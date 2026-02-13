ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल 44 घंटे लगातार देंगे दर्शन, जानिए पार्किंग से लेकर दर्शन व्यवस्था तक पूरा रूट मैप

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दिन-भर जल अर्पित होगा और भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे. खास बात यह भी है भगवान महाशिवरात्रि पर 44 घंटे तक लगातार दर्शन देंगे. यानी 15 फरवरी से शुरू होने वाला दर्शन का क्रम 16 फरवरी की रात तक लगातार जारी रहेगा. 16 फरवरी की अल सुबह होने वाली भस्मार्ती इस दिन दोपहर में की जाएगी, जो कि साल में एक ही दिन होती है. जिसे देखने के लिए भक्तों में बड़ा उत्साह रहता है. महाशिवरात्रि के अगले दिन अल सुबह बाबा महाकाल दूल्हा स्वरूप में दर्शन देते हैं.

उज्जैन: 15 फरवरी को देश दुनिया के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाना है. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम की बात करें तो आगामी 14, 15 और 16 फरवरी बेहद खास रहने वाले हैं. इन 3 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है.

महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए 3 दिन में 10 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थाएं की हैं. 14, 15 एवं 16 फरवरी के लिए आम दर्शनार्थियों को लगभग 40 मिनट में और शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए का टिकट लेकर दर्शन करने वालों को 25 मिनट में दर्शन करवाने की व्यवस्था की जा रही है.

मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया कि "महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की अत्याधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है. व्यवस्थाओं में सामान्य दर्शन, शीघ्र दर्शन, पास धारी, भस्मार्ती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केन्द्र, पार्किंग, जूता स्टेण्ड, पेयजल, लाइट, बुजुर्ग, दिव्यांग दर्शनार्थियों के लिए व्हील चेयर और सभी की सुरक्षा और सभी के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है."

सामान्य श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था का रूट

सामान्य श्रद्धालुओं के लिए चार धाम मंदिर के पीछे भील समाज धर्मशाला के पास से दर्शन के लिए रास्ता निर्धारित किया है. श्रद्धालु इस द्वार से प्रवेश कर चारधाम मंदिर पार्किंग स्थल, शक्ति पथ, त्रिवेणी संग्रहालय के पास से नंदीद्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर 01, गणेश मण्डपम से भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे. दर्शन के बाद आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर की ओर बड़ा गणेश मंदिर के पास हरसिद्धि मंदिर चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करेंगे.

महाशिवरात्रि पर उज्जैन में पार्किंग से लेकर दर्शन व्यवस्था का रूट मैप (ETV Bharat)

टिकट और पास धारी श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था का रूट

250 रुपए की टिकट लेने वाले श्रद्धालु भील समाज धर्मशाला के पास से दर्शन हेतु निर्धारित मार्ग के लिए अलग से बैरिकेटिंग मार्ग से प्रवेश करेंगे. चारधाम मंदिर पार्किंग स्थल अशोक सेतु से मानसरोवर भवन होते हुए फेसेलिटी सेंटर 01 - टनल - नवीन टनल 01 - गणेश मण्डपम से भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे. दर्शन के बाद आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर की ओर बड़ा गणेश मंदिर के पास से हरसिद्धि मंदिर चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करेंगे.

शीघ्र दर्शन टिकटधारी श्रद्धालु हरसिद्धि पाल पार्किंग जिगजेग में होते हुए बड़ा गणेश के समीप वाली गली, प्रीपेड बूथ तिराहा, शहनाई जिगजेग द्वार नंबर 01 से मंदिर में प्रवेश कर फेसेलिटी सेंटर 01 - टनल - नवीन टनल 01 - गणेश मण्डपम से भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं. भस्मार्ती दर्शन महाशिवरात्रि पर मानसरोवर द्वार से ही प्रवेश रहेगा.

गूगल मैप का खास उपयोग करेगी पुलिस

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "शहर एवं मंदिर की सीसीटीवी, ड्रोन के साथ ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ में गूगल मैप का उपयोग यातायात दबाव को कम करने और क्राउड कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से किया जाएगा. गूगल मैप में यात्रियों को मंदिर और पार्किंग तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग दिखाए जाएंगे. जिससे दर्शनार्थी इधर उधर नहीं जाएं उन्हें वहीं रास्ता दिखाएंगे जो उन्हें पार्किंग और फिर मंदिर पहुंचाएगा. ये प्रयास पूर्व में सफल रहा था."

श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं

सामान्य श्रद्धालुओं के लिए कर्कराज पार्किंग, मेघदूत पार्किंग और शीघ्र दर्शन टिकटधारी श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक मेला ग्राउण्ड, राणौजी की छत्री, शगुन गार्डन, महाकाल मण्डपम पर व्यवस्था की गई. जूता स्टेण्ड की सुविधा के लिए भील समाज धर्मशाला, झालरिया मठ एवं हरसिद्धि पाल पर व्यवस्था की गई. लड्डू प्रसाद के लिए काउण्टरों की व्यवस्थाऐं नृसिंहघाट रोड पर और हरसिद्धि रोड पर की जाएगी.

दर्शन मार्ग पर प्रत्येक 200 मीटर पर पेयजल व्यवस्था की गई है. वहीं शौचालय की व्यवस्था कर्कराज पार्किंग, भील समाज धर्मशाला, चारधाम पार्किंग पर एवं हरसिद्धि पाल पार्किंग पर की गई है. मेडिकल हेल्पडेस्क की व्यवस्था कर्कराज, भीलसमाज, चारधाम मंदिर पार्किंग, शक्तिपथ, त्रिवेणी संग्रहालय, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेन्टर, हरसिद्धि चौराहा, नृसिंहघाट तिराहा एवं हरसिद्धि पाल पार्किंग पर की गई है.