महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र (ETV Bharat)

'प्रतिदिन लगभग 9000 श्रद्धालु करते हैं प्रसाद ग्रहण'

उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया, "महाकाल मंदिर का अन्न क्षेत्र पूरी तरह नि:शुल्क दान के माध्यम से संचालित होता है. यहां प्रतिदिन 2 शिफ्ट में 9000 के लगभग श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं. भोजन तैयार होने के बाद प्रतिदिन सुबह करीब 10:00 बजे सबसे पहले बाबा महाकाल को भोग अर्पित किया जाता है और इसके बाद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरित की जाती है. साउथ इंडियन भोजन बनाने के लिए महाकाल मंदिर समिति ने 2 मास्टर शेफ रखे हैं, जो महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र के अन्य शेफ को साउथ इंडियन डिशेज की ट्रेनिंग देंगे.