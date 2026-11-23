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बाबा महाकाल को 22 लाख का रॉयल उबटन, सोना-चांदी, हीरा-मोती और नीलम से हुआ तैयार

बाबा महाकाल का 22 लाख रॉयल उबटन ( ETV Bharat )

उज्जैन: भगवान महाकाल को राजाधिराज कहा जाता है और उनकी सेवा में देशभर के श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित करते हैं, लेकिन पुणे के एक डॉक्टर परिवार की सेवा अपने आप में अनूठी है. ये परिवार भगवान महाकाल को करीब 22 लाख रुपए कीमत का विशेष राजघराना उबटन अर्पित करता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें चंदन, केसर और दुर्लभ वनस्पतियों के साथ सोना, चांदी, हीरा, मोती, पुखराज और नीलम जैसे बहुमूल्य पदार्थों की भस्म मिलाई जाती है. महाराष्ट्र के पुणे निवासी डॉ सागर कोलते और उनका परिवार पिछले करीब 15 से 16 सालों से यह विशेष उबटन तैयार कर रहा है.

हीरा, सोना, चांदी, मोती और नीलम की भस्म का संयोग

डॉ. सागर कोलते बताते हैं कि "इस उबटन में सुवर्ण भस्म यानी सोना, रजत भस्म यानी चांदी, हीरक भस्म यानी हीरा और मौक्तिक भस्म यानी मोती शामिल किए जाते हैं. इसके अलावा पुखराज, नीलम, सहित नवरत्नों की भस्म, उच्च गुणवत्ता वाला चंदन, केसर और अलग-अलग दुर्लभ वनस्पतियों का इस्तेमाल होता है. परिवार के अनुसार इन सभी सामग्रियों का विशेष संयोग तैयार किया जाता है. पुणे के सागर कोलते चढ़ाते हैं खास उबटन (ETV Bharat) महाकाल के चरणों में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, भस्म आरती में लिया बाबा का आशीर्वाद साल 2022 में 2.5 किलो उबटन की कीमत थी 10 लाख रुपए कोलते परिवार के इस विशेष उबटन को लेकर साल 2022 की बात करें तो 2.5 किलो उबटन की कीमत 10 लाख रुपए थी. जिसमें 25 ग्राम सहस्त्रपुटी स्वर्ण भस्म, 50 ग्राम रजत भस्म, 25 ग्राम हीरक भस्म, 25 ग्राम मूंगा आदि रत्न सामग्री और 50 ग्राम मौक्तिक भस्म शामिल थी. इसके अलावा चंदन, केसर और दुर्लभ वनस्पतियों का इस्तेमाल किया गया था. फरवरी 2026 में शिव नवरात्रि के दौरान 18 लाख रुपए का राजघराना उबटन था और अब नवंबर में 22 लाख रु का उबटन तैयार किया गया है." बाबा महाकाल (ETV Bharat) सुश्रुत संहिता में भी है सप्त त्वचा का वर्णन पुजारी अर्पित गुरु के अनुसार "डॉ कोलते परिवार द्वार तैयार किए गए बेशकीमती उबटन का उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता के शारीरस्थान के चौथे अध्याय में मिलता है. इसमें त्वचा की सात परतों के नाम अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा बताए गए है. सुश्रुत संहिता में इन परतों की मोटाई और उनसे संबंधित विकारों का भी वर्णन मिलता है." डॉ कोलते बताते हैं "इसी आयुर्वेदिक अवधारणा को ध्यान में रखकर वनस्पतियों चंदन, केसर और विशेष भस्मों का मिश्रण तैयार किया जाता है. जिसका उद्देश्य पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार त्वचा की कांति और ओज से जुड़ा है." राजा महाराजाओं के लिए तैयार होता था ऐसा उबटन